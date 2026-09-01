El emotivo mensaje de Mastantuono a Lionel Messi por su retiro de la selección argentina: “Para la eternidad”

El joven de 19 años le dedicó un sentido mensaje al ocho veces ganador del Balón de Oro

Guardar

La confirmación del propio Lionel Messi para hacer público su retiro de la selección argentina culminó una etapa de más de dos décadas, que se coronó con el título del Mundial 2022, pero tuvo muchos buenos y malos momentos que han forjado la relación entre el mejor jugador del mundo y la camiseta de su país. El mundo del fútbol, entre el que estuvieron sus propios compañeros en la Albiceleste, le dejó diferentes mensajes de afecto al 10, y en las últimas horas se sumó a esa lista Franco Mastantuono con una publicación en redes sociales.

El joven de 19 años subió una historia a su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 3.500.000 usuarios, en la que posteó un abrazo con Messi durante el encuentro del 5 de junio de 2025. Ese día, Mastantuono ingresó desde el banco y jugó los primeros seis minutos de su carrera con la Celeste y Blanca. “Para la eternidad, lo mejor que tenemos”, inició la misiva del ex atacante de River Plate.

PUBLICIDAD

A continuación, el delantero del Real Madrid, quien está a préstamo en la Fiorentina de Italia, se rindió a los pies de Leo: “Mi mayor sueño lo cumplí cuando pude jugar con mi ídolo al fútbol. Te vamos a extrañar todos los argentinos cada vez que juegue la Selección. Gracias 10”. De sus cuatro partidos en el equipo nacional, compartió cancha con el rosarino en tres oportunidades. Uno de esos duelos fue la última vez que sumó minutos con el entrenador Lionel Scaloni: jugó el segundo tiempo completo en la victoria por 2-1 del 27 de marzo de 2026 ante Mauritania en un amistoso jugado en la Bombonera.

Franco Mastantuono es parte de una selecta lista porque es uno de los candidatos que podrían heredar la emblemática camiseta número 10. De hecho, ya utilizó ese dorsal el 9 de septiembre de 2025 en la caída 1-0 ante Ecuador como visitante en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Nico Paz, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Lautaro Martínez también podrían quedarse con esa casaca, pero todavía ninguno la ha utilizado en el pasado.

PUBLICIDAD

Compartieron cancha en tres oportunidades con la camiseta de la selección argentina (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

Más allá de ese detalle, Mastantuono debe encarar el desafío de regresar a la Selección porque se perdió la última Copa del Mundo a causa de sus malos rendimientos en un Real Madrid que perdió a su entrenador en mitad de temporada (Xabi Alonso), y encabezó una transición bajo el interinato de Álvaro Arbeloa hasta la llegada de José Mourinho para el arranque de la temporada 2026/27.

El oriundo de Azul sumó minutos en los primeros amistosos de la Casa Blanca, pero el regreso de las figuras rutilantes que tiene el equipo español, sumado a las incorporaciones de Bernardo Silva o Yan Diomandé, lo empujaron a buscarse un nuevo destino.

PUBLICIDAD

En ese escenario, surgió la posibilidad de emigrar a la Fiorentina y su estreno en el 4-1 al Benevento para avanzar de ronda en la Copa Italia generó buenas sensaciones, aunque el comienzo de la Serie A no dejó margen a dudas con un equipo que peleó el descenso la temporada pasada: perdió 4-0 ante Roma como visitante y fue goleado 3-0 por Frosinone como local con el agravante de que este último es uno de los tres conjuntos que ascendió desde la Serie B. Fue titular en los dos compromisos de liga y en el último completó los 90 minutos.

Mastantuono podría reaparecer en el elenco de Florencia este sábado desde las 10:00 (hora argentina), cuando reciba a Torino en el Estadio Artemio Franchi. Hasta el momento, acumula 185 minutos en tres compromisos y todavía no aportó goles ni asistencias.

PUBLICIDAD