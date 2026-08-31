El mensaje de apoyo de J Rei a Callejero Fino en medio de su detención: "Fuerza, Nata"

La pareja de La Nena de Argentina se expresó a un día de la detención del referente de RKT

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El domingo, Callejero Fino quedó en el centro de la escena después de ser detenido por la Policía Bonaerense, que encontró en la camioneta en la que viajaba una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada. El artista, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, tiene 31 años y se trasladaba en una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente, una irregularidad que derivó en el control policial y después en su arresto. En ese contexto, el cantante iba camino al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra, y fue el propio músico quien salió a expresarle su respaldo en las redes sociales.

La reacción de J Rei apareció poco después de que se conociera el episodio y tuvo forma de mensaje público. “Fuerza Nata y familia”, escribió en sus historias o publicaciones, según la información compartida, en una muestra de apoyo a su amigo. Para acompañar esa dedicatoria eligió la imagen de “Tu turrito”, uno de los temas que grabaron juntos. La relación artística entre ambos se fue consolidando a lo largo de los años con varias colaboraciones, entre ellas también “Trapisteros”, lo que volvió todavía más visible ese gesto de cercanía en medio del momento judicial que atraviesa el referente del RKT.

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La noticia del arresto de Callejero Fino sacudió rápidamente el ambiente de la música urbana y generó repercusión entre sus seguidores. Según pudo saber Infobae, al momento del procedimiento el cantante explicó frente a los agentes que se dirigía al festejo de cumpleaños de J Rei en una quinta de la zona. En medio de esa situación, su primera reacción quedó registrada en una frase breve y elocuente. “Me quiero matar”, dijo, al advertir el escenario que tenía enfrente.

La pareja de María Becerra expresó su apoyo ante la detención de su colega (Instagram)

Junto a Simón Natanael Alvarenga viajaba además un joven de 27 años con domicilio en Presidente Derqui, que también terminó detenido. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, y ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. Como parte del procedimiento, tanto el arma como la camioneta quedaron incautadas por la Justicia.

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La detención se produjo, además, en un momento de alta exposición para el artista, con una agenda profesional activa y compromisos ya pautados. Callejero Fino tenía previsto presentarse este mismo domingo en el Movistar Arena, aunque la realización de ese show quedó envuelta en incertidumbre a partir de su situación judicial. La posibilidad de que ese recital se llevara adelante empezó a ponerse en duda apenas se conoció el arresto.

En paralelo con el impacto de la detención, otro aspecto empezó a pesar en su situación judicial. Los antecedentes de Simón Natanael Alvarenga ya se habían convertido en una preocupación para su defensa, que se constituyó este lunes por la mañana en la UFI de Benavídez. El punto más delicado está en un antecedente penal de hace seis años: el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

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El momento de la detención del cantante de RKT

Ese dato, de acuerdo con la información disponible, fue central en la evaluación del fiscal Cosme Iribarren para mantenerlo detenido. Según una alta fuente judicial citada en la información, ese antecedente cambia el encuadre de la situación actual del músico. “En caso de condena, sería un reincidente”, aseguró esa fuente, en una definición que dejó ver el peso que puede tener el pasado penal del artista dentro del expediente abierto por la tenencia del arma encontrada en la camioneta.

Mientras tanto, desde el entorno laboral de Callejero Fino también hubo una reacción pública. La productora Wesaisons, vinculada al cantante y a otras figuras de los géneros urbanos, difundió un comunicado en su perfil de Instagram para referirse al caso. En ese texto, la empresa buscó fijar una posición sobre el estado actual del músico y sobre el vínculo con el trámite judicial que enfrenta.

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Allí sostuvieron que Alvarenga se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”. Con esa frase, la productora intentó llevar tranquilidad y marcar que el artista está respondiendo dentro del marco legal correspondiente, mientras avanza la causa que se abrió tras su detención del domingo.