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El duro testimonio del pastelero Juan Manuel Herrera: “Me operaron de cáncer de pulmón”

El reconocido cocinero compartió su historia, contó los detalles de su enfermedad y la necesidad de acompañamiento médico. “Lo agarraron a tiempo”, aclaró a través de un video en las redes

Juan Manuel Herrera comparte un mensaje personal sobre su experiencia con el cáncer de pulmón, su proceso de recuperación tras el diagnóstico, cirugía y quimioterapia

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La revelación de Juan Manuel Herrera sobre su salud sorprendió a seguidores y colegas por igual. El reconocido panadero y pastelero cuya figura fuera clave en la programación del canal El Gourmet, decidió hablar a cámara con un mensaje claro y directo: había enfrentado un cáncer de pulmón, y quería contar su experiencia sin intermediarios ni rumores.

Durante meses, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre su estado físico. Los mensajes y comentarios, muchos anónimos, alimentaron versiones contradictorias sobre su salud, su imagen y su vida privada. Así las cosas, en las últimas horas, eligió ponerle fin a ese ciclo con un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se mostró dispuesto a explicar lo ocurrido y dejar en claro que la realidad, muchas veces, dista de lo que circula en internet.

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El relato comenzó con una confesión simple: “Sí, el año pasado me encontraron un cáncer de pulmón, me lo encontraron a tiempo, fue un hallazgo”. La respuesta médica fue rápida. Herrera explicó que pudo someterse a una operación y llevar adelante un tratamiento. “Por suerte me pude operar, hice cuatro quimio y eso fue todo”, resumió con una franqueza poco habitual en figuras conocidas.

El proceso implicó desafíos físicos y emocionales. Muchas preguntas surgieron en torno a su notable descenso de peso, alimentadas por la exposición mediática y las interpretaciones en redes. Herrera aclaró que el cambio en su cuerpo no fue consecuencia directa del cáncer o la quimioterapia. Explicó que, tras la operación, incluso llegó a aumentar de peso, y solo después logró bajar con ayuda profesional: “Simplemente fui, vi a un nutricionista, junto con el oncólogo y me hicieron hacer una dieta específicamente para lo que yo tenía”.

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Panadería
Juan Manuel Herrera es un profesional de amplia trayectoria en TV y en las cocinas de diferentes locales

El control médico incluyó estudios y una dieta orientada a regular parámetros como glucemia, colesterol y el hígado graso. Herrera insistió en que no existe una fórmula universal y evitó posicionarse como referente de salud: “Yo no le puedo decir a ustedes andá a tal médico o hacé tal dieta, porque yo no soy un gurú de nada”.

El impacto de las redes sociales en la vida de Herrera fue determinante durante todo el proceso. Los comentarios y especulaciones sobre su salud se multiplicaron, muchas veces sin fundamento ni respeto por su privacidad. “Las redes estaría bueno que lo usemos para cosas buenas, pero siempre está lo malo y lo bueno, como en el mundo”, reflexionó, señalando la facilidad con la que el anonimato refuerza la agresividad y la desinformación. “Soy un boludo más conocido que otros panaderos mucho más importantes que yo que no son tan conocidos”, siguió.

El tape publicado en Instagram fue su respuesta a la ola de versiones y especulaciones: “Este video más que nada va dirigido a toda la gente que se preocupa realmente o me pregunta”. Con tono directo, buscó frenar la proliferación de hipótesis sobre su salud y su imagen, y dar tranquilidad a quienes lo siguen y lo aprecian.

CHEFS CAMINOS Y SABORES
Juan Manuel Herrera es especialista en recetas dulces con toques criollos (FEHGRA / Caminos y sabores)

“Después lo que me pasó es que me volví más ser humano con la gente que realmente es ser humana y con la gente que es mierda, yo soy más mierda. ¿Se entiende más o menos? Así que si me rompés las pelotas te bloqueo de una y listo”, sostuvo.

La relación con sus seguidores, en cambio, cobró una dimensión más personal. Relató episodios donde personas desconocidas le contaron cómo sus apariciones en televisión o en redes les daban ánimo en momentos difíciles. Esa conexión fue uno de los motivos para compartir su experiencia y tratar de ayudar a quienes atraviesan situaciones similares.

El testimonio incluyó un mensaje insistente: la importancia de consultar a profesionales y no dejarse llevar por fórmulas mágicas ni recetas universales. “Cada cuerpo es distinto, cada persona es distinta, cada organismo es distinto”, afirmó, diferenciándose de quienes ofrecen soluciones generalizadas en redes.

Recomendó a quienes enfrentan problemas de salud acudir a especialistas, realizar los análisis pertinentes y seguir indicaciones personalizadas. “Andá a un nutricionista, que te hagan todos los análisis pertinentes, que te den una dieta, una medicación o lo que sea para tu organismo, para tu cuerpo”, aconsejó, evitando presentarse como ejemplo absoluto.

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Juan Manuel Herrera junto a su padre Vito, del cual aprendió el oficio de pastelero

La actitud de Herrera frente a la enfermedad fue de aceptación activa. En vez de preguntarse “¿por qué a mí?”, eligió el enfoque opuesto: “¿Por qué no a mí? Si yo soy uno más dentro del montón”. Relató que, tras el diagnóstico, no se permitió caer en la desesperanza, sino que optó por seguir adelante con los tratamientos y confiar en el equipo médico.

Dirigió un mensaje especial a quienes atraviesan enfermedades graves, alentando a mantener la fuerza y la esperanza: “Desearle lo mejor, la fuerza posible de poder llevar un tema hacia adelante”. Insistió en que “no está muerto quien pelea”, y que la clave está en plantearse objetivos y pensar en el futuro.

El profesional destacó el valor de los vínculos personales y el disfrute de los momentos cotidianos. Expresó que, después de todo lo vivido, prioriza el tiempo con sus hijas, los amigos y la satisfacción de trabajar en lo que le gusta. “Hoy trato de invertir más en cosas, en maquinaria para mi negocio, pero no porque quiera ganar más plata, sino por darme el placer de poder trabajar con todo lo que tengo, disfrutar los momentos que paso con mis amigos, los momentos con mis hijas, los momentos de trabajo, disfrutar”, concluyó.

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