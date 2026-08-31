El Salvador

El Salvador descarta cortes de luz pese a sequía y olas de calor

El presidente de ETESAL sostuvo que el sistema eléctrico salvadoreño mantiene estabilidad ante olas de calor y sequías, apoyado en una combinación de geotermia, gas natural, generación solar, eólica e hidráulica que disminuye la dependencia del agua

Edwin Núñez afirmó que la diversificación de la matriz energética de El Salvador reduce el riesgo de racionamiento ante olas de calor y sequías. (ETESAL)
Edwin Núñez afirmó que la diversificación de la matriz energética de El Salvador reduce el riesgo de racionamiento ante olas de calor y sequías. (ETESAL)
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El presidente de ETESAL, Edwin Núñez, aseguró que la diversificación de la matriz energética de El Salvador protege al país frente a fenómenos climáticos extremos, como olas de calor y sequías. Explicó que, a diferencia de otras naciones que dependen casi exclusivamente del agua, El Salvador ha reducido el riesgo de racionamientos.

Núñez destacó que el sistema energético nacional trabaja sobre predicciones basadas en datos históricos, aunque reconoció que la variabilidad climática actual dificulta cualquier proyección. “El tiempo está loco. Ya ni las predicciones pueden tomarse como antes”, afirmó.

Pese a la escasez de lluvias y las altas temperaturas recientes, el presidente de ETESAL fue enfático durante la entrevista en Diálogo: “El Salvador tiene una matriz energética muy diversificada, y eso lo que hace es que el país no tenga el riesgo de poder tener racionamiento o algún problema en el suministro de energía para toda la población”.

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Señaló que, mientras otros países ya enfrentan cortes programados, El Salvador mantiene estabilidad gracias a la geotermia, el gas natural, la generación solar y eólica, además de la hidráulica. Subrayó que la matriz energética nacional no depende de una sola fuente, lo que otorga flexibilidad ante contingencias climáticas.

paneles solares
La matriz energética de El Salvador mantiene estabilidad en el suministro de energía con geotermia, gas natural, generación solar, eólica e hidráulica. (Foto: Gobierno de El Salvador)

Diversificación de la matriz energética

Edwin Núñez resaltó que, actualmente, la capacidad instalada en El Salvador supera los 3,138 megavatios, de los cuales el 63 % proviene de fuentes renovables.

El presidente de ETESAL explicó que el pico de demanda más alto registrado fue de 1,297 megavatios durante una ola de calor, cifra que el sistema nacional pudo cubrir sin dificultades. Esta diferencia entre la capacidad instalada y la demanda máxima garantiza margen de maniobra ante aumentos imprevistos de consumo.

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Entre los proyectos clave mencionó la central de gas natural Energía del Pacífico, con más de 350 megavatios instalados, parques eólicos como Ventus, numerosos parques solares y la culminación de una presa hidroeléctrica previamente pendiente.

Núñez destacó que estas inversiones han contado con la participación de actores públicos y privados, y que la diversificación permite a El Salvador responder a cualquier contingencia.

Inversiones y modernización en transmisión

El titular de ETESAL detalló las inversiones ejecutadas en la red de transmisión, con la inauguración de cinco subestaciones en diferentes regiones del país: Chalatenango, El Volcán, Talnique y, recientemente, Surcity en Tamanique.

Subrayó que la subestación Surcity incorpora tecnología GIS, que reduce el tamaño y el mantenimiento necesario en un 60-70 % respecto a las instalaciones convencionales. “Menos mantenimiento, más tecnología y por supuesto, más duración”, explicó.

La capacidad instalada de El Salvador supera los 3,138 megavatios y el 63 % de la matriz energética proviene de fuentes renovables. (Secretaría de Prensa)
La capacidad instalada de El Salvador supera los 3,138 megavatios y el 63 % de la matriz energética proviene de fuentes renovables. (Secretaría de Prensa)

Anunció que El Salvador será el primer país de América Latina en instalar smart valves, dispositivos electrónicos capaces de gestionar el flujo de energía en la red de alta tensión, optimizando la transmisión y facilitando la integración de nuevas fuentes de generación.

Estas mejoras permiten abastecer de forma confiable a polos de desarrollo, como la zona costera de La Libertad y proyectos empresariales de gran escala, garantizando factibilidad para nuevas inversiones industriales, comerciales y turísticas.

Plan de Expansión ETESAL 2026-2035

Núñez presentó el Plan de Expansión 2026-2035, que prevé una inversión de mil millones de dólares y la construcción de cerca de doce subestaciones adicionales. El plan extiende la planificación estratégica de cinco a diez años, anticipando el crecimiento de la demanda y la llegada de empresas tecnológicas y data centers.

El proyecto contempla la construcción de nuevas subestaciones en Santa Ana, Guajoyo, San Miguel dos, La Unión dos y Pasaquina, así como el cierre de anillos de redundancia en la zona oriental y costera mediante líneas de transmisión a 230,000 voltios. Estas infraestructuras buscan fortalecer la conexión entre las regiones con mayor capacidad de generación y los principales centros de consumo, especialmente el área metropolitana de San Salvador.

El presidente de ETESAL enfatizó el trabajo en equipo con el ente regulador y el objetivo de generar condiciones para nuevas inversiones en generación y suministro confiable para el desarrollo nacional.

Planta de paneles solares más grande de El Salvador - AES El Salvador - Emerson Del Cid
El Plan de Expansión ETESAL 2026-2035 prevé una inversión de mil millones de dólares, nuevas subestaciones y líneas de transmisión de 230,000 voltios. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Además, subrayó la integración permanente de El Salvador al SIEPAC, la red regional de interconexión eléctrica, que permite importar y exportar energía con los países de Centroamérica, México y Colombia.

Aseguramiento de precios y mensaje a la ciudadanía

Sobre el tema de tarifas, Edwin Núñez precisó que los precios de la energía eléctrica dependen de factores externos y del comportamiento del clima, pero reiteró que El Salvador no enfrenta riesgo de racionamiento ni aumentos inmediatos en el costo de la energía.

Subrayó que la diversificación y el crecimiento de la generación fotovoltaica, cuyo costo es prácticamente nulo una vez instalada, ayudan a mantener la estabilidad de precios. Recomendó a la población seguir apostando por el autoconsumo y el uso eficiente de la energía.

El presidente de ETESAL recordó que la misión de la empresa es garantizar un servicio permanente, eficiente y de calidad, y que la educación en el uso racional de la energía es clave para evitar costos innecesarios y asegurar la sostenibilidad del sistema.

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