América Latina

El misterio detrás de las 32 iguanas de Galápagos halladas en la maleta de una rusa que nunca ingresó a las islas

La Justicia ordenó prisión preventiva, mientras las autoridades buscan establecer quién extrajo los ejemplares del archipiélago y cómo llegaron al continente

Las iguanas estaban en contenedores. (MAE)
Las iguanas estaban en contenedores. (MAE)
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La detención de una ciudadana rusa con 32 iguanas marinas de Galápagos en su equipaje abrió una interrogante que las autoridades ecuatorianas todavía intentan resolver: cómo llegaron los animales desde el archipiélago hasta Quito si la mujer que pretendía sacarlos del país no registra un ingreso a las islas.

Olga K. fue detenida en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito cuando presuntamente se disponía a viajar con los reptiles hacia Islandia. Un juez ordenó posteriormente su prisión preventiva por el presunto delito contra la flora y fauna silvestres y dispuso que la causa se tramite mediante procedimiento directo. La audiencia fue fijada para el 18 de septiembre.

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Sin embargo, la investigación no se limita al intento de sacar los ejemplares de Ecuador. Información preliminar del Ministerio de Ambiente y Energía señala que la ciudadana rusa no registra ingreso a Galápagos, circunstancia que obliga a determinar quién capturó los animales, cómo fueron extraídos del archipiélago y de qué manera recorrieron los aproximadamente 1.000 kilómetros que separan las islas del territorio continental antes de terminar en Quito.

Hasta el 31 de agosto, las autoridades no habían informado sobre otras personas procesadas por el caso ni habían identificado públicamente a quienes pudieron intervenir en las etapas anteriores al hallazgo de los animales.

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Una de las iguanas que fueron rescatadas. (Vistazo)
Una de las iguanas que fueron rescatadas. (Vistazo)

La operación se produjo la noche del viernes 28 de agosto. Personal de la Unidad de Medio Ambiente y Naturaleza de la Fiscalía y de la Policía Nacional intervino en el aeropuerto de la capital ecuatoriana y encontró los reptiles dentro del equipaje de la extranjera.

Las iguanas estaban repartidas en ocho contenedores, con cuatro ejemplares en cada uno. Cuando fueron recuperadas presentaban debilidad y deshidratación, según el Ministerio de Ambiente. Veterinarios evaluaron posteriormente su condición y los animales fueron trasladados a un centro de conservación autorizado en la provincia de Pichincha, donde permanecen bajo cuidados especializados.

Las autoridades ambientales esperan completar los procedimientos necesarios para determinar su traslado seguro hacia Galápagos.

El número de ejemplares también fue objeto de una corrección durante las primeras horas del caso. La Fiscalía reportó inicialmente 28 iguanas juveniles, mientras que la Policía y el Ministerio de Ambiente establecieron posteriormente que eran 32.

La iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) es endémica de Galápagos, lo que significa que sus poblaciones naturales se encuentran exclusivamente en ese archipiélago ecuatoriano. La especie está considerada vulnerable y forma parte de la fauna silvestre protegida del país.

Fotografía de archivo de la isla Darwin, la más al norte del archipiélago Galápagos (Ecuador). EFE/José Jácome
Fotografía de archivo de la isla Darwin, la más al norte del archipiélago Galápagos (Ecuador). EFE/José Jácome

La Dirección del Parque Nacional Galápagos aporta información técnica a la investigación, que deberá reconstruir ahora el recorrido de los animales. Entre los aspectos todavía desconocidos están la isla o las islas de las que fueron extraídos, la identidad de quienes participaron en su captura y traslado y las circunstancias en las que llegaron hasta la mujer detenida en Quito.

El episodio ocurre, además, pocos meses después de otro decomiso de iguanas marinas destinadas al extranjero. En mayo de 2026, tres ciudadanos tailandeses fueron procesados después de que las autoridades encontraran 12 ejemplares en equipajes en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Los reptiles tenían las extremidades inmovilizadas y, según la investigación, iban a ser transportados hacia Ámsterdam.

Otros intentos de sacar ilegalmente iguanas de Galápagos han sido registrados durante los últimos años, mediante equipajes y otras modalidades de transporte.

El artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano sanciona conductas como capturar, extraer, tener, transportar, traficar o comercializar especies de flora y fauna silvestres protegidas. La responsabilidad de Olga K. deberá establecerse durante el proceso judicial.

Por ahora, el hallazgo en el aeropuerto permitió impedir que los 32 animales abandonaran Ecuador, pero dejó sin resolver una parte central del recorrido: antes de aparecer dentro de ocho contenedores en una maleta con destino a Islandia, las iguanas tuvieron que salir de un territorio protegido en medio del Pacífico y llegar hasta Quito.

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