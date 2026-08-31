La tragedia de LAPA: paso a paso, así fue el recorrido judicial del caso

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A 25 años de la tragedia de LAPA, la mayor catástrofe aérea de la Argentina, solo quedaron dos condenados con penas de tres años de prisión en suspenso por el accidente del 31 de agosto de 1999, cuando un avión atravesó la reja de Aeroparque, cruzó la avenida Costanera y terminó envuelto en fuego.

El cierre judicial del caso dejó fuera de una condena firme a los máximos responsables empresariales que habían llegado al proceso. El 5 de agosto de 2014, la Corte Suprema declaró abstracto el recurso extraordinario presentado por la querella y quedó firme la prescripción de la acción penal respecto de Gustavo Andrés Deutsch y Ronaldo Patricio Boyd.

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La causa había tenido su sentencia principal el 2 de febrero de 2010, cuando el Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital condenó a Valerio Francisco Diehl, ex gerente de operaciones de LAPA, y a Gabriel María Borsani, ex jefe de línea de Boeing 737-200, como autores penalmente responsables del delito de estrago culposo agravado. La pena fue de tres años de prisión en suspenso, sin cumplimiento efectivo en la cárcel.

Ese mismo fallo absolvió a Nora Silvina Arzeno, Fabián Mario Chionetti, Boyd y Deutsch. También sobreseyó por extinción de la acción penal por prescripción a Damián Carlos Peterson y Diego Alfonso Lentino.

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La instancia de casación confirmó solo dos condenas y diluyó el resto del caso

El 3 de mayo de 2011, por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó únicamente las condenas contra Diehl y Borsani. Al mismo tiempo, suspendió el trámite de los recursos de casación interpuestos por los acusadores sobre las absoluciones de Deutsch, presidente de la empresa, y Boyd, director general, y remitió esa parte del expediente al tribunal oral para que resolviera si la causa estaba prescripta.

Esa decisión redujo la posibilidad de que ambos fueran condenados. Más adelante, el tribunal declaró prescripta la acción penal contra los dos como consecuencia de lo resuelto por la mayoría de la Sala IV.

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En esa discusión quedó en minoría el juez Gustavo Hornos, que votó por elevar las penas impuestas a Diehl y Borsani hasta el máximo previsto para el delito y por revocar las absoluciones de Deutsch y Boyd para condenarlos como coautores de estrago a 4 años de prisión. También sostuvo que la acción penal no estaba prescripta y propuso rechazar el planteo de las defensas.

Tragedia de LAPA

Según ese voto, si la postura minoritaria hubiera prevalecido, se habría dictado la primera condena en la instancia de casación de la historia judicial argentina. Hornos también consideró que, por la gravedad del episodio, correspondía una pena de cumplimiento efectivo.

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El magistrado sostuvo: “Hay que insistir en el derecho de las víctimas a obtener una estricta justicia en los casos en que fueron damnificadas. Porque, además, ocurre que la comunidad toda se intranquiliza, cuando se entera, en gran medida por fallos que deben dictarse como en la especie aquí examinada, que el Estado no cumple adecuadamente y con el rigor necesario y pertinente a la naturaleza de un hecho como el que se juzga en estas actuaciones, con su principal misión protectora a través del derecho, ni asegura la inalterabilidad del orden jurídico, ni crea una conciencia de seguridad general que haga posible a todos los habitantes del país el libre desarrollo de su personalidad y de su accionar, en nuestro caso, con las elementales garantías de seguridad que el transporte, en particular el aéreo, exige. Lo que implica, en definitiva, el debido control de esa actividad, y, cuando suceden tragedias como la aquí investigada, el serio y legal juicio a los responsables penales con las consiguientes penas de prisión que correspondan”.

La prescripción cerró la posibilidad de juzgar a Deutsch y Boyd

La discusión sobre la prescripción quedó atravesada por nuevos pronunciamientos judiciales. La declaración de prescripción respecto de Deutsch y Boyd fue confirmada por los jueces subrogantes Gemignani y Figueroa, mientras Borinsky se inclinó por esperar que la Corte Suprema resolviera un planteo de la Asociación Civil de Víctimas Aéreas.

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La resolución final del máximo tribunal, en 2014, dejó firme esa salida procesal. Desde entonces, el expediente quedó con solo dos condenas, ambas sin prisión efectiva, pese a que el caso correspondía a la mayor tragedia aérea ocurrida en el país.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 31 de agosto de 1999. Aquel día, un avión de LAPA atravesó la reja de Aeroparque, cruzó la avenida Costanera y se convirtió en una bola de fuego.

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