23 fotos de la presentación de la marca de autos Smart, que regresó al país de la mano de Prestige Auto

Se relanzó con una gama inicial de dos modelos eléctricos, #1 y #3, en una nueva etapa bajo la estructura global que comparten Mercedes-Benz y Geely. El evento social se realizó en Nordelta

Automóvil de color gris plata estacionado sobre césped, con patente argentina, arbustos y edificios al fondo bajo un cielo despejado
El #3 es la versión más grande de las dos que lanzó Prestige Auto en Argentina
Guardar
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, y Pablo Peralta, presidente de Grupo ST
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Daniel Herrero y Marcelo Longobardi
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Alfonso Prat-Gay, vicepresidente de Prestige Auto
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
La periodista Nancy Pazos
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Benjamín Amadeo
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Un Smart #1
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
José Urtubey y Daniel Herrero
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Daniel Herrero y Pablo Peralta
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
La oferta inicial estará compuesta por cuatro versiones del Smart #1 —Pure, Pro, Pro+ y BRABUS— y tres del Smart #3, Pro, Pro+ y BRABUS
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Iván de Pineda
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Karina Mazzocco
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Andrea Frigerio
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Damián Betular
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
José Urtubey
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Catalina Bonadeo
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Wally Diamante
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Zulemita Menem
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Bárbara Lombardo
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
El evento se realizó en Nordelta
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Andrea Burstein
Lanzamiento Smart Mercedes Benz
Martin Idiarte, director comercial de Prestige Auto, representantes de los concesionarios de Mercedes Benz e invitados

Temas Relacionados

SmartPrestige AutoMerdeces Benz

Últimas noticias

Qué dice la psicología sobre las personas que gritan o elevan la voz durante una conversación

Qué dice la psicología sobre las personas que gritan o elevan la voz durante una conversación

Cómo operaba la mega organización narco que era liderada por “El Gusano” desde una cárcel de máxima seguridad

Un estudio detectó una señal preocupante en los bosques: están perdiendo una función clave para el clima

Caso Loan: rechazaron apartar al juez que preside el tribunal y el juicio se reanuda con los testimonios de cuatro testigos

Un tren arrolló a un hombre en la estación de Lomas de Zamora: hubo demoras y cancelaciones en la línea Roca

Infobae América

Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

Estas son las empresas reconocidas por transformar la experiencia laboral en CDMX y Edomex

El Salvador coordinó apoyo para un bebé internado con cuidados intensivos en Guatemala

República Dominicana: El presidente Luis Abinader pide ética y transparencia a 147 servidores públicos graduados

El Salvador pide impulsar la integración centroamericana desde la seguridad

El Liverpool cede al hondureño Keyrol Figueroa al Port Vale para la temporada 2026-27

TELESHOW

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

Carla Peterson cuestionó la mirada social que convirtió a Barreda en una figura popular: “Él era culpable”

El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería durante su regreso a Nogoya, su ciudad natal

Gero Arias habló en Infobae a la Tarde: del éxito en La Velada 6 a la disciplina que convirtió en una forma de vida

La furia de Sasha Ferro contra el programa de streaming de Lío, su hermano: “Mañana no se salva ni uno”