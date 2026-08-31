Tecno

Sedentarismo cognitivo: qué cambia en el aprendizaje con la llegada de la inteligencia artificial

La posibilidad de resolver una tarea en segundos también modifica el esfuerzo necesario para realizarla. Un investigador de la UBA analizó en Infobae al Mediodía las consecuencias de esa transformación y explicó cómo incorporar estas tecnologías sin convertirlas en un sustituto del aprendizaje

Diego Fernández Slezak advirtió que delegar habilidades en inteligencia artificial puede atrofiar capacidades que dejan de practicarse
Guardar

La inteligencia artificial puede resolver en segundos tareas que antes exigían tiempo, concentración y esfuerzo. Pero esa comodidad también plantea una pregunta: qué sucede con las capacidades que dejamos de ejercitar cuando delegamos cada vez más actividades en una máquina. Para Diego Fernández Slezak, investigador del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, el riesgo es que la eficiencia termine desplazando el aprendizaje.

En una charla con Infobae al Mediodía, el especialista analizó el impacto del uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial en adultos y estudiantes y cuestionó la idea de que delegar habilidades siempre implique una mejora. “Hay un mito de que delegarle nuestras habilidades a la inteligencia artificial sólo nos aumenta la productividad y la eficiencia, pero en realidad, lo que no practicamos se nos atrofia”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Qué ocurre cuando la IA hace el trabajo cognitivo

Según explicó Slezak, distintos estudios comenzaron a analizar qué sucede con la actividad cerebral cuando las personas utilizan inteligencia artificial para resolver tareas. En los adultos, el uso intensivo de estas herramientas puede reducir la exigencia cognitiva necesaria para completar determinadas actividades.

Cuando uno empieza a usar más inteligencia artificial, el cerebro se apaga un poquito. Se ve en las ondas cerebrales: efectivamente, cuando usamos mucha inteligencia artificial, esas ondas se aplacan”, afirmó.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
El investigador propuso usar la inteligencia artificial como asistencia y dedicar tiempo a reconstruir el razonamiento propio para compensar la deuda cognitiva (Infobae en Vivo)

El problema adquiere otra dimensión durante la etapa de aprendizaje. Un adulto que delega una tarea puede estar dejando de ejercitar una capacidad que ya adquirió; un estudiante, en cambio, puede estar delegando justamente el proceso mediante el cual debería incorporarla.

Cuando estamos en la etapa de adquirir nuevas habilidades, el uso de la inteligencia artificial no nos permite desarrollar esa capacidad. Tenemos la sensación de que aprendemos y que incorporamos contenido, pero lo cierto es que no”, explicó.

La diferencia puede no resultar evidente en una primera evaluación. Slezak citó un estudio realizado con estudiantes universitarios en el que un grupo utilizó inteligencia artificial para estudiar y otro no. Según relató, ambos obtuvieron resultados similares en un primer examen, pero las diferencias aparecieron semanas después: “A los 45 días, los que habían usado inteligencia artificial bajaron a seis puntos y los que no la usaron bajaron a siete”.

Para el investigador, ese fenómeno puede entenderse como una “deuda cognitiva”, el estudiante consigue resolver una tarea, pero no necesariamente desarrolla la habilidad que necesitaba para hacerlo por sí mismo.

Un adolescente mira su portátil en un escritorio con libros, mientras una figura holográfica de un chatbot, hecha de líneas azules, se inclina para susurrarle al oído.
El uso intensivo de inteligencia artificial en adultos puede bajar la exigencia cognitiva y aplacar la actividad cerebral, según estudios citados por Slezak (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la deuda cognitiva al “sedentarismo cognitivo”

Slezak definió el proceso a partir de tres conceptos: “Costo cognitivo, deuda cognitiva y sedentarismo cognitivo”. El último representa el escenario más extremo: cuando la dependencia de herramientas externas hace que una capacidad deje de ejercitarse de manera habitual.

La comparación con el sedentarismo físico busca ilustrar una idea sencilla: una capacidad que no se utiliza pierde entrenamiento. En el caso del aprendizaje, el riesgo es que la tecnología permita obtener resultados sin atravesar el esfuerzo mental necesario para incorporar conocimientos y desarrollar habilidades.

La preocupación aumenta en niños y adolescentes, porque muchas de las capacidades que utilizan para estudiar todavía se encuentran en proceso de formación. Ante la pregunta sobre si el impacto podría ser mayor en esa etapa, Slezak fue contundente: “Muchísimo más”.

“Estamos hablando de gente que ya desarrolló la capacidad de leer, de escribir, de comprender textos. Nos vamos para atrás, cada vez peor”, advirtió.

Cómo incorporar IA sin reemplazar el aprendizaje

El desafío, entonces, no consiste simplemente en permitir o prohibir el uso de inteligencia artificial, sino en diseñar formas de utilización que mantengan al estudiante involucrado en el proceso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial reduce el esfuerzo mental en tareas que antes exigían tiempo, concentración y aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Slezak propuso una estrategia concreta: no aceptar automáticamente la primera respuesta generada por una herramienta y dedicar unos segundos a reconstruir el razonamiento propio. “Hay un experimento en el que a quienes usaron IA se les dio 30 segundos para pensar cómo hubieran respondido sin la herramienta. Ese esfuerzo fija la idea y compensa la deuda cognitiva”, explicó.

La lógica es que la tecnología funcione como asistencia y no como sustituto. Una respuesta generada por ChatGPT puede servir como punto de partida, pero el usuario todavía debe comprenderla, cuestionarla, modificarla y ser capaz de explicar por qué es correcta.

En ese sentido, Slezak consideró que las estrategias educativas deben adaptarse a la edad. Para los primeros años de formación, defendió la necesidad de consolidar determinadas habilidades básicas antes de delegarlas: “En primaria, no hay discusión: hay que aprender las tablas de memoria, a la vieja escuela”.

En secundaria, en cambio, planteó la necesidad de incorporar espacios específicos para enseñar sobre inteligencia artificial. No se trata solamente de aprender a utilizar una herramienta, sino de comprender qué puede hacer, en qué se equivoca y cómo evaluar sus respuestas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una joven muestra signos de agotamiento y estrés mientras trabaja frente a su computador portátil en una oficina, rodeada de tazas de café y papeles arrugados, reflejando la presión y las dificultades del trabajo remoto durante largas jornadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema de confiar en una respuesta que parece correcta

Ese último punto abre otro de los riesgos de los grandes modelos de lenguaje: su capacidad para producir respuestas convincentes incluso cuando contienen errores.

“Pasamos de usar buscadores donde podíamos chequear, a usar grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude, que devuelven la próxima palabra más probable, pero no necesariamente información chequeada”, explicó Slezak.

A diferencia de un buscador tradicional, que permite acceder directamente a documentos y fuentes para contrastar información, un modelo de lenguaje genera una respuesta a partir de patrones aprendidos. Por eso, que una explicación esté bien redactada no significa que sea necesariamente verdadera.

“Devuelve frases muy bien formadas, pero puede equivocarse. Incluso cuando le pedís fuentes, puede inventarlas”, advirtió.

Para los estudiantes, esto agrega una habilidad indispensable: aprender a verificar antes de aceptar. Contrastar datos, consultar fuentes confiables y detectar inconsistencias pasan a formar parte del aprendizaje en un contexto donde obtener una respuesta dejó de ser el principal desafío.

ChatGPT, Gemini y Claude pueden dar respuestas convincentes con errores o fuentes inventadas, por lo que verificar información pasa a ser una habilidad central (REUTERS/Dado Ruvic)
ChatGPT, Gemini y Claude pueden dar respuestas convincentes con errores o fuentes inventadas, por lo que verificar información pasa a ser una habilidad central (REUTERS/Dado Ruvic)

Una herramienta que exige nuevas habilidades

La incorporación de inteligencia artificial a la educación no elimina la necesidad de aprender; modifica qué significa aprender en un entorno donde una máquina puede producir una respuesta en segundos.

El desafío que plantea Slezak no es volver atrás ni prescindir de la tecnología, sino evitar que la facilidad para obtener resultados termine reemplazando el esfuerzo que permite desarrollar capacidades propias. La IA puede ahorrar trabajo, pero cuando el trabajo que se ahorra es justamente el que permite aprender, la eficiencia puede tener un costo que aparece más adelante.

Por eso, más que preguntarse si los estudiantes deberían utilizar ChatGPT, la discusión parece desplazarse hacia otra cuestión: qué tareas puede hacer la inteligencia artificial y cuáles todavía necesitamos hacer nosotros para seguir aprendiendo a pensar.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

inteligencia artificialDiego Fernández SlezakChatGPTsedentarismo cognitivoCONICETInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

GTA 6 en Colombia: esto es lo que podría costar su edición estándar y Ultimate

La expectativa creció tras el adelanto extendido, que mostró una Vice City renovada y una dupla protagonista, además de cambios de personaje en tiempo real y sistemas de personalización

GTA 6 en Colombia: esto es lo que podría costar su edición estándar y Ultimate

Rockstar Games aclara que GTA VI no usa inteligencia artificial ni aceptará pagos en el juego

La desarrolladora despejó dudas sobre su próximo estreno, que llegará el 19 de noviembre con una propuesta distinta a la de otros videojuegos y al componente en línea de GTA V

Rockstar Games aclara que GTA VI no usa inteligencia artificial ni aceptará pagos en el juego

Spotify y Netflix lideran la lista de marcas más usadas en estafas en América Latina

Un informe de amenazas financieras detectó que las estafas, ya no se enfocan solo en bancos, sino en marcas de streaming, donde la familiaridad reduce la cautela y facilita el robo de credenciales

Spotify y Netflix lideran la lista de marcas más usadas en estafas en América Latina

Qué cantidad de comida cabe en una freidora de aire de 5 litros

El electrodoméstico permite preparar hasta cinco filetes de pechuga de pollo, tres filetes medianos de pescado o 700 gramos de papas por tanda

Qué cantidad de comida cabe en una freidora de aire de 5 litros

WhatsApp bajo sospecha: truco de un minuto para saber si alguien espía los chats

Activar esta capa adicional desde el menú de cuenta dificulta accesos indebidos y complementa el control de dispositivos vinculados, especialmente en contextos de phishing y hackeos

WhatsApp bajo sospecha: truco de un minuto para saber si alguien espía los chats

DEPORTES

“Bombazo” y una burla de mal gusto de Inglaterra: las portadas de los medios del mundo tras el retiro de Messi de la Selección

“Bombazo” y una burla de mal gusto de Inglaterra: las portadas de los medios del mundo tras el retiro de Messi de la Selección

“Qué suerte tuve, Leo”: la emotiva carta de Enzo Fernández a Messi tras su despedida de la selección argentina

La impactante lista de récords que rompió Lionel Messi en la selección argentina

El mensaje de Milei a Messi tras su retiro de la Selección: “¡Muchas gracias, hombre imposible!"

Cómo impactó en la AFA el retiro de Messi de la Selección: la propuesta para que tenga su despedida

TELESHOW

El mensaje de apoyo de J Rei a Callejero Fino en medio de su detención: "Fuerza, Nata"

El mensaje de apoyo de J Rei a Callejero Fino en medio de su detención: "Fuerza, Nata"

Carla Peterson mostró el detrás de escena del rodaje de Barreda y compartió imágenes inéditas del filme

El duro testimonio del pastelero Juan Manuel Herrera: “Me operaron de cáncer de pulmón”

Vito Rodríguez, amiga íntima de Silvina Luna, describió el legado que dejó: “Se fue apagando”

Un cumpleaños con dedicatoria: el collage íntimo de Caro Calvagni para Nicolás Tagliafico

INFOBAE AMÉRICA

El misterio detrás de las 32 iguanas de Galápagos halladas en la maleta de una rusa que nunca ingresó a las islas

El misterio detrás de las 32 iguanas de Galápagos halladas en la maleta de una rusa que nunca ingresó a las islas

Los legisladores oficialistas de Ecuador eximieron de responsabilidad política a ministros por los contratos del caso Progen

Ecuador eleva a rojo la alerta por El Niño ante el riesgo de un fuerte impacto en los próximos meses

Cuba abre más de 460 procesos penales por delitos contra el sistema eléctrico

La IA agéntica gana terreno en las funciones de Source-to-Pay: la apuesta de Zycus y EY