Cómo operaba la mega organización narco que era liderada por “El Gusano” desde una cárcel de máxima seguridad

Así fueron trasladados los 12 miembros de la banda criminal

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En el marco de un megaoperativo dirigido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina logró desarticular una organización narcocriminal que era liderada por Luis Raúl “El Gusano” Menocchio, quien se encuentra cumpliendo una condena de prisión perpetua en la Unidad Penitenciaria Federal N° 6 de Rawson. Los agentes llevaron a cabo 16 allanamientos simultáneos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy y Catamarca, que culminaron con 12 detenidos y el secuestro de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos y demás elementos de interés.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la causa comenzó cuando el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo de Guillermo Gustavo Lleral, con intervención de la Secretaría Criminal y Correccional de Gustavo Fabián La Torre, le solicitó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado identificar a los responsables del envío de estupefacientes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Chubut.

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Los investigadores descubrieron que la droga llegaba a la provincia patagónica a través de dos empresas de encomiendas. En paralelo, la Policía de Chubut se encontraba siguiendo los pasos de una mujer vinculada con la distribución local de sustancias ilícitas. El cruce de ambas investigaciones permitió establecer que ese eslabón tenía conexión con los envíos investigados por la fuerza federal.

En este contexto, la PFA y la fuerza chubutense llevaron a cabo varios allanamientos, tanto en esa provincia como en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los procedimientos se incautaron más de seis kilogramos de marihuana, 1,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína y documentación que permitió avanzar con la investigación.

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“El Gusano” se encuentra cumpliendo una condena de prisión perpetua en la Unidad Penitenciaria Federal N° 6 de Rawson

Con esos elementos, los investigadores concluyeron que no se trataba de maniobras aisladas, sino de una organización narco con una estructura interprovincial. La Policía de Chubut quedó a cargo de profundizar la investigación sobre la distribución local y el menudeo, mientras que el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA avanzó sobre el patrimonio de los sospechosos y el circuito del dinero.

La Justicia autorizó la intervención de 20 líneas telefónicas. El análisis de esas comunicaciones permitió identificar a “El Gusano”, también conocido como “Berlín”, como presunto jefe de la red.

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Según pudo saber este medio, la organización contaba con proveedores de estupefacientes y personas encargadas del traslado y la distribución. Además, tenía “mulas bancarias” y administradores de cuentas que se encargaban de fragmentar, mover y ocultar el destino final del dinero.

A su vez, detectaron empresas y sociedades comerciales radicadas en Chaco y Corrientes, las cuales habrían sido utilizadas para “lavar” dinero proveniente del tráfico de drogas. Entre ellas figuran una red de gimnasios, una casa de comidas y una firma distribuidora de agua. Uno de los datos que llamó la atención es que dos hijos de “El Gusano” figuraban como directivos de esas sociedades.

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Capturaron a dos hijos de "El Gusano"

Luego de identificar a la totalidad de los presuntos integrantes de la red y localizar los inmuebles vinculados con la estructura, el juez Lleral ordenó 16 allanamientos en distintos puntos del país. Los procedimientos fueron llevados a cabo en Quilmes, Corrientes, Resistencia, Jujuy y Catamarca, y culminaron con la captura de 12 sospechosos, entre ellos dos hijos del presunto jefe.

Asimismo, los agentes secuestraron dosis de cocaína y cuatro armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre .22 largo, un revólver calibre .38 Special y otro calibre .32. También, incautaron 391 cartuchos de distintos calibres.

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El dinero decomisado incluyó 73.980.000 pesos, 14.689 dólares, 2.495 euros y 1.151.000. guaraníes. A su vez, secuestraron cinco automóviles, una motocicleta, nueve tarjetas bancarias, seis dispositivos de cobro electrónico, una máquina para contar billetes, una balanza de precisión, 36 teléfonos celulares, cinco notebooks, tres tablets, dos computadoras, siete CPU, 12 pendrives, seis tarjetas SIM, 12 tarjetas de memoria, 18 discos rígidos, nueve DVR, un dron y documentación de interés.

Los agentes secuestraron cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículo y demás elementos de interés

En el marco de la misma investigación, la Policía de Chubut realizó otros allanamientos, detuvo a más personas ligadas a la estructura y secuestró estupefacientes. Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado Federal N°2 de Rawson, en una causa por infracción a la Ley 23.737 y lavado de activos.

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