Carla Peterson mostró el detrás de escena del rodaje de Barreda y compartió imágenes inéditas del filme

Barreda Prime Video trailer

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Carla Peterson compartió en su cuenta de Instagram fotografías del detrás de escena de Barreda, la película que dirigió Daniela Goggi, que se estrenó el viernes pasado. En las imágenes, la actriz apareció junto al elenco y también con el equipo de producción, con un recorte centrado en el trabajo y la convivencia del rodaje. Las escenas de la película fueron filmadas en Uruguay y una sola parte en Buenos Aires.

La publicación mostró el detrás de escena del filme, con detalles de la casa recreada de la ciudad de La Plata, donde ocurrió el trágico desenlace de la familia en la vida real. Cabe recordar que el odontólogo Ricardo Barreda asesinó a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra, por lo que fue condenado a prisión perpetua aunque salió bajo libertad condicional en 2011 y murió en un geriátrico en 2020. La publicación de Peterson dejó un registro de la intimidad del set y del equipo que acompañó el proyecto hasta su estreno.

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Carla Peterson compartió en Instagram fotos del detrás de escena de Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi que se estrenó el viernes pasado

La actriz compartió una selección de fotografías cuyo contenido se concentró en la intimidad de las grabaciones de Barreda, con la actriz integrada a la vida cotidiana del rodaje. Aparecen los actores y actrices del elenco, Luis Machín como Ricardo Barreda, Carla Peterson como la esposa Gladys McDonald , Mercedes Morán como la suegra Elena Arreche, Maite Lanata y Margarita Páez como las hijas, Cecilia y Adriana, Marcelo Subiotto como el Dr. Cáceres, Paola Barrientos como María Pirucha Guastavino, Alberto Ajaka como el Fiscal Roitman.

El elenco de Barreda incluye a Luis Machín como Ricardo Barreda y a Carla Peterson como Gladys McDonald

Peterson no se limitó a una imagen aislada. Mostró un conjunto de fotos que situó al espectador en un espacio de trabajo: reuniones, momentos compartidos y escenas fuera de toma, en un registro informal tomado durante la producción.

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Las fotos priorizaron al equipo y al elenco

Barreda fue filmada en Uruguay y solo una parte de la película se realizó en Buenos Aires

En los posteos, la actriz se mostró con el elenco de la película y con personas vinculadas a la producción. Ese encuadre amplió el mapa de quiénes sostuvieron el proyecto, sin jerarquizar exclusivamente a los intérpretes frente a cámara.

La elección de incluir al equipo de la realización es un detalle dentro del relato que suelen construir las figuras públicas en redes: en lugar de centrar el contenido en su participación individual, la actriz armó un mosaico de compañía y trabajo colectivo alrededor de Barreda.

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La actriz compartió imágenes del rodaje con el reparto y la producción, en un registro informal que acompañó el estreno de la película dirigida por Daniela Goggi y filmada casi por completo en Uruguay

Además de exponer cómo se construyó el clima visual de la historia de Barreda, Carla dejó ver la dinámica cotidiana del equipo. En esas publicaciones, el elenco apareció reunido en distintos momentos del set y la actriz retrató instancias de distensión durante el trabajo, con escenas de complicidad y humor entre toma y toma.

El material también puso el foco en la construcción de época: la actriz exhibió pruebas de vestuario que formaron parte del proceso previo y paralelo al rodaje, cuidando los detalles de los vestidos, peinados y maquillaje. Esas imágenes reforzaron la logística de una producción de época, donde el diseño de indumentaria y la coherencia estética se convierten en un frente de trabajo propio dentro del esquema general de filmación.

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El posteo incluyó fotos de la ambientación donde vivió la familia Barreda y escenas fuera de toma, en un registro informal tomado durante la producción

En referncia a las horas compartidas, el propio Luis Machín contó a Teleshow que su trabajo resultó muy cansador porque aparece en casi todas las escenas.

La revelación se apoyó en una condición concreta de producción: la cantidad de secuencias en las que participó el actor dentro del material. Machín vinculó ese ritmo de trabajo a la carga física y al tiempo sostenido frente a cámara.

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Carla y Luis posan con una claqueta durante el último día de rodaje de la producción sobre el caso de Ricardo Barreda

El actor Lui Machín también dejó en claro que el cansancio no anuló su conexión con el oficio. En la misma conversación, afirmó que, además de trabajar, disfrutó su trabajo.