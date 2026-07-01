Google lanza Nano Banana 2 Lite, su generador de imágenes más rápido y barato

Nano Banana 2 Lite genera imágenes realistas a partir de texto en menos de cuatro segundos. (Google)

Google presentó dos nuevas herramientas de inteligencia artificial diseñadas para acelerar la generación de contenido multimedia y facilitar la edición creativa. La principal novedad es Nano Banana 2 Lite, la versión más reciente y ligera de la familia Nano Banana, enfocada en producir imágenes realistas a partir de texto en un tiempo récord.

Nano Banana 2 Lite está basada en la arquitectura Gemini 3.1 Flash Lite y representa una mejora significativa respecto a sus predecesores en términos de velocidad. Según una publicación en el blog oficial de la compañía, el modelo es capaz de generar una imagen completa en menos de cuatro segundos, superando ampliamente los tiempos de espera de versiones anteriores.

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A pesar de la rapidez, Google asegura que la calidad visual se mantiene sólida. El sistema muestra coherencia entre personajes, interpreta con precisión las descripciones del usuario y es capaz de generar texto legible dentro de las imágenes, una función que suele presentar dificultades en otros generadores.

Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imagen con IA más avanzado hasta la fecha. (Google)

Nano Banana 2 Lite ya está disponible en varios servicios de la compañía, incluyendo la Búsqueda de Google, el Modo IA, la app de Gemini, Google Fotos y NotebookLM. Esto permite a los usuarios acceder a la nueva herramienta desde diferentes plataformas y dispositivos a partir del 30 de junio.

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Diferencias dentro de la familia Nano Banana

La llegada de Nano Banana 2 Lite no implica la desaparición de modelos anteriores. Esta versión, optimizada para la velocidad, se suma a la oferta sin reemplazar a Nano Banana 2, que sigue disponible para quienes priorizan una mayor calidad aunque con una latencia ligeramente superior. Para usos profesionales, la compañía mantiene Nano Banana Pro, capaz de realizar razonamientos avanzados y adaptarse a demandas más complejas.

Cada integrante de la familia Nano Banana responde a diferentes necesidades: Lite para rapidez y tareas cotidianas, la versión estándar para calidad y Pro para entornos profesionales.

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Google integró Nano Banana 2 Lite en varias de sus plataformas. (Google)

Gemini Omni Flash: vídeo generado y editado con texto

El segundo anuncio relevante de Google es la disponibilidad ampliada de Gemini Omni Flash, una inteligencia artificial que permite generar y editar vídeos usando únicamente instrucciones escritas. Esta herramienta puede transformar imágenes, vídeos o texto en clips de hasta diez segundos, y modificarlos mediante descripciones simples.

Gemini Omni Flash utiliza el conocimiento general de Gemini para construir escenas con lógica narrativa y coherencia histórica, permitiendo a los usuarios realizar hasta tres ediciones consecutivas sobre el mismo contenido sin perder el contexto de la conversación creativa.

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Entre las limitaciones actuales se encuentran la imposibilidad de subir referencias de audio, la dificultad para mantener la apariencia exacta de los personajes al cambiar de escena y la duración máxima de diez segundos por vídeo. A pesar de ello, Google planea extender estas capacidades en futuras actualizaciones.

Gemini Omni Flash, presentado junto a Nano Banana 2 Lite, permite editar videos usando descripciones de texto. (Google)

Integraciones, precios y disponibilidad

Omni Flash estará disponible a través de la API de Gemini y en Google AI Studio. El precio por segundo de vídeo generado es de 0,10 dólares, igualando la tarifa de Veo 3.1 Fast. Por su parte, Nano Banana 2 Lite será integrado en los servicios de Google para sustituir a la versión anterior basada en Gemini 2.5.

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La combinación de ambas herramientas permite a los usuarios crear imágenes rápidamente y convertirlas en vídeos editables en cuestión de segundos, consolidando la apuesta de Google por soluciones ágiles y asequibles para la generación de contenido multimedia.