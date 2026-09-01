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Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open y va por una cuenta pendiente en Nueva York

El argentino, 25° del mundo, se impuso por 6-3, 6-4 y 7-5. Francisco Comesaña cayó ante el italiano Flavio Cobolli, 6° del ranking ATP, en un electrizante partido que se extendió durante cinco sets

Fran, en acción en el US Open (Reuters/Geoff Burke)
Fran, en acción en el US Open (Reuters/Geoff Burke)
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Francisco Cerúndolo comenzó su camino en el US Open con una victoria, y ahora tendrá una nueva oportunidad para saldar una cuenta pendiente en Nueva York. El argentino, 25° del ranking mundial, derrotó al austríaco Filip Misolic por 6-3, 6-4 y 7-5 y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.

El resultado le permitió a Cerúndolo dejar atrás un debut que, en los papeles, lo tenía como amplio favorito. Misolic llegó al cuadro principal gracias a su ranking protegido: había alcanzado el puesto 76° del mundo en febrero, cuando jugó su último partido. Desde entonces, problemas físicos forzaron una inactividad que lo hizo caer hasta el 537° lugar.

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El argentino ocupa el 25° puesto del escalafón y es desde hace varias temporadas el tenista nacional mejor ubicado en el ranking. En Nueva York, sin embargo, todavía tiene una deuda por saldar: en sus cuatro participaciones anteriores nunca consiguió superar la segunda ronda.

Ahora, Fran tendrá la posibilidad de romper esa barrera: su próximo rival será el alemán Jan-Lennard Struff (44°), verdugo de Camilo Ugo Carabelli (77°) este martes. El historial entre ambos favorece al argentino, que se impuso en el único cruce: fue 6-0 y 6-2 en el ATP de Múnich, sobre polvo de ladrillo, el año pasado.

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Este martes, Cerúndolo tuvo una actuación sobria y le alcanzó con una mayor eficacia en los momentos importantes del partido para sortear con éxito su debut. La victoria también significó un alivio después de una gira norteamericana que, para el argentino, estuvo lejos de ser la esperada.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo gesticula durante su partido final contra el estadounidense Tommy Paul en el Campeonato del Queen's Club, Londres, Reino Unido. 21 junio 2026. . REUTERS/Jaimi Joy
El tenista argentino Francisco Cerúndolo gesticula durante su partido final contra el estadounidense Tommy Paul en el Campeonato del Queen's Club, Londres, Reino Unido. 21 junio 2026. . REUTERS/Jaimi Joy

Entre el ATP 250 de Los Cabos y los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, Cerúndolo acumuló tres derrotas y una victoria. En el certamen mexicano comenzó con un triunfo ante el estadounidense Tristan Boyer (182°), aunque el partido terminó con el retiro de su rival cuando el argentino perdía el primer set por 7-6 (4) y ganaba 4-3 en el segundo. En los cuartos de final cayó ante el francés Arthur Gea (87°) por 6-7 (11), 6-4 y 6-0.

Después, en Montreal perdió en segunda ronda ante el estadounidense Alex Michelsen (46°) por 6-3 y 6-4. Dos semanas más tarde, en Cincinnati, volvió a despedirse en la segunda ronda, esta vez frente al portugués Nuno Borges (41°), que lo derrotó por 6-4 y 6-4.

Hasta entonces, el recorrido de Cerúndolo durante 2026 había tenido varios capítulos destacados. Logró su primer título del año en el ATP de Buenos Aires, donde derrotó a Luciano Darderi en la final, y conquistó su primer título ATP 500 en Queen’s, sobre césped, al vencer al estadounidense Tommy Paul en la final.

La semana pasada, el porteño fue convocado por el capitán Javier Frana para integrar el equipo que enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. La serie se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén, en la primera presentación de Argentina como local en la Patagonia. La cancha será rápida y bajo techo.

Francisco Cerúndolo enfrentará al alemán Struff en la segunda ronda del US Open (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Francisco Cerúndolo enfrentará al alemán Struff en la segunda ronda del US Open (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Francisco Comesaña dio pelea, pero no le alcanzó ante Flavio Cobolli

El marplatense, 119° del ranking ATP, batalló durante cinco sets y más de cuatro horas en el Louis Armstrong Stadium. Y si bien se llevó las dos primeras mangas y logró poner contra las cuerdas al italiano Flavio Cobolli, no hubo hazaña: el número 6 del mundo se impuso por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

Comesaña, que arrancó el año en el puesto 66 y salió del Top 100 tras una serie de resultados adversos, sorprendió con un tenis consistente y agresivo, pero Cobolli reaccionó a tiempo y encontró respuestas cada vez que estuvo bajo presión.

Así logró su segunda victoria sobre el Tiburón: ya se habían enfrentado este año, en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. En aquella oportunidad, Cobolli se impuso por 7-5, 2-6 y 6-3 sobre polvo de ladrillo.

El argentino Francisco Comesaña, en acción durante el US Open 2026 (Crédito: Reuters/Amber Searls)
El argentino Francisco Comesaña, en acción durante el US Open 2026 (Crédito: Reuters/Amber Searls)

De entrada, Comesaña aprovechó las dudas de su adversario y rápidamente se puso 3-0 arriba. Ganó confianza, se hizo fuerte desde el servicio y fue amplio dominador durante los dos primeros parciales.

El italiano, de espíritu luchador, reaccionó en el tercer set. Comenzó a encontrar sus tiros y mostró solidez cada vez que estuvo en apuros: revirtió tres breaks points en contra en el quinto juego y uno en el séptimo. Así logró encaminar la remontada.

Cobolli extendió su dominio en la cuarta manga. Logró dos quiebres consecutivos y se colocó 4-0 arriba. Pese a la reacción de Comesaña, quien logró recuperar uno de los breaks, logró cerrar el parcial y llevar la definición a un quinto set.

Allí Comesaña comenzó mejor: se puso en ventaja en su turno de saque y quebró en el juego siguiente. Sin embargo, el Top 10 italiano recuperó el break enseguida, emparejó el marcador y, cuando tuvo la oportunidad, hizo pesar la diferencia de jerarquía: así logró el quiebre decisivo en el noveno juego y selló el triunfo luego de 4 horas y 11 minutos de partido.

Flavio Cobolli celebra su triunfo en la primera ronda del US Open 2026 (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Flavio Cobolli celebra su triunfo en la primera ronda del US Open 2026 (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

A continuación, Ugo Carabelli (77°) cayó en su debut ante Struff (44°) por 6-4, 6-3 y 6-3. El Brujo, que venía de sufrir derrotas en la primera ronda de Montreal y Cincinnati, tampoco pudo hacer pie ante el alemán y quedó eliminado al cabo de 1 hora y 58 minutos de juego.

US Open: Nadia Podoroska y Marco Trungelliti, los protagonistas argentinos del lunes

Este lunes, Nadia Podoroska (449°) logró su primera victoria luego de más de dos años en un Grand Slam: derrotó a la suiza Simona Waltert (89°) por 4-6, 7-6 (5) y 6-3. Su premio será un desafío enorme en la segunda ronda: enfrentará a la polaca Iga Swiatek, ex número 1 del mundo y actual 8ª del ranking, que superó a la china Wang Xiyu (80°) por 6-2 y 6-3.

También avanzó Marco Trungelliti (83°). El santiagueño protagonizó una notable remontada ante el chino Juncheng Shang (227°): después de perder el primer y el tercer set, terminó imponiéndose por 0-6, 7-6 (5), 1-6, 6-3 y 6-4. Así consiguió volver a ganar un partido del cuadro principal del US Open después de cinco años.

La contracara de la jornada para el tenis nacional fueron las eliminaciones de Thiago Tirante (42°), Sebastián Báez (51°), Román Burruchaga (59°) y Facundo Díaz Acosta (82°).

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