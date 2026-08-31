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GTA 6 en Colombia: esto es lo que podría costar su edición estándar y Ultimate

La expectativa creció tras el adelanto extendido, que mostró una Vice City renovada y una dupla protagonista, además de cambios de personaje en tiempo real y sistemas de personalización

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
GTA 6 llega el 19 de noviembre y en Colombia ya calculan cuánto se pagará por cada versión - Rockstar Games
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El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se perfila como uno de los hitos más esperados del año en la industria del videojuego, y ya despierta una ola de consultas sobre su precio en Colombia y el contenido de cada edición.

El interés es comprensible: GTA 6 promete una experiencia renovada con una historia profunda, mejoras técnicas y una jugabilidad que apunta a superar todo lo visto en la saga hasta la fecha.

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GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
GTA 6: esto se estima sobre el precio en Colombia y cómo acceder a la preventa - (Rockstar)

¿Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible?

Rockstar Games confirmó que GTA 6 se lanzará mundialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Los usuarios de estas consolas serán los primeros en acceder al título, mientras que no hay fecha confirmada para PC ni para otras plataformas como Nintendo Switch 2.

La preventa estará habilitada desde el 12 de noviembre, aunque esta opción estará limitada a algunos usuarios exclusivos. Tras la publicación del adelanto extendido y la confirmación oficial de la fecha de estreno, los jugadores buscan anticipar cuánto deberán invertir para experimentar la nueva entrega de Rockstar desde el primer día.

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Precios estimados para Colombia: edición estándar y Ultimate

Aunque Rockstar aún no ha publicado los precios oficiales para el mercado colombiano, la tendencia global y los reportes de la industria apuntan a que la edición estándar de GTA 6 rondará los 79,99 dólares. Al tipo de cambio actual, esto equivaldría a aproximadamente $252.600 COP, aunque la cifra podría variar según el valor del dólar al momento de la compra y las políticas de cada tienda.

Las estimaciones del sector sitúan la versión base cerca de 79,99 dólares y la opción superior alrededor de 99,99, cifras que al cambio actual se traducen en aproximadamente 252.600 COP y 316.000 COP, con variaciones por moneda e impuestos - REUTERS/Luisa González
Las estimaciones del sector sitúan la versión base cerca de 79,99 dólares y la opción superior alrededor de 99,99, cifras que al cambio actual se traducen en aproximadamente 252.600 COP y 316.000 COP, con variaciones por moneda e impuestos - REUTERS/Luisa González

Por su parte, la edición Ultimate se estima que costará 99,99 dólares, es decir, cerca de $316.000 COP. Esta versión suele incluir contenido adicional como paquetes de armas, atuendos exclusivos, vehículos especiales y acceso anticipado a ciertas misiones o expansiones, todo pensado para maximizar la experiencia de juego y recompensar a los fans más apasionados.

¿Qué novedades trae GTA 6 y por qué genera tanta expectativa?

El tráiler de GTA 6, con una duración de poco más de 25 minutos, mostró una Vice City reinventada y los primeros detalles de la aventura que protagonizan Jason y Lucía. Las novedades van más allá de lo visual: el juego incorpora cambios de personaje en tiempo real, mayor profundidad en la relación entre los protagonistas y un sistema de personalización física que incluye alimentación, ejercicio y hábitos que afectan tanto la apariencia como las capacidades de los personajes.

Entre los aspectos destacados del avance:

  • Interacciones más realistas con NPC: Portar armas a la vista provoca reacciones inmediatas y una respuesta policial más dinámica.
  • Cambios de personaje fluidos: Jason y Lucía pueden alternar roles y tareas a lo largo del mapa y durante las misiones.
  • Narrativa romántica y criminal: Es la primera vez que la franquicia explora una historia de pareja con química evidente, inspirada en “Bonnie y Clyde”.
  • Personalización avanzada: Los hábitos y el estado físico de los protagonistas afectan la jugabilidad y la percepción de los NPC.
  • Crítica social: El juego satiriza la cultura actual, abordando temas como la publicidad invasiva, las redes sociales y la televisión.
Vice City y el estado de Leonida son clave en la narrativa de GTA 6. (Rockstar Games)
GTA 6: fechas oficiales y cuánto podría costar el videojuego en Colombia según estimaciones - (Rockstar Games)

¿Por qué los precios pueden variar en Colombia?

El valor final de GTA 6 en Colombia dependerá de varios factores: la cotización del dólar, la política de precios de las tiendas físicas y digitales, los impuestos y la demanda. Además, las ediciones especiales o de coleccionista podrían tener un valor superior y disponibilidad limitada.

Quienes deseen asegurar su copia desde el primer día deben estar atentos a la apertura de la preventa y considerar los posibles costos extra por reservas anticipadas o contenido exclusivo.

La llegada de GTA 6 promete transformar el panorama del gaming en Colombia y en toda América Latina. El precio de lanzamiento, aunque elevado, refleja la tendencia global de los grandes estrenos y el salto tecnológico que supone esta nueva entrega.

La decisión entre la edición estándar y la Ultimate dependerá del nivel de interés y las expectativas de cada jugador, pero en ambos casos, la experiencia promete ser una de las más completas y ambiciosas de la década.

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