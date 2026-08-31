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“Qué suerte tuve, Leo”: la emotiva carta de Enzo Fernández a Messi tras su despedida de la selección argentina

El volante surgido de River Plate publicó unas sentidas palabras para el astro rosarino

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Messi junto a Enzo Fernández (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
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La emoción brota a flor de piel en todos los millones de fanáticos de Lionel Messi. El astro rosarino anunció su retiro de la selección argentina y, en medio de la conmoción frente a la despedida del histórico número 10, uno de sus compañeros del combinado nacional hizo una sentida publicación.

Enzo Fernández, el mismo que había escrito una carta allá por el 2016 cuando el capitán se retiraba tras esa renuncia luego de la derrota en la Copa América Centenario en Estados Unidos, publicó algo similar 10 años después para despedir a una persona que le cambió la vida para siempre. Antes de conocerlo. Y mucho más después de haber logrado junto a él la gloria máxima en el fútbol.

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Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina”, escribió el volante surgido en las divisiones inferiores de River Plate.

Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos. Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba”, agregó.

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Leo celebra uno de sus goles con Enzo Fernández durante el Mundial (IMAGN IMAGES vía Reuters/Troy Taormina)
Leo celebra uno de sus goles con Enzo Fernández durante el Mundial (IMAGN IMAGES vía Reuters/Troy Taormina)

En el final de su largo escrito, Enzo dejó unas sentidas palabras. “Eso no me lo voy a olvidar nunca. Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”.

Hace 10 años, Enzo compartió sus sensaciones en la red social Facebook luego de la derrota en los penales ante Chile. “Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el 1% de lo que le exigimos a este muchacho al que en verdad ni conocemos”, citó una de las líneas que tenía el texto posteado por un joven que apenas tenía 15 años. La publicación se hizo viral cuando el mediocampista que fue vendido al Chelsea por una cifra récord dio el salto a Primera y empezó a codearse seguido con el mismísimo Messi en la Selección tras ser convocado en la antesala al Mundial de Qatar 2022.

“Me daría vergüenza que la viera ahora, en ese momento no imaginaba que podía jugar con él”, dijo Enzo en una entrevista posterior en relación a aquella publicación. Hoy, una década más tarde, y siendo un compañero con el que levantó el trofeo de la Copa del Mundo, ese chico más grande le volvió a dedicar unas palabras desde el corazón a su ídolo máximo.

mensaje de Enzo Fernández para Messi tras su retiro
El mensaje de Enzo Fernández para Messi tras su retiro

La carta de Enzo Fernández:

Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste.

Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina.

Por suerte volviste.

Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar.

No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos.

Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba.

Eso no me lo voy a olvidar nunca.

Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera.

Qué suerte tuve, Leo.

Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo.

Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia.

Te vamos a extrañar mucho, capitán.

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