Los mensajes del arco político para Lionel Messi tras anunciar su retiro de la selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina tras seis mundiales y tres finales, con Qatar 2022 como consagración central de su legado. (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina después de jugar seis mundiales y jugar tres finales, dejando para siempre en la retina del país la estrella conseguida en Qatar 2022. Desde el arco político enviaron sus mensajes a través de redes sociales para el eterno “Diez”.

Uno de los primeros en dejar su mensaje fue el presidente Javier Milei, que acompañó el texto con una foto del futbolista, luego del partido en el que Argentina le ganó a Cabo Verde por 3 a 2 en la última Copa del Mundo: “Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”.

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Javier Milei despidió a Lionel Messi en redes sociales y volvió a destacar que sus números no tienen comparación en la historia del fútbol.

A su vez, Milei también compartió el video de un seguidor que data de 2018, en donde afirmó: “Los números de Messi son impresionantes, no hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. Messi es imposible”.

Otra de las referentes de La Libertad Avanza que dejó su mensaje para el capitán fue la senadora Patricia Bullrich, quien replicó en su cuenta de Instagram la carta que dejó Messi y simplemente escribió: “El mejor del mundo. El mejor de la historia”.

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El mensaje de Patricia Bullrich

Mauricio Macri, expresidente y referente del PRO, también dejó un escrito en la red social X: “Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero”. El exmandatario cerró su publicación con una dedicatoria a la familia del jugador: “Todos te deseamos lo mejor que el mundo puede ofrecer, a vos, a tu maravillosa esposa que te acompañó siempre y a tus chicos”.

El ex ministro de Defensa y ahora diputado, Luis Petri, fue uno de los más extensos en sus palabras. “Hay jugadores que ganan títulos. Y después está Leo, que le devolvió a un país entero las ganas de creer”, escribió. Petri repasó los momentos bisagra de la carrera del rosarino con la Albiceleste: “Lo vimos llorar en 2016 diciendo que se terminaba. Lo vimos volver. Lo vimos levantar la Copa América en el Maracaná, la Copa del Mundo en Qatar, y a los 39 años dejar todo en otra final mundialista”. En tanto, sintetizó la lección que, a su entender, deja el capitán: “El talento importa, pero la pasión define y la perseverancia consagra”.

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Daniel Scioli también se sumó al homenaje desde sus redes: “Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto”. Scioli subrayó la dimensión que trasciende al deporte: “Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de ellos dos en el Maracaná, el día que el Diez pudo levantar su primer trofeo con la celeste y blanca.

Por su parte, Pilar Ramírez, legisladora porteña de La Libertad Avanza, también se expresó: “Lionel Andrés Messi, el mejor jugador de la historia. Feliz de verte levantar la copa del mundo para nuestro país. Gracias Leo por hacernos tan felices a los argentinos”.

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Entre los mandatarios provinciales, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recordó el origen del astro: “Rosario lo vio nacer y hoy el mundo entero reconoce al mejor futbolista de la historia”. Pullaro agradeció también el efecto que tuvo la trayectoria del jugador en la proyección de su provincia: “Gracias por llevar el nombre de Rosario y de Santa Fe a lo más alto del mundo”.

En la misma línea, Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero, evocó la visita del seleccionado al estadio de su provincia: “Gracias por regalarnos el honor de verte jugar en el Estadio Único Madre de Ciudades vistiendo la camiseta más linda del mundo”.

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Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, destacó el vínculo afectivo entre el jugador y la camiseta nacional: “Gracias por elegir estos colores y defenderlos con el amor y entrega que merecen”. Magario también ponderó el ejemplo que deja su figura: “Tu lucha, esfuerzo y lealtad sentaron un precedente invaluable para todos nosotros, caracterizados con la humildad y generosidad que sólo tienen los grandes”.

El anuncio del retiro llegó este lunes, aunque Messi aclaró que la decisión la tomó el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió el capitán en su carta pública. Al pie del texto, el jugador añadió una aclaración: “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, en referencia a la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida en las semanas posteriores a la final.

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El mensaje de Lionel Messi que anunció su retiro

Con 207 partidos disputados, 125 goles y 68 asistencias, el delantero cerró su ciclo con la Albiceleste como el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia del seleccionado, superando las marcas de Gabriel Batistuta. Su palmarés incluye la Copa del Mundo Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 ante Italia y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008. En su última participación mundialista, en Estados Unidos, México y Canadá, anotó 8 goles y repartió 4 asistencias, y terminó como el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales con 21 tantos en seis participaciones.

Por el momento, el jugador continúa su carrera en el Inter de Miami de la MLS. El fin de semana previo al anuncio, anotó cuatro goles para su club en la liga estadounidense.

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