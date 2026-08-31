La impactante lista de récords que rompió Lionel Messi en la selección argentina

Lionel Messi tiene más de 60 récords con la selección argentina (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

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El 31 de agosto será recordado para toda la historia de Argentina. Lionel Messi anunció su retiro oficial de la Selección mediante un conmovedor mensaje en sus redes sociales. El rosarino cerró un capítulo enorme en el combinado nacional y grabó su nombre en múltiples récords. La despedida llegó pocos días después de la muerte de su padre y estuvo acompañada por una carta y un video con el que marcó el final de su ciclo.

Su despedida llegó después de la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, en una trayectoria de 207 partidos y 125 goles que lo dejó como el jugador con más presencias y el máximo anotador en la historia del equipo nacional. El balance incluye cuatro títulos con la selección mayor y seis si se suman las categorías juvenil y olímpica.

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Con el equipo absoluto ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Antes de esas consagraciones, había sumado el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, torneo en el que fue goleador y mejor jugador, y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Su primera vuelta olímpica con la mayor llegó en el Maracaná, frente a Brasil.

Dentro de los múltiples récords que tiene Messi, es el máximo goleador, asistidor y más partidos con la selección argentina (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

El debut de Messi con la mayor fue el 17 de agosto de 2005 ante Hungría, en un amistoso jugado en Budapest. Desde entonces, inició un camino en el que convirtió 125 goles: 54 en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Esa marca de 36 goles en la clasificación también lo sostuvo como el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias de la CONMEBOL.

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En ese torneo clasificatorio disputó 72 partidos. Allí comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias y ocupa en soledad el primer lugar entre los artilleros históricos. Con Argentina jugó seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Alcanzó tres finales, fue subcampeón en 2014 y 2026, y levantó la copa en 2022 como capitán.

Como capitán de Argentina, estuvo al frente del equipo en tres finales mundialistas: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ese registro lo colocó por encima de Pelé, Diego Armando Maradona y Lothar Matthäus en cantidad de finales de Copa del Mundo disputadas como líder del seleccionado. El récord del futbolista con más Copas del Mundo jugadas lo comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Memo Ochoa.

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En las Copas del Mundo acumuló 34 partidos, 23 victorias y 21 goles. Terminó como el jugador con más encuentros disputados y más triunfos en la historia del torneo, y quedó segundo entre los goleadores con sus 21 goles, solo por detrás de Kylian Mbappé, quien cerró el Mundial 2026 con 22. No obstante, quedó como el máximo asistidor del certamen con 12 pases gol. A su vez, se convirtió en el máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales, por delante de Gabriel Batistuta con 10, y Diego Maradona con ocho.

Lionel Messi ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, el Mundial 20 de 2005 y la medalla de oro de los JJOO 2008 (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

En la edición de Qatar además logró otro registro singular: fue el único jugador que marcó en una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. En el Mundial 2026 añadió otra marca al convertirse, con 39 años, en el argentino de mayor edad en anotar en esa competencia. También quedó como el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial. Recibió esa distinción en Brasil 2014 y Qatar 2022.

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En ese último torneo también dejó una producción decisiva: hizo ocho goles y dio cuatro asistencias en la campaña que llevó a la selección hasta la final frente a España. Su historia mundialista quedó así enlazada con un cierre de alto impacto estadístico y competitivo. Entre sus otros registros aparecen el hat-trick de mayor edad en la historia de los Mundiales, con 38 años y 357 días ante Argelia.

En la Copa América disputó 39 partidos en siete ediciones entre 2007 y 2024. Es la mayor cantidad de encuentros para cualquier futbolista en la historia del certamen. Allí convirtió 14 goles y jugó las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024. Los títulos llegaron en las dos últimas, ya en la etapa final de una carrera internacional que terminó con seis Mundiales, seis coronas con la camiseta argentina entre todas las categorías y una colección de récords en las principales competencias.

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TODOS LOS RÉCORDS QUE ROMPIÓ LIONEL MESSI CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Máximo goleador : 125 goles

Máximo asistidor : 68 asistencias

Jugador que intervino en más goles de la Selección: 193 (125 goles + 68 asistencias)

Futbolista con más partidos disputados : 207 partidos

Futbolista con más victorias en un Mundial : 21 triunfos

Máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales: por delante de Batistuta (10) y Diego Maradona (8).

Máximo anotador sudamericano en Copas del Mundo : 21 goles (Kylian Mbappé es el máximo de la historia con 22)

Máximo asistidor en Mundiales: 12 asistencias

Capitán de la selección argentina en tres finales del Mundo : Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026

Hat-Trick más veterano en la historia de los Mundiales: 38 años y 357 días (Argelia en 2026).

Más Copas del Mundo disputadas : 6 (compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa)

Más partidos jugados en Mundiales: 34 partidos.

Jugador con más títulos en la historia del fútbol : 47 títulos (41 con clubes y 6 con la Selección)

Jugador con más disputadas con Argentina : 11 finales (3 Mundiales, cinco Copas Américas, una Finalissima, un Mundial Sub 20 y medalla JJOO 2008)

Máximo goleador de la historia en los torneos más importantes de la FIFA (Mundial y Copa América) : 35 goles

Más goles en una selección nacional en un año : 18 tantos (2022)

Jugador con más hat-tricks con una selección nacional : 11 veces

Jugador con más dobletes de la selección argentina : 17

Jugador con más goles en un mismo partido en la selección argentina : 5 goles contra Estonia en 2022

Jugador con más Balones de Oro en Mundiales : 2 (2014 y 2022)

Máximo ganador de premios MVP en un Mundial : 16 veces

Jugador que más veces ha sido elegido para integrar el ‘Equipo Ideal’ en una Copa del Mundo : 3 veces (2014, 2022 y 2026)

Jugador con más partidos como titular en Copas del Mundo : 26 partidos

Jugador con más partidos como capitán en Copas del Mundo : 26 partidos

Jugador con más partidos consecutivos en Copas del Mundo : 24 partidos

Jugador con más minutos en Copas del Mundo : 3054 minutos

Jugador con más partidos en Copa América : 39 partidos

Jugador argentino que durante más años jugó para la selección argentina absoluta : 21 años (17 de agosto de 2005 y el 20 de julio de 2026)

Jugador con más partidos ganados en la selección argentina : 134 partidos

Jugador con más partidos como capitán de la selección argentina : 147 partidos

Máximo goleador de la selección argentina en partidos oficiales : 71 goles

Jugador con más goles a más países diferentes: a 45 selecciones nacionales