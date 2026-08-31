Spotify y Netflix lideran la lista de marcas más usadas en estafas en América Latina

Netflix lidera la suplantación global en fraudes de compras online y Spotify encabeza el foco regional

Guardar

Las plataformas de streaming y los servicios digitales, como Spotify y Netflix, se han convertido en los principales blancos de las campañas de phishing y estafas en América Latina, según el último Informe de Amenazas Financieras de Kaspersky.

El uso intensivo de estas marcas en la vida cotidiana de millones de usuarios de la región ha facilitado que los ciberdelincuentes adapten sus engaños para pasar desapercibidos y obtener datos sensibles.

PUBLICIDAD

La relevancia de este fenómeno radica en que los ataques ya no se enfocan solo en bancos o tiendas online, sino que explotan la confianza y la familiaridad que generan las plataformas de entretenimiento, comercio electrónico y sistemas de pago recurrentes.

Los atacantes copian procesos de inicio de sesión y cobro para simular legitimidad, y empujan a entregar información con promesas de acceso exclusivo, premios o supuestos bloqueos de seguridad, explotando confianza construida por uso frecuente - REUTERS/Dado Ruvic

Phishing: el nuevo rostro de las estafas digitales

El phishing, una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes, ha evolucionado y hoy recurre a marcas populares para hacer que los engaños sean más convincentes. En América Latina, Spotify encabeza la lista de marcas suplantadas en campañas de phishing relacionadas con compras y servicios digitales.

PUBLICIDAD

A nivel mundial, Netflix es la marca más utilizada en fraudes vinculados a compras online (28%), seguida de Apple (21%), Spotify (18%), Amazon (18%) y Shopify (4%).

El Top 10 global también incluye gigantes como Alibaba Group, eBay, Taobao, Ozon e Ikea, lo que evidencia un desplazamiento desde el comercio minorista tradicional hacia servicios digitales con grandes bases de usuarios y operaciones frecuentes.

PUBLICIDAD

Plataformas de pago, otro blanco prioritario

No solo las plataformas de entretenimiento y compras están en la mira. El informe de la compañía de ciberseguridad destaca que los sistemas de pago siguen siendo un objetivo principal para el phishing.

Ciberdelincuentes replican correos, SMS y páginas falsas con identidad visual convincente, usando descuentos y alertas como gancho, en un esquema que aprovecha hábitos cotidianos de entretenimiento y compras para capturar contraseñas e información bancaria - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

A nivel global, Mastercard lidera la lista (33%), seguida por Visa (20%), Paypal (14%) y American Express (4%). Los atacantes buscan suplantar redes de tarjetas bancarias que cuentan con millones de usuarios y una alta frecuencia de transacciones.

PUBLICIDAD

La popularidad y presencia cotidiana de estas marcas las convierte en un recurso muy atractivo para los ciberdelincuentes, que aprovechan la confianza de los usuarios para que sus mensajes y páginas fraudulentas parezcan legítimos.

Cómo operan las estafas y por qué son tan efectivas

Los ciberdelincuentes diseñan correos electrónicos, mensajes de texto y sitios web falsos que imitan de forma precisa la identidad visual y los procesos de las marcas originales. Ofrecen descuentos irresistibles, acceso exclusivo o alertas de seguridad para engañar a las víctimas y obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.

PUBLICIDAD

Especialistas recomiendan entrar siempre por la app o sitio oficial, desconfiar de ventajas exageradas y mantener software de seguridad actualizado, además de revisar dominios con errores mínimos, una táctica común para pasar desapercibidos en campañas masivas - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Leandro Cuozzo, analista Senior de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, advierte que la familiaridad y la presencia constante de estas plataformas en la vida diaria hacen que los usuarios bajen la guardia.

“Cuanto más familiar resulta una plataforma, más fácil es que una víctima caiga en la trampa, por ello, los usuarios deben mantenerse alerta ante técnicas de ataque cada vez más sofisticadas y personalizadas”, comentó el analista de ciberseguridad.

PUBLICIDAD

Consejos clave para evitar caer en estafas digitales

Para protegerse frente a estas amenazas, los expertos recomiendan:

Verificar la dirección de los sitios web : Comprobar que la URL comienza con el nombre oficial de la empresa y que no contiene errores gramaticales o términos genéricos. La ausencia del nombre real es una alerta importante.

Desconfiar de mensajes con ventajas exageradas : Las ofertas “gratis”, grandes descuentos o premios inesperados suelen ser ganchos en campañas de phishing asociadas a marcas populares.

Evitar acceder a plataformas desde enlaces en correos o mensajes : Siempre es preferible ingresar directamente a la web oficial o a la app. Antes de introducir datos personales o bancarios, asegurarse de que se trata del sitio legítimo.

Utilizar soluciones de ciberseguridad robustas: Contar con un software de seguridad actualizado en el dispositivo móvil y en la computadora ayuda a detectar y bloquear intentos de phishing y malware.

El auge del phishing y las estafas asociadas a marcas como Spotify y Netflix pone de manifiesto la necesidad de una mayor educación digital en América Latina. La familiaridad con las plataformas no debe traducirse en confianza ciega. Adoptar buenos hábitos de seguridad, mantenerse informado y utilizar tecnologías de protección son pasos fundamentales para prevenir fraudes y proteger la identidad y los datos financieros en el entorno digital.

PUBLICIDAD