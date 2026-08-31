Economía

G20 de EEUU: antes de su encuentro con Scott Bessent, Caputo defendió los resultados del Gobierno y dialogó con Georgieva

Durante la primera sesión del foro multilateral, Caputo rescató la disminución del gasto público, el aumento estructural de las inversiones privadas y las posibilidades de crecimiento del país. “Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, dijo sobre su encuentro con la número uno del FMI

Luis Caputo mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Luis Caputo mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva (@LuisCaputoAR)
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Enviado especial a Asheville, EEUU- Luis Caputo defendió los resultados del plan de ajuste económico durante la sesión inaugural del G20 de Finanzas, que se realiza en esta ciudad de Carolina del Norte.

El jefe del Palacio de Hacienda expuso ante los ministros de Finanzas y titulares de los Bancos Centrales más poderosos del mundo.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, es anfitrión del G20 y en las próximas horas mantendrá un encuentro con Caputo, quien estará acompañado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, secretario de Política Económica; y Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central.

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Luis Caputo, ministro de Economía, durante el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)
Luis Caputo, ministro de Economía, durante el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)

Pasadas las 15 de Buenos Aires, Caputo posteó en su cuenta de X que se encontró con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Gran encuentro con en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, escribió el ministro.

Discurso

Bessent y Georgieva estaban en el recinto de sesiones del G20 cuando Caputo defendió los resultados del plan de ajuste que se aplica en Argentina.

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Scott Bessent. secretario del Tesoro, durante el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)
Scott Bessent. secretario del Tesoro, durante el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)

Como la sesión del G20 fue cerrada a los periodistas, el Palacio de Hacienda dio a conocer un comunicado oficial adonde se glosó la exposición del ministro Caputo:

  • Destacó la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido y afirmó que el programa está orientado a recuperar el equilibrio fiscal y generar las condiciones para una mayor inversión privada.
  • “Desde diciembre de 2023, Argentina logró reducir el gasto público un 30% en términos reales y eliminar el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del Banco Central”, dijo.
  • Explicó que se redujeron impuestos por el equivalente a 3 puntos del PIB, en el marco de una profunda desregulación de la economía.
  • A su vez, Caputo destacó las reformas recientemente aprobadas, entre ellas la reforma laboral, orientada a incrementar la formalidad, y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que fortalece su independencia y establece la prohibición de financiar el déficit del Tesoro.
  • El ministro remarcó que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento y subrayó la importancia de contar con reglas claras, menor intervención estatal, una regulación más simple y una economía más competitiva que fortalezca el comercio internacional.
  • En este sentido, destacó los resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya cuenta con proyectos aprobados por alrededor de USD 50.000 millones, mientras que otros proyectos por aproximadamente USD 150.000 millones se encuentran en proceso de evaluación.
  • Como resultado de estas políticas, Caputo destacó que Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años, en un contexto caracterizado simultáneamente por superávit fiscal y superávit de cuenta corriente.
  • Finalmente, el ministro sostuvo que la participación del sector privado debe continuar siendo un componente central de la agenda del G20. En ese sentido, planteó la necesidad de mantener un diálogo sostenido entre gobiernos y empresas para identificar restricciones, impulsar reformas de alto impacto y generar condiciones que favorezcan la inversión y la innovación.
Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent y Luis Caputo durante su último encuentro oficial en el Departamento del Tesoro, (Washington, Estados Unidos)

La sociedad americana no respalda la guerra con Irán, y la economía esta sufriendo por las oscilaciones constantes del precio del barril de petróleo.

A su vez, Trump despliega una agenda de constante presión sobre sus aliados históricos -Canadá, Europa y Japón, por ejemplo- que impacta en la cadena de suministros y en la inflación global.

En el centro de la toma de decisiones de Trump, se encuentra Bessent. El secretario del Tesoro diseñó las sanciones comerciales contra Irán y juega un papel esencial al momento de fijar disposiciones que sirvan para contener la inflación doméstica.

En este contexto, Caputo y la comitiva oficial tendrá una oportunidad única para conocer los próximos pasos geopolíticos de la administración republicana, cuando se encuentren con Bessent.

Javier Milei es socio privilegiado de Trump, y sus decisiones desde la Casa Blanca impactan en la agenda doméstica del gobierno libertario.

Una derrota del Presidente de los Estados Unidos en los comicios del 3 de noviembre, podrían afectar los eventuales niveles de colaboración estratégica desde Washington a Buenos Aires.

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