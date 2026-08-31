La emoción de Pablo Giralt al enterarse en vivo del retiro de Lionel Messi de la selección argentina: “Hablá vos que podés”

El reconocido periodista no pudo contenter las lágrimas tras el mensaje del capitán

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La noticia del retiro de Lionel Messi de la selección argentina generó un enorme impacto en el mundo. El astro albiceleste publicó un extenso mensaje durante el mediodía del lunes 31 de agosto para despedirse del combinado nacional en el que dejó un enorme legado. Pablo Giralt, reconocido periodista y relator del equipo en los últimos años, se quebró mientras estaba en vivo tras la confirmación oficial de la decisión del capitán.

El momento se produjo en medio del programa Pelota Parada de TNT Sports, donde Giralt es el conductor. Después de que la producción pusiera al aire el video que publicó Messi minutos después de su carta abierta en el que anunció el cierre de su ciclo, el relator quedó paralizado y, sin poder continuar con el programa, apenas alcanzó a decir: “Bravo, eh... Qué grande”.

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Ante el silencio de Giralt, su compañero Matías Bustos Milla intervino para sostener la transmisión: “Hablá vos que podés... Emocionante, sí”. Giralt intentó recomponerse, pero volvió a quedarse sin palabras mientras el resto de la mesa repasaba el legado del número 10 en la selección. “Impresionante el video. Qué puedo decir... no puedo decir mucho”, soltó el experimentado periodista, visiblemente golpeado.

La emoción de Pablo Giralt al enterarse en vivo del retiro de Lionel Messi de la selección argentina

“Me hacía emocionar. Y ya pienso todo lo que nos viene por delante ahora con este Mundial. Soy muy pro selección, muy positivo siempre en ese aspecto. Cuando viene el Mundial nos ponemos todos la misma camiseta, desaparecen las diferencias políticas, sociales, económicas. Somos una cosa tan poderosa, tan fuerte, que a mí me hace muy bien. La alegría se traslada a las calles como pasó en diciembre del 2022, que fue una locura, y que esto pueda seguir”, comentó Pablo Giralt hace algunas semanas en una entrevista con Infobae En Vivo, donde reflejó su fanatismo por el combinado nacional argentino. Desde el Mundial 2022, sus relatos son recordados por su emoción.

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“Tenemos a Leo vigente y en plenitud. Leo y Cristiano son distintos al resto. Leo el mejor de la historia, se preparó para este Mundial y está con toda la ansiedad lógica de lo que viene”, soltó al referirse a Messi.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Lionel Messi cerró una etapa de más de dos décadas en la que reunió la colección más amplia de títulos y récords individuales con la camiseta albiceleste. En su carta, el rosarino explicó que tomó la decisión tras la derrota ante España en la final y que reafirmó después de la muerte de su padre.

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“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió en su carta de despedida.

En su mensaje, el delantero rosarino dejó otra definición sobre el final del ciclo: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”. También agradeció el vínculo sostenido durante 20 años con los hinchas. “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

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El ciclo termina con cifras que dimensionan su huella: 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la selección mayor. Esos números lo dejaron como el futbolista con más presencias, el máximo anotador y el dueño del récord de pases de gol en la historia del equipo argentino.

En la parte final de su despedida, dejó un agradecimiento a su entorno y a quienes compartieron el recorrido con él: “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

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La publicación concluyó con otra frase sobre el sentido de su salida y el momento en que la escribió: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”. Luego aclaró: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Su última participación en una Copa del Mundo fue en 2026, en el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. En esa competencia marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, terminó segundo en la tabla de goleadores detrás de Kylian Mbappé y llegó a superar el récord histórico de anotaciones mundialistas que tenía el alemán Miroslav Klose, aunque el delantero francés lo dejó luego por detrás al final del torneo.

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El capitán de Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, también disputó las finales de los Mundiales de 2014 y 2026. A ese recorrido sumó las Copas América de 2019 y 2024, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y el Mundial sub 20 de 2005.