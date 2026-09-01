Kyle Lowry llegará a lo más alto en Toronto: los Raptors retirarán su número 7

Kyle Lowry será homenajeado en Toronto con el retiro de su camiseta número 7, que subirá al techo del Scotiabank Arena el 10 de enero de 2027 (Mandatory Credit: Tim Fuller-USA TODAY Sports)

Guardar

Los Toronto Raptors retirarán el número 7 de Kyle Lowry el domingo 10 de enero de 2027, tras el partido ante los Philadelphia 76ers en el Scotiabank Arena.

La camiseta del base subirá al techo del estadio y quedará fuera de uso, en una ceremonia que lo convertirá en el segundo jugador de la franquicia que recibe este reconocimiento, después de Vince Carter.

PUBLICIDAD

Lowry será el segundo jugador con un número retirado en Toronto

El exbase compartirá ese reconocimiento con Vince Carter, cuyo dorsal 15 fue retirado en 2024 (Mandatory Credit: Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

El anuncio coloca a Kyle Lowry junto a Vince Carter, cuyo número 15 fue retirado por los Raptors en noviembre de 2024. La organización reservó la ceremonia para una fecha que reunirá a figuras y equipos ligados a los años más relevantes de la carrera del base en Canadá.

Lowry llegó a Toronto en 2012, procedente de los Houston Rockets, y permaneció nueve temporadas en la franquicia. Durante ese período, los Raptors dejaron atrás una etapa de escasos resultados en los playoffs y se consolidaron como uno de los equipos habituales de la Conferencia Este.

PUBLICIDAD

El número 7 quedará asociado a una transformación deportiva que incluyó varias clasificaciones consecutivas a la postemporada, finales de conferencia y el campeonato de 2019. La retirada de la camiseta formalizará el lugar del jugador en la historia del club, que hasta ahora solo había reservado ese honor para Carter.

El campeonato de 2019 definió su etapa en la franquicia

Kyle Lowry fue una de las figuras de los Raptors durante la campaña 2018-2019, que terminó con el primer título de la NBA para la franquicia canadiense (Mandatory Credit:Kelvin Kuo-USA TODAY Sports)

La campaña 2018-2019 fue el punto más alto del ciclo de Lowry con los Raptors. El equipo, que contó con Kawhi Leonard como principal incorporación de aquella temporada, conquistó el primer y único título de la NBA de su historia tras vencer a los Golden State Warriors en las Finales.

PUBLICIDAD

El base fue una de las referencias del plantel campeón por su conducción, su aporte defensivo y su presencia en los partidos decisivos. En el primer encuentro de aquellas Finales, por ejemplo, anotó 23 puntos y repartió nueve asistencias en el triunfo de Toronto.

En total, Lowry disputó 601 partidos de temporada regular con los Raptors. Sus registros lo ubicaron como líder histórico de la franquicia en asistencias, robos y triples convertidos, estadísticas que reflejan la dimensión de su aporte durante casi una década.

PUBLICIDAD

El base disputó 601 partidos con Toronto, lideró al club en asistencias, robos y triples convertidos, y fue elegido seis veces consecutivas para el All-Star (REUTERS/Moe Doiron)

También acumuló seis convocatorias consecutivas al All-Star entre 2015 y 2020 y fue incluido en el tercer mejor quinteto de la NBA en 2016. Fuera de la liga, obtuvo la medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de ese mismo año.

Philadelphia reunirá varios vínculos de su carrera

El rival elegido para la ceremonia añade un componente personal. Lowry nació en Filadelfia y cerró una carrera de 20 temporadas en la NBA con los Philadelphia 76ers, el equipo de su ciudad natal.

PUBLICIDAD

La noche también podría reunirlo con Nick Nurse, el entrenador que condujo a Toronto al título de 2019 y que estará al frente del conjunto visitante. El cruce entre Raptors y Sixers dará lugar a un homenaje que conectará el origen del jugador, su último destino profesional y la etapa central de su trayectoria.

La ceremonia tendrá lugar ante los Sixers, equipo de su ciudad natal y con el que cerró su carrera profesional (Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images)

“Llevo años esperando este momento. Siempre dije que Toronto es mi hogar y que me retiraría como un Raptor; ver mi número 7 subir a lo alto de ese pabellón va a significar todo para mí”, afirmó Lowry en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

PUBLICIDAD

La organización también programó actividades en los días previos al encuentro. El 7 de enero, durante el partido ante los Minnesota Timberwolves, los asistentes recibirán una camiseta conmemorativa. Un día después, frente a los Utah Jazz, habrá figuras coleccionables dedicadas al exbase.

La camiseta quedará junto al número 15 de Vince Carter

Vince Carter fue la primera figura de alcance internacional de los Raptors y su número 15 fue retirado por la franquicia en 2024 (REUTERS/Andrew Wallace/File Photo)

La ceremonia del 10 de enero pondrá fin a una serie de homenajes que los Raptors prepararán durante esa semana. El número 7 quedará exhibido junto al 15 de Carter, aunque ambos representan períodos distintos en la evolución de la franquicia canadiense.

PUBLICIDAD

Carter fue una de las primeras figuras de alcance internacional que tuvo Toronto desde su ingreso a la NBA. Lowry, en cambio, quedó identificado con el equipo que logró el campeonato y consolidó una relación sostenida con la ciudad y sus seguidores.

Kyle Lowry se retiró oficialmente como jugador de Toronto tras firmar un contrato simbólico por un día en julio de 2026 (Mandatory Credit: Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

El reconocimiento también recoge el vínculo que Lowry mantuvo con Canadá tras su salida de la organización. En julio de 2026 firmó un contrato simbólico por un día para retirarse oficialmente como integrante de los Raptors, el equipo con el que disputó la mayor parte de su carrera.

PUBLICIDAD

La retirada de su camiseta confirmará ese vínculo el 10 de enero de 2027, cuando el número 7 de Lowry quede fuera de circulación en los Toronto Raptors y pase a formar parte de la historia permanente del Scotiabank Arena.