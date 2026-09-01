Crimen y Justicia

Cómo operaba la mega organización narco que era liderada por “El Gusano” desde una cárcel de máxima seguridad

La investigación detectó envíos de droga desde Buenos Aires hacia Chubut, una red de distribuidores y un circuito financiero que incluía comercios presuntamente utilizados para el lavado de activos

Así fueron trasladados los 12 miembros de la banda criminal
Guardar

En el marco de un megaoperativo dirigido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina logró desarticular una organización narcocriminal que era liderada por Luis Raúl “El Gusano” Menocchio, quien se encuentra cumpliendo una condena de prisión perpetua en la Unidad Penitenciaria Federal N° 6 de Rawson. Los agentes llevaron a cabo 16 allanamientos simultáneos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy y Catamarca, que culminaron con 12 detenidos y el secuestro de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos y demás elementos de interés.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la causa comenzó cuando el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo de Guillermo Gustavo Lleral, con intervención de la Secretaría Criminal y Correccional de Gustavo Fabián La Torre, le solicitó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado identificar a los responsables del envío de estupefacientes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Chubut.

PUBLICIDAD

Los investigadores descubrieron que la droga llegaba a la provincia patagónica a través de dos empresas de encomiendas. En paralelo, la Policía de Chubut se encontraba siguiendo los pasos de una mujer vinculada con la distribución local de sustancias ilícitas. El cruce de ambas investigaciones permitió establecer que ese eslabón tenía conexión con los envíos investigados por la fuerza federal.

En este contexto, la PFA y la fuerza chubutense llevaron a cabo varios allanamientos, tanto en esa provincia como en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los procedimientos se incautaron más de seis kilogramos de marihuana, 1,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína y documentación que permitió avanzar con la investigación.

PUBLICIDAD

Luis Raúl Menocchio
“El Gusano” se encuentra cumpliendo una condena de prisión perpetua en la Unidad Penitenciaria Federal N° 6 de Rawson

Con esos elementos, los investigadores concluyeron que no se trataba de maniobras aisladas, sino de una organización narco con una estructura interprovincial. La Policía de Chubut quedó a cargo de profundizar la investigación sobre la distribución local y el menudeo, mientras que el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA avanzó sobre el patrimonio de los sospechosos y el circuito del dinero.

La Justicia autorizó la intervención de 20 líneas telefónicas. El análisis de esas comunicaciones permitió identificar a “El Gusano”, también conocido como “Berlín”, como presunto jefe de la red.

Según pudo saber este medio, la organización contaba con proveedores de estupefacientes y personas encargadas del traslado y la distribución. Además, tenía “mulas bancarias” y administradores de cuentas que se encargaban de fragmentar, mover y ocultar el destino final del dinero.

A su vez, detectaron empresas y sociedades comerciales radicadas en Chaco y Corrientes, las cuales habrían sido utilizadas para “lavar” dinero proveniente del tráfico de drogas. Entre ellas figuran una red de gimnasios, una casa de comidas y una firma distribuidora de agua. Uno de los datos que llamó la atención es que dos hijos de “El Gusano” figuraban como directivos de esas sociedades.

PFA detenidos banda narco
Capturaron a dos hijos de "El Gusano"

Luego de identificar a la totalidad de los presuntos integrantes de la red y localizar los inmuebles vinculados con la estructura, el juez Lleral ordenó 16 allanamientos en distintos puntos del país. Los procedimientos fueron llevados a cabo en Quilmes, Corrientes, Resistencia, Jujuy y Catamarca, y culminaron con la captura de 12 sospechosos, entre ellos dos hijos del presunto jefe.

Asimismo, los agentes secuestraron dosis de cocaína y cuatro armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre .22 largo, un revólver calibre .38 Special y otro calibre .32. También, incautaron 391 cartuchos de distintos calibres.

El dinero decomisado incluyó 73.980.000 pesos, 14.689 dólares, 2.495 euros y 1.151.000. guaraníes. A su vez, secuestraron cinco automóviles, una motocicleta, nueve tarjetas bancarias, seis dispositivos de cobro electrónico, una máquina para contar billetes, una balanza de precisión, 36 teléfonos celulares, cinco notebooks, tres tablets, dos computadoras, siete CPU, 12 pendrives, seis tarjetas SIM, 12 tarjetas de memoria, 18 discos rígidos, nueve DVR, un dron y documentación de interés.

Los agentes secuestraron cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículo y demás elementos de interés

En el marco de la misma investigación, la Policía de Chubut realizó otros allanamientos, detuvo a más personas ligadas a la estructura y secuestró estupefacientes. Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal N°2 de Rawson, en una causa por infracción a la Ley 23.737 y lavado de activos.

Temas Relacionados

NarcotráficoChubutPolicía Federal ArgentinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caso Loan: rechazaron apartar al juez que preside el tribunal y el juicio se reanuda con los testimonios de cuatro testigos

En la audiencia de este miércoles también se definirá quién asumirá la defensa de Pablo Núñez -uno de los diez acusados de entorpecer la investigación-, ya que su abogado fue detenido recientemente por vínculos con una banda narco de Rosario

Caso Loan: rechazaron apartar al juez que preside el tribunal y el juicio se reanuda con los testimonios de cuatro testigos

La trama detrás del crimen de Cecilia Lazcano, la adolescente que fue degollada por un compañero del colegio

Ocurrió en Corrientes. El principal sospechoso tiene 16 años y está acusado de homicidio. Las macabras hipótesis que evalúa la Justicia

La trama detrás del crimen de Cecilia Lazcano, la adolescente que fue degollada por un compañero del colegio

La muerte de Silvina Luna: los nueve puntos clave que contestó la Junta Médica y complicaron a Aníbal Lotocki

El equipo de peritos que realizó la pericia concluyó en que la modelo no tuvo un seguimiento adecuado del cirujano tras su operación estética. La defensa del imputado firmó el nuevo informe en disidencia

La muerte de Silvina Luna: los nueve puntos clave que contestó la Junta Médica y complicaron a Aníbal Lotocki

Tras siete años, archivaron una causa contra un maestro de jardín acusado de abusar de 31 nenes

Según la resolución, no encontraron pruebas suficientes para sostener la acusación. Los hechos fueron denunciados en 2019 en el establecimiento infantil 909 situado en el barrio Villa Gobernador, Ituzaingó

Tras siete años, archivaron una causa contra un maestro de jardín acusado de abusar de 31 nenes

Un nene de 6 años lleva más de 20 horas encerrado en un colegio de Neuquén: la compleja trama judicial detrás del drama

La madre fue a retirarlo, pero la Justicia le impide que tenga contacto directo con el menor por una orden vigente. Ella se niega a dejar el lugar

Un nene de 6 años lleva más de 20 horas encerrado en un colegio de Neuquén: la compleja trama judicial detrás del drama

DEPORTES

Traspaso histórico: en qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Traspaso histórico: en qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Kyle Lowry llegará a lo más alto en Toronto: los Raptors retirarán su número 7

La sentida carta con la que Enzo Fernández confirmó su pase al Manchester City: “No han sido días fáciles”

El detrás de escena de la turbulenta salida de Gorosito de San Lorenzo: los roces internos y lo candidatos a sucederlo

Se oficializó la llegada de Germán Pezzella a un gigante de Sudamérica: el histórico antecedente que alcanzó el campeón del mundo

TELESHOW

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

Carla Peterson cuestionó la mirada social que convirtió a Barreda en una figura popular: “Él era culpable”

El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería durante su regreso a Nogoya, su ciudad natal

Gero Arias habló en Infobae a la Tarde: del éxito en La Velada 6 a la disciplina que convirtió en una forma de vida

La furia de Sasha Ferro contra el programa de streaming de Lío, su hermano: “Mañana no se salva ni uno”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

El Salvador coordinó apoyo para un bebé internado con cuidados intensivos en Guatemala

República Dominicana: El presidente Luis Abinader pide ética y transparencia a 147 servidores públicos graduados

El Salvador pide impulsar la integración centroamericana desde la seguridad

El Liverpool cede al hondureño Keyrol Figueroa al Port Vale para la temporada 2026-27