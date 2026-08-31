Tecno

WhatsApp bajo sospecha: truco de un minuto para saber si alguien espía los chats

Activar esta capa adicional desde el menú de cuenta dificulta accesos indebidos y complementa el control de dispositivos vinculados, especialmente en contextos de phishing y hackeos

La plataforma de Meta lanzó esta función a finales de 2023. (WhatsApp)
Un ajuste rápido permite detectar si WhatsApp está abierto en un dispositivo ajeno
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La privacidad en WhatsApp se ha convertido en una preocupación central en la vida digital, especialmente ante el aumento de hackeos y casos de ciberespionaje.

Con la popularidad de WhatsApp Web y la facilidad para mantener sesiones abiertas en múltiples dispositivos, es fundamental conocer las señales de alerta y saber cómo cerrar sesiones sospechosas para proteger las conversaciones y los datos personales.

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El espionaje de chats no solo implica el riesgo de robo de información sensible o la suplantación de identidad, sino que puede derivar en chantajes, fraudes y problemas personales.

En muchos casos, el acceso no autorizado no proviene de ciberdelincuentes, sino de personas cercanas que aprovechan la oportunidad de vincular dispositivos sin consentimiento. WhatsApp, consciente de este riesgo, permite revisar los dispositivos vinculados y cerrar sesiones ajenas en cuestión de segundos.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Qué hacer ante sospecha de espionaje en WhatsApp, limpieza de apps y medidas de seguridad del dispositivo (Foto: Meta)

Cómo revisar los dispositivos vinculados en WhatsApp

El método más eficaz para detectar accesos no autorizados consiste en consultar la lista de dispositivos vinculados a la cuenta. Este procedimiento varía levemente entre Android y iOS, pero en ambos casos es rápido y efectivo.

En Android

  • Abrir WhatsApp y tocar el ícono de menú (tres puntos verticales).
  • Seleccionar Dispositivos vinculados.
  • Revisar la lista de dispositivos mostrados. Si aparece alguno desconocido, tocarlo y seleccionar Cerrar sesión.

En iOS

  • Acceder a WhatsApp y entrar en Ajustes (o la foto de perfil).
  • Seleccionar Dispositivos vinculados.
  • Examinar los dispositivos conectados y cerrar la sesión en los que no sean reconocidos.
Se recomienda cerrar sesiones no reconocidas, revisar permisos, cambiar credenciales del ecosistema asociado y considerar un restablecimiento si persisten anomalías, además de reforzar la red doméstica y mantener el software actualizado para evitar reinfecciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Se recomienda cerrar sesiones no reconocidas, revisar permisos, cambiar credenciales del ecosistema asociado y considerar un restablecimiento si persisten anomalías, además de reforzar la red doméstica y mantener el software actualizado para evitar reinfecciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Desde la web

Al iniciar sesión en WhatsApp Web, es recomendable desmarcar la opción “No cerrar sesión en este navegador” antes de escanear el QR. Así, la sesión se cerrará automáticamente al cerrar el navegador.

Sugerencia adicional: Activar la verificación en dos pasos desde Ajustes > Cuenta, para añadir una capa extra de seguridad.

Señales de que un dispositivo podría estar siendo espiado

Además de revisar los dispositivos vinculados, existen síntomas que pueden indicar la presencia de spyware o acceso remoto no autorizado:

  • Batería que se agota rápidamente: El spyware consume recursos en segundo plano.
  • Incremento inesperado del consumo de datos: Algunas aplicaciones espía generan picos de tráfico inusuales.
  • Comportamientos extraños o reinicios inesperados: El teléfono puede reiniciarse solo, activar la cámara o el micrófono sin intervención o mostrar mensajes de error inusuales.
  • Cambios no autorizados en el dispositivo: Eliminación de mensajes, modificaciones en contactos o pérdida de fotos sin explicación clara.
  • Aplicaciones desconocidas y permisos sospechosos: Aparición de apps no instaladas por el usuario o solicitudes de permisos excesivos.
  • Sonidos extraños o interferencias en llamadas: Ruidos inusuales durante las llamadas o la activación repentina de la cámara.
  • Indicadores visuales: Puntos verdes o naranjas en la pantalla, señales de que la cámara o el micrófono están en uso sin autorización.

La presencia simultánea de varias de estas señales aumenta la probabilidad de espionaje o intrusión remota.

WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
La revisión se hace en el apartado de dispositivos vinculados, donde aparece el listado de sesiones activas, y desde allí se pueden cerrar accesos no reconocidos, una medida eficaz para reducir el riesgo de lectura remota de chats - (Foto: Meta)

Qué hacer ante la sospecha de espionaje en WhatsApp

  • Eliminar aplicaciones sospechosas y revisar los permisos concedidos.
  • Cambiar la contraseña de la cuenta de Google o Apple asociada a WhatsApp.
  • Restablecer el teléfono a la configuración de fábrica si persisten los síntomas.
  • Reforzar la seguridad de la red WiFi y mantener el sistema operativo actualizado.
  • Consultar a un especialista en ciberseguridad en caso de dudas o persistencia del problema.

Consejos adicionales para proteger la privacidad en WhatsApp

  • Revisar los dispositivos vinculados a la cuenta con regularidad.
  • No compartir el código QR de WhatsApp Web con terceros.
  • Mantener activa la verificación en dos pasos.
  • Cerrar las sesiones abiertas en computadoras públicas o de terceros.
  • Estar atento a cualquier comportamiento inusual del dispositivo.

WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas en el mundo y, en consecuencia, uno de los objetivos prioritarios para el espionaje digital. Revisar dispositivos vinculados y detectar señales de alerta son pasos esenciales para mantener la privacidad y evitar la exposición de datos confidenciales. La prevención y la revisión periódica son la mejor defensa frente a un entorno digital cada vez más desafiante.

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