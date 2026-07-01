Tecno

Google lanza Nano Banana 2 Lite, su generador de imágenes más rápido y barato

La nueva versión prioriza la velocidad sin sacrificar la coherencia visual ni la legibilidad del texto

Guardar
Google icon
Nano Banana 2 Lite
Nano Banana 2 Lite genera imágenes realistas a partir de texto en menos de cuatro segundos. (Google)

Google presentó dos nuevas herramientas de inteligencia artificial diseñadas para acelerar la generación de contenido multimedia y facilitar la edición creativa. La principal novedad es Nano Banana 2 Lite, la versión más reciente y ligera de la familia Nano Banana, enfocada en producir imágenes realistas a partir de texto en un tiempo récord.

Nano Banana 2 Lite está basada en la arquitectura Gemini 3.1 Flash Lite y representa una mejora significativa respecto a sus predecesores en términos de velocidad. Según una publicación en el blog oficial de la compañía, el modelo es capaz de generar una imagen completa en menos de cuatro segundos, superando ampliamente los tiempos de espera de versiones anteriores.

PUBLICIDAD

A pesar de la rapidez, Google asegura que la calidad visual se mantiene sólida. El sistema muestra coherencia entre personajes, interpreta con precisión las descripciones del usuario y es capaz de generar texto legible dentro de las imágenes, una función que suele presentar dificultades en otros generadores.

Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imagen con IA más avanzado hasta la fecha.
Google lanza Nano Banana 2, su sistema de generación de imagen con IA más avanzado hasta la fecha. (Google)

Nano Banana 2 Lite ya está disponible en varios servicios de la compañía, incluyendo la Búsqueda de Google, el Modo IA, la app de Gemini, Google Fotos y NotebookLM. Esto permite a los usuarios acceder a la nueva herramienta desde diferentes plataformas y dispositivos a partir del 30 de junio.

PUBLICIDAD

Diferencias dentro de la familia Nano Banana

La llegada de Nano Banana 2 Lite no implica la desaparición de modelos anteriores. Esta versión, optimizada para la velocidad, se suma a la oferta sin reemplazar a Nano Banana 2, que sigue disponible para quienes priorizan una mayor calidad aunque con una latencia ligeramente superior. Para usos profesionales, la compañía mantiene Nano Banana Pro, capaz de realizar razonamientos avanzados y adaptarse a demandas más complejas.

Cada integrante de la familia Nano Banana responde a diferentes necesidades: Lite para rapidez y tareas cotidianas, la versión estándar para calidad y Pro para entornos profesionales.

Nano Banana 2 Lite
Google integró Nano Banana 2 Lite en varias de sus plataformas. (Google)

Gemini Omni Flash: vídeo generado y editado con texto

El segundo anuncio relevante de Google es la disponibilidad ampliada de Gemini Omni Flash, una inteligencia artificial que permite generar y editar vídeos usando únicamente instrucciones escritas. Esta herramienta puede transformar imágenes, vídeos o texto en clips de hasta diez segundos, y modificarlos mediante descripciones simples.

Gemini Omni Flash utiliza el conocimiento general de Gemini para construir escenas con lógica narrativa y coherencia histórica, permitiendo a los usuarios realizar hasta tres ediciones consecutivas sobre el mismo contenido sin perder el contexto de la conversación creativa.

Entre las limitaciones actuales se encuentran la imposibilidad de subir referencias de audio, la dificultad para mantener la apariencia exacta de los personajes al cambiar de escena y la duración máxima de diez segundos por vídeo. A pesar de ello, Google planea extender estas capacidades en futuras actualizaciones.

Nano Banana 2 Lite
Gemini Omni Flash, presentado junto a Nano Banana 2 Lite, permite editar videos usando descripciones de texto. (Google)

Integraciones, precios y disponibilidad

Omni Flash estará disponible a través de la API de Gemini y en Google AI Studio. El precio por segundo de vídeo generado es de 0,10 dólares, igualando la tarifa de Veo 3.1 Fast. Por su parte, Nano Banana 2 Lite será integrado en los servicios de Google para sustituir a la versión anterior basada en Gemini 2.5.

La combinación de ambas herramientas permite a los usuarios crear imágenes rápidamente y convertirlas en vídeos editables en cuestión de segundos, consolidando la apuesta de Google por soluciones ágiles y asequibles para la generación de contenido multimedia.

Temas Relacionados

GoogleNano BananaGenerador de imágenesInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo solucionar el problema de Android Auto que no permite hacer llamadas con la voz

El error afectó tanto a móviles Android como a accesorios como los Pixel Buds

Cómo solucionar el problema de Android Auto que no permite hacer llamadas con la voz

Guía definitiva para camuflar los cables del televisor: hacer agujeros o instalar canaletas adhesivas

En viviendas con paredes de yeso o drywall, la instalación de una caja multimedia empotrada detrás del televisor permite alojar tanto los cables como dispositivos adicionales

Guía definitiva para camuflar los cables del televisor: hacer agujeros o instalar canaletas adhesivas

Qué pasó con Cuevana para ver fútbol gratis y por qué no debes hacer esta búsqueda para el Mundial 2026

Descargar APKs de origen desconocido para ver fútbol gratis puede infectar tus dispositivos con malware

Qué pasó con Cuevana para ver fútbol gratis y por qué no debes hacer esta búsqueda para el Mundial 2026

Se disparan las búsquedas de viajes a Kansas para ver el partido Colombia vs. Ghana

El 48% de los colombianos considera que ver un partido en vivo es una experiencia única

Se disparan las búsquedas de viajes a Kansas para ver el partido Colombia vs. Ghana

Google Finance: qué es y cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

La plataforma ofrece informes de inteligencia de mercado y herramientas interactivas para organizar y visualizar carteras personalizadas

Google Finance: qué es y cómo rastrear mercados financieros de todo el mundo gratis

DEPORTES

La fallida predicción de la TV alemana sobre Paraguay que se viralizó tras la derrota en el Mundial: “Es un equipo de tercera categoría”

La fallida predicción de la TV alemana sobre Paraguay que se viralizó tras la derrota en el Mundial: “Es un equipo de tercera categoría”

Incertidumbre por la lesión de una figura de Brasil: del silencio de la Confederación a la versión del Flamengo que sembró más dudas

Messi y Mbappé pelean por ser el máximo goleador del Mundial: el dato de la FIFA que favorece al argentino

Los elogios de Deschamps y Mbappé a Paraguay y su “ADN sudamericano” tras la clasificación de Francia a octavos del Mundial: “Son duros”

Los mejores memes en la previa de Francia-Paraguay por los octavos del Mundial: de la “nueva utopía” a la revancha del ’98

TELESHOW

Federica Pais regresó a su programa tras la muerte de Ernestina, su hermana: “Por suerte no sufrió”

Federica Pais regresó a su programa tras la muerte de Ernestina, su hermana: “Por suerte no sufrió”

María Becerra mostró su kit de cuidados para recuperarse de un virus: “Todo para una cantante enfermucha que se va de gira”

Nati Ferrero revivió los éxitos de Mano Arriba y habló de su nueva etapa como solista en el cierre de Infobae Mundial

Marcela Kloosterboer contó la verdad detrás de sus canciones en Chiquititas: “Me mandaron a mi casa”

La charla de Coscu con Tinelli en Infobae Mundial: la pelea entre la televisión y el streaming, el cambio de época y el valor de la comunidad

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Salud intensifica fumigaciones y visitas casa por casa para frenar brote de dengue en cantón costarricense

Ministerio de Salud intensifica fumigaciones y visitas casa por casa para frenar brote de dengue en cantón costarricense

Honduras: Intensifican operativos para prevenir la explotación sexual infantil

Salvadoreños y hondureño, culpables de nueve asesinatos y secuestros en EE.UU.

Honduras: Alcaldía capitalina apoyará el envío de ayuda humanitaria recolectada para Venezuela

El equipo de El Salvador mantiene la búsqueda en Venezuela y rescata a siete sobrevivientes