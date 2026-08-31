Cómo impactó en la AFA el retiro de Messi de la Selección: la propuesta para que tenga su despedida

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La noticia del retiro de Lionel Messi de la selección argentina fue un sismo mundial. A sus 39 años, y después de haber brillado en el Mundial 2026 con sus ocho goles y actuaciones para la historia, el número 10 dejó la camiseta celeste y blanca para siempre. En la memoria quedará que su último encuentro oficial fue la final de la Copa del Mundo ante España.

La noticia generó un lógico impacto en la AFA. Si bien era algo que suponían en el seno de la Casa Madre del fútbol argentino, no deja de sorprender, más allá de que podía darse su retiro de la selección argentina por una cuestión de edad y luego de que le tocara atravesar con la pérdida de su padre Jorge.

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Según le dijeron a Infobae, tres jugadores de la Selección que estuvieron en el vestuario del estadio Metlife de Nueva York, en la previa a la final ante España deslizó que sería su último partido. A partir de esta novedad, habrá que ver qué sucederá en la próxima ventana FIFA de amistosos, la primera tras la Copa del Mundo, a jugarse del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

Desde la AFA que preside Chiqui Tapia existe una intención de que la Pulga tenga su partido en el estadio Monumental de River Plate, pero habrá que ver cuál será la decisión del 10 tras el anuncio en el que puso punto final a su gloriosa trayectoria en el seleccionado. Todavía no están confirmados los rivales que tendrá el conjunto subcampeón del mundo. Viajar a China era una posibilidad, pero todavía sin confirmación.

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Messi junto a Scaloni en el Mundial (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, publicó en su emotiva carta.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, agregó con el liderazgo que mostró desde ya hace un largo tiempo como el capitán con la cinta en el brazo.

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En medio del retiro de Messi, un impacto natural para un seleccionado que convivió con el mejor jugador del mundo durante los últimos 20 años, Tapia deberá resolver el futuro del entrenador. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino espera reunirse con Lionel Scaloni y su representante Matías Aldao para ver si acepta continuar con el proceso de cara al Mundial 2030. En el predio de Ezeiza, la sensación es que el oriundo de Pujato continuará al frente del combinado mayor. Pero es eso, una sensación, que deberá refrendarse tras una charla.

Lo que sí hay que mencionar es que, en caso de que Scaloni continúe al mando de Argentina, el cuerpo técnico podría sufrir la pérdida de Walter Samuel. El ex defensor de Boca Juniors tendría tomada la decisión de comenzar su carrera como orientador principal y estaría atravesando el final de su paso en el seleccionado.

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La carta completa de Lionel Messi:

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

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Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

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Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

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