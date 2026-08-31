Bloqueos en Guatemala por el alza de combustibles: 17 carreteras cerradas, Totonicapán y Petén atrapado, más la advertencia de pérdidas millonarias

Los manifestantes bloquearon al menos ocho carreteras de Guatemala el 31 de agosto para protestar por el alza en los precios de los combustibles. (Redes Sociales)

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Gremiales y asociaciones de transportistas y pilotos del transporte urbano y de carga cumplieron con su amenaza e instalaron bloqueos en más de 15 carreteras principales de Guatemala para protestar por el alza en los precios de los combustibles.

La jornada de este 31 de agosto inició con graves complicaciones. Los bloqueos fueron instalados desde las primeras horas, por lo que las personas se vieron limitadas para llegar a sus puestos de trabajo, centros de estudio y actividades comerciales, y que a las 11:00 ya sumaba 17 manifestaciones en distintas rutas del país, según reportó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

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La magnitud del impacto también fue medida por el sector industrial. La Cámara de la Industria de Guatemala afirmó que un solo día de bloqueos representa una pérdida estimada de Q217.59 (USD 28.26) por cada guatemalteco económicamente activo, con base en cálculos del Observatorio de Políticas Industriales.

De acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, los cierres se registraron en la ruta Interamericana, la ruta al suroccidente, la ruta RD-PET-011 y la ruta RN-01. En varios puntos, los manifestantes colocaron palos, ramas, camiones, microbuses, mototaxis y otros obstáculos para impedir el paso vehicular.

Provial reportó 17 manifestaciones en distintas rutas de Guatemala y una jornada que afectó la movilidad hacia trabajos, centros de estudio y actividades comerciales. (Redes Sociales)

Las protestas habían sido anunciadas desde el fin de semana. También se preveía una movilización de transportistas en la capital.

Petén sin entrada ni salida: complica Aeropuerto Mundo Maya

En Petén, los transportistas bloquearon todos los ingresos y salidas del departamento, lo que generado complicaciones de movilidad, principalmente a turistas nacionales e internacionales que visitan el epicentro de la cultura maya.

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Incluso, los manifestantes atravesaron vehículos para cerrar el paso hacia la zona central frente al Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Santa Elena, Flores.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a través de un comunicado que la protesta se desarrollaba sobre la ruta CA-13, en cercanías del aeropuerto.

Los bloqueos en Totonicapán cerraron el paso en los kilómetros 190 y 188 de la Ruta Nacional y afectaron la circulación hacia Quetzaltenango y San Andrés Xecul. (Redes Sociales)

Según indicaron, las operaciones aéreas seguían programadas con normalidad, aunque recomendó a los pasajeros con viajes previstos anticipar su llegada más de lo sugerido por su aerolínea para evitar contratiempos por el bloqueo vial.

Los bloqueos alcanzaron rutas nacionales, el acceso a Totonicapán y el entorno del Aeropuerto Mundo Maya

Uno de los puntos con afectación se ubicó en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional que conduce a Totonicapán, donde manifestantes cerraron el paso con microbuses. Según el reporte, unas 50 personas permanecían en la protesta y la circulación era complicada en el sector.

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También se informó de otra manifestación en el kilómetro 188 de la misma ruta, en el sector de La Morería, San Cristóbal Totonicapán. Allí, el bloqueo afectaba el paso hacia Quetzaltenango y San Andrés Xecul, mientras los inconformes utilizaron mototaxis para cerrar la vía.

En la ruta Interamericana, el tránsito quedó interrumpido entre los kilómetros 87 y 88. En ese tramo, los manifestantes atravesaron un camión y otros obstáculos sobre la carretera.

Otro cierre se registró en el kilómetro 125 de la ruta al suroccidente. En ese lugar, los manifestantes colocaron ramas para impedir la circulación de vehículos.

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Mientras que Provial informó sobre el restablecimiento del paso vehicular en el crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos.

Las cámaras empresariales advirtieron por pérdidas económicas y riesgo de desabastecimiento

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) rechazó los bloqueos en un comunicado. La entidad sostuvo: “Paralizar la productividad no reduce el precio de los combustibles, por el contrario, incrementa los costos para toda la economía”.

La organización agregó que el precio de los combustibles tiene un efecto transversal sobre la producción, el transporte y la logística de materias primas, así como sobre la distribución de bienes dentro y fuera del país.

La Cámara de la Industria de Guatemala estimó que un día de bloqueos implica una pérdida de Q217,59 por cada guatemalteco económicamente activo. (Redes Sociales)

Según la cámara, ese aumento de costos produce un efecto en cadena que reduce la actividad económica y puede trasladarse al precio de productos e insumos básicos para la población.

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La misma entidad afirmó que afectar la movilidad, el abastecimiento, el empleo y la competitividad del país no constituye una solución. En su comunicado, añadió: “Los bloqueos interrumpen las actividades productivas, generan pérdidas económicas y terminan perjudicando a miles de guatemaltecos”.

La Cámara del Agro de Guatemala también rechazó los cierres de carreteras. La organización señaló que los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos esenciales, con impacto sobre pequeños productores, trabajadores y familias, además de comprometer la seguridad alimentaria del país.

En ese mismo pronunciamiento, la entidad exigió al presidente de la República, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil garantizar el orden público y los derechos de la población, conforme a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad.

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También sostuvo que debía garantizarse la libre locomoción y protegerse el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libertad de industria, comercio y trabajo.

Los puntos bloqueados

De acuerdo con Provial, hasta ahora se mantienen 17 puntos bloqueados, todos en ambos sentidos, en todo el territorio guatemalteco, entre ellos:

Los bloqueos en Totonicapán cerraron el paso en los kilómetros 190 y 188 de la Ruta Nacional y afectaron la circulación hacia Quetzaltenango y San Andrés Xecul. (Redes Sociales)

CA-2 Occidente: Río Bravo, Suchitepéquez

CA-2 Occidente: Frontera del Carmen, San Marcos

RN-01: Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

RN-01: Sector La Hulera San Pablo, San Marcos

RN-01: Sector La Vega, San Pablo, San Marcos

RN-01: Sector El Trébol, San Pablo, San Marcos

RN-01: Sector Las Pilas San Pablo, San Marcos

RN-01: San Pablo, San Marcos

RN-01: San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

RN-01: Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán

RD-PET-11: La Libertad, Petén

RD-PET-11: Las Pozas Sayaxché, Petén

No obstante, vecinos y medios locales de Petén reportan cierres en los siguientes puntos:

Sayaxché : Ferry de la Pasión, Parque Nacional El Rosario, Las Pozas, La Ceiba

La Libertad : Frontera con México en el cruce a El Ceibo y El Naranjo y el cruce a La Esperanza

Melchor de Mencos : Frontera con Belice

San Benito : ruta que conduce a San Francisco

San Andrés : cruce hacia la comunidad de Sacpuy

Poptún : puente de Machaquilá

Santa Ana : cruce de La Potra

Santa Elena: Frente al Aeropuerto Mundo Maya y en el Km8 a la altura de Turicentro

También, de manera extraoficial, se informa de cierres viales en los siguientes puntos:

Escuintla : km 126, CA-2, cruce a Tiquisate.

Quetzaltenango : sector Zunil.

Sololá : km 130 de la Ruta Interamericana, La Cuchilla, cruce hacia Panajachel y Quetzaltenango.

Ciudad de Guatemala: plantón en la 8a. avenida de la zona 1, frente al Congreso, entre 9a. y 10a. calles.