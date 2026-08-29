Gemini puede convertir tus hojas de cálculo en apps interactivas con su nueva función de IA

Gemini convertirá en apps hojas de cálculo con su nueva herramienta. (Google)

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Google ha incorporado una nueva función impulsada por Gemini que busca transformar la forma en que se trabaja con Google Sheets. La herramienta, denominada Sheets canvas o lienzos de Google Sheets, permite convertir la información contenida en filas y columnas en interfaces visuales e interactivas sin necesidad de programar ni utilizar fórmulas complejas.

La propuesta está dirigida a quienes necesitan organizar, analizar o presentar grandes cantidades de datos de una forma más sencilla. Mediante una instrucción escrita en lenguaje natural, Gemini puede generar paneles de control, calendarios, galerías de tarjetas o mapas de calor a partir de la información disponible en una hoja de cálculo.

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Una interfaz visual creada a partir de los datos de la hoja

El funcionamiento de Sheets canvas se basa en una idea sencilla: el usuario describe qué tipo de herramienta o visualización necesita y Gemini se encarga de crearla utilizando los datos de la pestaña activa.

Con una simple instrucción en Gemini puede crear una aplicación desde la hoja de cálculo de Google. (Google)

Por ejemplo, una persona que está organizando un evento y cuenta con cientos de registros en una hoja podría pedir a la inteligencia artificial que genere un calendario editable o un panel para seguir las tareas pendientes.

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De forma similar, una empresa que utiliza Google Sheets para comparar los ingresos de diferentes proyectos podría solicitar un tablero visual para identificar tendencias sin tener que navegar manualmente entre decenas o cientos de celdas.

La principal diferencia con una hoja de cálculo convencional es que el resultado no se limita a gráficos o tablas. El lienzo crea una interfaz interactiva sobre los datos existentes, permitiendo que la información se presente de una manera más parecida a una pequeña aplicación.

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Ahora las hojas de cálculo de Google se pueden transformar en aplicaciones gracias a Gemini. (Google)

Google asegura que el usuario puede modificar la información directamente desde esta interfaz. Si se añade, edita o elimina un dato en el lienzo, el cambio se refleja automáticamente en la hoja original. Lo mismo ocurre en sentido contrario: cualquier modificación realizada en las celdas actualiza el contenido del canvas.

Gemini elimina la necesidad de programar

Uno de los objetivos de la nueva función es reducir la barrera técnica para crear herramientas personalizadas. Tradicionalmente, transformar una hoja de cálculo en una interfaz interactiva podía requerir conocimientos de programación, automatizaciones o servicios externos.

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Con Sheets canvas, el proceso se realiza mediante instrucciones. El usuario puede indicar, por ejemplo, que quiere un panel de seguimiento visual y después pedir a Gemini que modifique el resultado si no cumple con sus expectativas.

Esto permite refinar la interfaz progresivamente. Si un tablero muestra demasiada información o si un calendario necesita una organización diferente, se pueden realizar nuevas solicitudes a la IA para ajustar el diseño y la funcionalidad.

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Gemini ahora te permite crear aplicaciones desde una hoja de cálculo. (Google)

El sistema también permite consultar en todo momento los datos utilizados para generar la visualización mediante la opción “Ver datos”, lo que facilita comprobar qué información está alimentando cada elemento del lienzo.

Cómo crear un lienzo en Google Sheets

La función está disponible desde la versión de escritorio de Google Sheets. Para utilizarla, es necesario abrir una hoja de cálculo desde un ordenador y acceder a la opción correspondiente desde el menú Insertar, dentro del panel de herramientas, o mediante el icono de Canvas disponible en la barra inferior.

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Después, el usuario solo debe describir qué necesita. Gemini se encarga de interpretar la solicitud y generar una interfaz a partir de la información disponible.

Sin embargo, existe una limitación importante: cada lienzo trabaja con los datos de una única pestaña de la hoja de cálculo. Por ello, quienes tengan la información distribuida en varias pestañas deberán consolidarla previamente si quieren utilizar todos los datos en una misma visualización.

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La aplicación creada con Gemini es interactivo y se puede modificar si así lo desea el usuario. (Google)

Una función con algunas restricciones

Sheets canvas no está disponible en todos los escenarios. Por el momento, no funciona en la aplicación móvil de Google Sheets, por lo que su uso queda limitado a los ordenadores. También puede presentar restricciones cuando la pestaña contiene un volumen excesivamente grande de información.

Además, los archivos deben estar almacenados en Google Drive. Si el usuario trabaja con un documento de Excel, primero tendrá que abrirlo en Google Sheets y guardarlo en un formato compatible para utilizar la nueva herramienta.

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Los lienzos se estrenaron oficialmente hace unas semanas para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos. Aunque el despliegue internacional suele producirse de forma gradual, una reciente publicación de la cuenta de Google en español en X sugiere que la función podría comenzar a llegar próximamente a España y América Latina.