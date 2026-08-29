GTA 6 llegará sin una función presente en GTA V: no habrá modo en primera persona

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento. (Rockstar)

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Grand Theft Auto 6 se lanzará el próximo 19 de noviembre sin un modo en primera persona, según información surgida tras un evento de vista previa organizado en Rockstar North, en Edimburgo.

Un grupo reducido de creadores de contenido tuvo acceso anticipado al esperado videojuego y confirmó que, al menos en la versión mostrada durante el encuentro, la experiencia estará centrada exclusivamente en la perspectiva en tercera persona.

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La información adquiere relevancia porque la primera persona es una característica conocida por los jugadores de Grand Theft Auto V. Sin embargo, existen dudas sobre su implementación definitiva en GTA 6, ya que no se ha detallado oficialmente si la función fue descartada por completo o si simplemente no estaba disponible en la versión probada por los invitados.

GTA 6 saldrá al mercado el 19 de noviembre. (Rockstar Games/YouTube)

Una vista previa que reveló nuevos detalles de GTA 6

La ausencia del modo en primera persona fue mencionada por Davy Jones, creador de contenido brasileño que participó en la vista previa realizada en las oficinas de Rockstar North. Según su experiencia, GTA 6 no ofrecía la posibilidad de cambiar la cámara para jugar desde los ojos de los protagonistas.

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No obstante, existe una diferencia importante: no está completamente claro si Jones intentó activar directamente esta opción y comprobó que no existía, o si simplemente no encontró la función durante el tiempo que tuvo acceso al juego. Por ello, la información debe interpretarse en el contexto de la versión que Rockstar mostró a los creadores.

La presentación privada se produjo poco después de la publicación, el 27 de agosto, de un extenso análisis del gameplay desarrollado conjuntamente por Rockstar Games, Take-Two Interactive y Netflix. Aquel material ofreció uno de los mayores adelantos sobre el funcionamiento del videojuego, sus protagonistas y el mundo abierto que encontrarán los jugadores.

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GTA 6 no tendría el modo en primera persona durante su lanzamiento. (Rockstar Games)

La sesión en Edimburgo fue un encuentro independiente y de menor escala, pero permitió conocer algunos detalles que no aparecieron en el material público.

GTA 6 estaría diseñado principalmente para jugarse en tercera persona

La ausencia de una cámara en primera persona no necesariamente supone una limitación para la propuesta de Rockstar. El material mostrado hasta ahora indica que GTA 6 ha sido construido alrededor de una experiencia en tercera persona, con un importante protagonismo de las animaciones, el movimiento de los personajes y el trabajo cinematográfico de cámara.

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Lucía y Jason, los dos protagonistas de esta nueva entrega, cuentan con animaciones y movimientos pensados para ser observados desde una perspectiva exterior. La interacción con el entorno, las actividades cotidianas y las escenas de acción también parecen seguir esa misma filosofía.

Grand Theft Auto 6, de Rockstar

Para muchos jugadores, además, la tercera persona continúa siendo la forma más habitual de disfrutar de la saga. La cámara en primera persona puede ofrecer una sensación distinta al explorar el mundo o participar en tiroteos, pero nunca ha sido el eje principal sobre el que se construyó la experiencia de Grand Theft Auto.

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GTA V tampoco tuvo primera persona en su lanzamiento original

La comparación con GTA V también requiere una aclaración importante. El juego se lanzó originalmente en 2013 y su primera versión no incluía un modo en primera persona. La característica fue incorporada posteriormente en versiones actualizadas del título, lo que permitió experimentar Los Santos desde una nueva perspectiva.

Esto deja abierta la posibilidad de que Rockstar adopte una estrategia similar con GTA 6. La compañía no ha anunciado oficialmente que vaya a añadir esta función después del lanzamiento, pero la historia de la franquicia demuestra que los grandes juegos del estudio pueden recibir importantes cambios y mejoras con el paso del tiempo.

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Implementar una perspectiva en primera persona no consiste únicamente en mover la cámara. Requiere adaptar animaciones, conducción, combates, movimientos y numerosos elementos de la interfaz para que la experiencia resulte coherente. Por ello, Rockstar podría optar por concentrarse inicialmente en la perspectiva para la que el videojuego fue diseñado.

GTA 6 no ha sido diseñado para jugarse en primera persona.

Un lanzamiento que promete ser uno de los más importantes de la industria

GTA 6 llegará el 19 de noviembre y se perfila como uno de los lanzamientos más relevantes en la historia de los videojuegos. La ausencia de una opción en primera persona difícilmente cambiará las expectativas generadas alrededor del regreso de la franquicia.

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Por ahora, los jugadores deberán esperar nuevas confirmaciones de Rockstar para conocer si esta perspectiva podría llegar en el futuro. La información disponible apunta a que, en su estreno, la aventura de Lucía y Jason estará pensada para vivirse en tercera persona, dejando la primera persona como una posible novedad para una futura actualización o edición del juego.