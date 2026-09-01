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Estos son los juegos de Xbox Game Pass para comenzar septiembre de 2026

La plataforma renueva su catálogo con seis nuevas incorporaciones y diez bajas

Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
Xbox Game Pass incorpora seis títulos entre el 3 y el 15 de septiembre. (Microsoft)
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Microsoft actualizó el catálogo de Xbox Game Pass con seis nuevas incorporaciones para la primera quincena de septiembre, entre las que destaca la llegada de Call of Duty: Black Ops Cold War.

La renovación, con la periodicidad bimensual habitual del servicio, coincide con un mes cargado de estrenos en la industria, marcado por la expectativa que genera la próxima salida de Grand Theft Auto VI y el desembarco de títulos como The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword y Silent Hill: Townfall.

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De acuerdo con los detalles publicados en Xbox Wire, la remesa de novedades se reparte entre distintos niveles de suscripción y llegará de forma escalonada a lo largo de los próximos días.

Xbox Game Pass septiembre 2026
Destaca Call of Duty: Black Ops Cold War, que se suma a Xbox Game Pass el 8 de septiembre de 2026. (Xbox)

Seis títulos ingresan al catálogo entre el 3 y el 15 de septiembre

Los suscriptores de Game Pass Premium contarán con cinco nuevas incorporaciones, mientras que Game Pass Ultimate y PC Game Pass sumarán un único título en este período. La lista completa es la siguiente:

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Game Pass Premium:

  • Dice a Million (Nube, Xbox Series X|S, Portátil y PC) – Disponible desde el 4 de septiembre
  • Call of Duty: Black Ops Cold War (Nube, Consola y PC) – Disponible desde el 8 de septiembre
  • The Royal Writ (Nube, Xbox Series X|S, Portátil y PC) – Disponible desde el 10 de septiembre
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible desde el 10 de septiembre
  • RuneScape: Dragonwilds (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible desde el 15 de septiembre
Diez juegos, entre ellos Dead Cells y Spiritfarer, dejarán de estar disponibles en Game Pass. (Europa Press)
Diez juegos, entre ellos Dead Cells y Spiritfarer, dejarán de estar disponibles en Game Pass. (Europa Press)

Game Pass Ultimate y PC Game Pass:

  • Speedrunners 2: King of Speed (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible desde el 3 de septiembre

Con esta selección, Microsoft continúa la política de incorporar entregas de Call of Duty a su servicio, al tiempo que atiende a distintos públicos con propuestas de fantasía, lucha y aventura.

Diez juegos saldrán del servicio el 15 de septiembre

La llegada de contenido nuevo tiene como contrapartida la salida de diez obras del catálogo, entre las que se encuentra Cyberpunk 2077, disponible en Nube y consola. Los usuarios podrán seguir accediendo a estos títulos hasta el próximo 15 de septiembre, fecha en la que se hará efectiva la baja:

Cyberpunk 2077 encabeza las novedades del catálogo de Xbox Game Pass en marzo, acompañado por estrenos de diferentes géneros y propuestas para todas las edades. (Foto: Xbox)
Cyberpunk 2077 abandonará el catálogo de Xbox Game Pass el 15 de septiembre. (Foto: Xbox)
  • Commandos: Origins (Nube, Consola y PC)
  • Cricket 24 (Nube, Consola y PC)
  • Cyberpunk 2077 (Nube y Consola)
  • Dead Cells (Nube, Consola y PC)
  • Deep Rock Galactic Survivor (Nube, Consola y PC)
  • Frostpunk 2 (PC)
  • Mullet Madjack (Nube, Consola y PC)
  • Spiritfarer (Nube, Consola y PC)
  • Superliminal (Nube, Consola y PC)
  • Train Sim World 5 (Nube, Consola y PC)

Sistema de Xbox permite recuperar licencias de juegos

En paralelo a la actualización del catálogo, Microsoft inició las pruebas para insiders de un nuevo sistema de conversión de disco a digital, con nombre en clave Positron. Las primeras impresiones de los usuarios que accedieron a la prueba resultaron favorables.

El programa todavía no cuenta con la adhesión de editoras como Sega, Bandai Namco y Square Enix, aunque EA, Take-Two y Capcom sí respaldaron la iniciativa. El hallazgo más relevante del sistema, sin embargo, se vincula con la preservación de videojuegos: numerosos títulos que fueron retirados de las tiendas digitales años atrás resultan compatibles con Positron, lo que permite obtener sus licencias digitales a partir del disco físico original.

Forza Horizon 2 y Forza Horizon 3 figuran entre los títulos recuperables pese a su retiro de las tiendas digitales.
Forza Horizon 2 y Forza Horizon 3 figuran entre los títulos recuperables pese a su retiro de las tiendas digitales.

El usuario Nicholas Maguire verificó esta función y compartió su experiencia. “La nueva función de disco a digital en Xbox me otorgó con éxito una licencia digital para un juego físico que ha sido retirado de la venta digital”, confirmó, según su propio testimonio.

El proceso no requiere que el juego esté disponible para su compra en la Xbox Store: basta con introducir el disco original para obtener la licencia digital de forma inmediata. En los casos en que el título sea compatible con la nube, con Xbox Play Anywhere o con dispositivos portátiles como ROG Xbox Ally, también será posible reproducirlo mediante estos medios.

Entre los ejemplos verificados de esta función se encuentran Deadpool, Transformers Devastation, Rock Band 4, Forza Horizon 2 y Forza Horizon 3, títulos que actualmente no pueden adquirirse en formato digital pero que sí pueden reclamarse a través de Positron si el usuario posee la copia física original.

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