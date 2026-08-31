El mensaje de Milei a Messi tras su retiro de la Selección: “¡Muchas gracias, hombre imposible!"

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El Presidente de la Nación, Javier Milei, compartió dos posteos en redes sociales, en referencia al ahora exjugador de la selección argentina, Lionel Messi: “Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”.

El mandatario compartió el mensaje en Instagram y acompañado de una foto del futbolista, luego del partido en el que Argentina le ganó a Cabo Verde por 3 a 2 en el último mundial. A su vez, Milei también compartió el video de un seguidor que data de 2018, en donde afirmó: “Los números de Messi son impresionantes, no hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. Messi es imposible”.

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Dichos mensajes aparecieron luego de la sentida carta que compartió La Pulga y en donde anunció su retiro de la Albiceleste. El astro, que ganó el Mundial de 2022 en Qatar y disputó las finales de 2014 y 2026, informó que tomó la decisión el 21 de julio pasado, luego de la derrota ante España en la final, y días antes de la muerte de su papá. Además de la carta que publicó, subió un emotivo video para marcar su despedida. La noticia generó una gran repercusión y sus compañeros lo despidieron con mensajes emocionantes.

El presidente de Argentina, Javier Milei, sonríe y gesticula con el puño en alto, mientras una imagen circular superpuesta muestra a Lionel Messi.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, aseguró el astro rosarino.

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El capitán argentino, ganador también de las Copa América 2019 y 2024, aseguró: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, añadió.

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A su vez, enumeró: “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

Lionel Messi, luego de ganar el Mundial 2022 (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

Y concluyó: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina! Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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Con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, se cierra un ciclo de más de dos décadas de protagonismo que incluyó 207 partidos, 125 goles, 68 asistencias y una suma de títulos inédita para un futbolista albiceleste. La relación de Messi con el seleccionado mayor comenzó de una forma inesperada. El 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años, ingresó como sustituto en un amistoso frente a Hungría en Budapest y recibió la expulsión a los 40 segundos de haber entrado, después de una acción que el árbitro sancionó como codazo. Ese episodio se transformó en uno de los debut más polémicos en la historia del fútbol internacional, aunque la anécdota pronto quedó en segundo plano por todo lo que lograría después.