23 fotos de la presentación de la marca de autos Smart, que regresó al país de la mano de Prestige Auto

El #3 es la versión más grande de las dos que lanzó Prestige Auto en Argentina
01 Sep, 2026 07:39 p. m. EST
Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, y Pablo Peralta, presidente de Grupo ST Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio Daniel Herrero y Marcelo Longobardi Alfonso Prat-Gay, vicepresidente de Prestige Auto La periodista Nancy Pazos Benjamín Amadeo Un Smart #1 José Urtubey y Daniel Herrero Daniel Herrero y Pablo Peralta La oferta inicial estará compuesta por cuatro versiones del Smart #1 —Pure, Pro, Pro+ y BRABUS— y tres del Smart #3, Pro, Pro+ y BRABUS Iván de Pineda Karina Mazzocco Andrea Frigerio Damián Betular José Urtubey
Catalina Bonadeo Wally Diamante Zulemita Menem
Bárbara Lombardo El evento se realizó en Nordelta Andrea Burstein Martin Idiarte, director comercial de Prestige Auto, representantes de los concesionarios de Mercedes Benz e invitados