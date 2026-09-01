República Dominicana: El presidente Luis Abinader pide ética y transparencia a 147 servidores públicos graduados

Luis Abinader exhortó a 147 servidores públicos graduados de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza a ejercer sus funciones con ética, transparencia y honestidad. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

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El presidente Luis Abinader exhortó este martes a 147 servidores públicos graduados de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza a ejercer sus funciones con ética, transparencia y honestidad, en una ceremonia que elevó a 346 el total de profesionales formados por este programa y que tendrá una nueva expansión con otros 500 participantes previstos para finales de año.

La promoción estuvo integrada por 80 mujeres y 67 hombres. Según la nota del gobierno, esos egresados corresponden a la segunda cohorte de una maestría impulsada por el mandatario a través del Instituto Nacional de Administración Pública e impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

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Abinader sostuvo que la transformación del país no depende solo de las grandes decisiones del presidente o del Gobierno, sino también de las miles de decisiones que toman cada día servidores públicos preparados y honestos. En el Aula Magna de la UASD, planteó que la función pública exige asumir la responsabilidad de servir a la ciudadanía con rectitud.

“La primera virtud que debe tener un funcionario público es la transparencia, la honestidad y después vienen las otras”, dijo el mandatario durante la investidura.

El programa ya suma 346 profesionales y prevé una nueva cohorte este año

La maestría en Gestión Pública y Gobernanza acumula 346 profesionales formados: los 147 graduados en esta ceremonia y 199 investidos previamente de la misma cohorte. El presidente informó además que a finales de año otros 500 servidores públicos iniciarán esta formación.

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La maestría en Gestión Pública y Gobernanza ya suma 346 profesionales formados y prevé incorporar a otros 500 servidores públicos a finales de año. (Cortesía: Gobiernod e república Dominicana)

Esos nuevos participantes recibirán capacitación en transformación digital, gestión y evaluación de proyectos, recursos humanos y finanzas públicas. El programa fue diseñado para fortalecer la profesionalización y las capacidades técnicas de los servidores del Estado.

Abinader indicó que la preparación no debe concentrarse en Santo Domingo y destacó que la promoción incluye servidores de distintas regiones del país. Mencionó que la iniciativa llegó a provincias como Santiago, La Altagracia, Duarte, San Juan de la Maguana, Salcedo, San Pedro de Macorís y La Romana.

El mandatario vinculó esa expansión territorial con una premisa: allí donde haya una institución pública debe haber personal capacitado para responder a las necesidades de la población. También pidió a los graduados que actúen como agentes de cambio en sus instituciones, provincias y comunidades.

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“Se han preparado mejor para poder servir mejor”, afirmó Abinader al felicitar a los egresados por completar el programa de estudios de dos años.

La UASD invistió además a 37 profesionales en educación infantil

En el mismo acto, la UASD invistió a 37 profesionales de la maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil. El objetivo de esa formación, según el portal web del gobierno, es ampliar conocimientos y competencias para fortalecer la educación en la primera infancia en la República Dominicana.

El rector de la universidad, el doctor Jorge Asjana, felicitó a los graduandos por alcanzar un nuevo grado académico y por elegir la gestión pública y gobernanza como área de formación. Señaló que esa decisión refleja vocación de servicio y compromiso con la sociedad, al entender la función pública como una responsabilidad que demanda preparación, honestidad, capacidad y ética.

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La nueva cohorte de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza recibirá capacitación en transformación digital, proyectos, recursos humanos y finanzas públicas. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Asjana llamó a los maestrantes a poner sus conocimientos al servicio de la transformación del Estado y del país. También les pidió asumir sus responsabilidades con compromiso, recordar sus raíces y llevar con orgullo el prestigio de ser egresados de la UASD.

El director del INAP, Gregorio Montero Montero, afirmó que la educación es una herramienta para fortalecer el Estado y la institucionalidad pública porque contribuye a generar conocimientos y transformar conductas. Recordó que hace seis meses se celebró una primera ceremonia en la que fueron investidos 199 maestrantes de esta cohorte.

Montero explicó que la maestría se desarrolla mediante acuerdos entre el INAP, el Ministerio de Administración Pública y la UASD. Añadió que los nuevos profesionales deben aplicar los conocimientos y experiencias adquiridos en sus instituciones, en el Gobierno y en el país para mejorar la calidad de los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

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En representación de la primera cohorte de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza, mención Innovación y Transformación Digital, Cecilio Alberto Mejía agradeció a las autoridades por impulsar la profesionalización del servicio público y al presidente por respaldar el programa. Señaló que durante los dos años de formación adquirieron herramientas para fortalecer la gestión pública y contribuir a la transformación institucional.

La maestría fue estructurada en cuatro menciones: Gestión de Finanzas Públicas, Innovación y Transformación Digital, Gestión de Recursos Humanos y Gestión y Evaluación de Proyectos. En la actividad participaron también el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, y autoridades académicas de la UASD.

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