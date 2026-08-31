Honduras: Salud amplía a todo el país la vacunación contra el dengue para niños y adolescentes

Las autoridades sanitarias recomendaron completar la vacunación y mantener medidas para eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Guardar

Tal como se anunció. La vacuna contra el dengue comenzó a distribuirse en Honduras a nivel nacional como parte de las acciones de la Secretaría de Salud para prevenir esta enfermedad entre la población infantil y adolescente. A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), las autoridades iniciaron el envío de las dosis a las 20 regiones sanitarias del país.

La estrategia está dirigida a niños y adolescentes de entre seis y 16 años, que podrán acceder al esquema de vacunación en los establecimientos habilitados por las autoridades sanitarias de cada región.

La jefa del PAI, Odalis García, explicó que en una primera etapa la vacuna había sido destinada a zonas que registraban una mayor prevalencia de dengue. Entre ellas estaban la región departamental de Cortés, las dos regiones metropolitanas de Cortés y el Distrito Central.

PUBLICIDAD

La cantidad de dosis aplicadas durante esa primera fase no alcanzó las expectativas de las autoridades y, en paralelo, se observó un incremento de casos en otras regiones del país. Ante este escenario, la Secretaría de Salud modificó la estrategia inicial y extendió la distribución del biológico a todo el territorio nacional.

Cambio de estrategia

Actualmente, el sistema sanitario dispone de más de 100 mil dosis para continuar con el proceso de inmunización. La distribución nacional busca facilitar que los menores que forman parte de la población objetivo tengan acceso a la vacuna sin importar la región sanitaria en la que residan.

García destacó que la vacunación debe completarse con dos aplicaciones para cumplir el esquema establecido. La segunda dosis debe administrarse tres meses después de la primera, por lo que las autoridades llamaron a padres, madres y responsables de los menores a dar seguimiento al proceso y acudir nuevamente cuando corresponda.

PUBLICIDAD

El sistema sanitario dispone de más de 100 mil dosis y exige dos aplicaciones con un intervalo de tres meses.

Según la jefa del PAI, la vacuna está diseñada para generar una respuesta inmunitaria frente a los cuatro serotipos del virus del dengue. Su aplicación estimula la producción de anticuerpos que ayudan al organismo a responder ante una eventual infección.

Respecto de la seguridad del biológico, las autoridades informaron que entre las reacciones más frecuentes después de la aplicación están el dolor y el enrojecimiento en el área donde se administra la vacuna. Estas manifestaciones suelen ser leves y desaparecen en un período de tres días.

Recomendaciones a las familias

Además de la vacunación, las autoridades sanitarias mantienen la recomendación de continuar con las medidas destinadas a reducir la reproducción del mosquito transmisor del dengue y evitar la acumulación de agua en recipientes que puedan convertirse en criaderos.

PUBLICIDAD

La primera etapa de la vacuna contra el dengue se concentró en Cortés, las dos regiones metropolitanas de Cortés y el Distrito Central.

Las autoridades sanitarias instaron a las familias a informarse en los centros de salud correspondientes sobre la disponibilidad del biológico y a cumplir con las dos aplicaciones establecidas.

Con la ampliación de la distribución, la Secretaría de Salud busca acercar la vacuna contra el dengue a más familias y fortalecer las medidas de prevención en las diferentes regiones del país.

De igual forma, las autoridades sanitarias también reiteraron que la vacunación debe complementarse con acciones para eliminar los criaderos del mosquito transmisor, así como la prevención conjunta permitirá reducir los riesgos y contribuir a una mayor protección de niños y adolescentes frente al dengue.

PUBLICIDAD