El youtuber Rubius responde a las críticas tras probar GTA 6 en exclusiva y la polémica por la falta de edición física

GTA 6 y la ausencia de formato físico: Rubius explica su visita a Rockstar y enfrenta la “cancelación” - (Rockstar Games)

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La industria del videojuego vivió una semana intensa marcada por el esperado adelanto de GTA 6. Rockstar Games presentó las primeras imágenes del juego a través de Netflix, con más de veinte minutos de gameplay que han disparado la expectación y reactivado el debate sobre el futuro del formato físico en los videojuegos.

En medio de esta oleada de novedades, el youtuber Rubius fue invitado a las oficinas de la compañía para probar el título en exclusiva, una oportunidad reservada a muy pocos creadores de contenido. Sin embargo, su experiencia no estuvo exenta de controversia: la comunidad gamer, ya molesta por la ausencia de una edición física y la transición definitiva de PlayStation hacia los juegos digitales, no tardó en volcar críticas contra el influencer.

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El youtuber afirmó que no monetizará el video y recordó que ya cuestionó el fin del formato físico, además de señalar que en redes se distorsionan narrativas, una reacción que reactivó la discusión sobre influencers, marketing y credibilidad en lanzamientos clave

Una visita exclusiva y una polémica viral

El pasado 28 de agosto, Rubius publicó el video documentando su viaje a Escocia para probar GTA 6 en las oficinas de Rockstar. El creador explicó que había mantenido el secreto incluso frente a rumores personales que surgieron tras su reacción en directo al recibir la invitación. Durante la visita, Rubius desveló detalles inéditos sobre la jugabilidad y el proceso creativo detrás del esperado título, lo que generó un gran revuelo en redes sociales.

No obstante, parte de la audiencia lo acusó de “hipócrita” por colaborar con Rockstar en este contexto. Las críticas se centraron en que, previamente, Rubius había manifestado su desacuerdo con la decisión de eliminar el formato físico, pero ahora participaba en una campaña de promoción para la desarrolladora. Ante el aluvión de comentarios negativos y acusaciones de “cancelación”, Rubius publicó un mensaje en el que aclaró su postura:

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“Rockstar no me ha pagado por esto. Mi video tendrá música con copyright, así que no ganaré nada ahí tampoco. Ya critiqué en su momento lo del formato físico, hasta hice un video dedicado, pero ni lo habréis visto porque no se hizo viral”. El youtuber también criticó la tendencia a distorsionar narrativas en redes sociales y pidió a sus detractores “buscarse un problema real”.

Expectativa récord por GTA 6 y una industria que acelera hacia lo digital, el pulso gamer se endurece - (Rockstar)

El contexto: adiós al formato físico en PlayStation

La polémica que envuelve a GTA 6 se inscribe en una tendencia más amplia en la industria. Sony ha iniciado la transición definitiva hacia el abandono del formato físico en PlayStation. En enero de 2028 dejará de lanzar títulos en disco y los nuevos empaques de consolas ya incluyen avisos que informan sobre la venta exclusiva de juegos digitales en el futuro.

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La compañía comunicó a sus clientes que los juegos adquiridos en su tienda digital son licencias de uso revocables, no propiedad del usuario. El cierre de la planta de discos en Austria y su reconversión para producir microlentes ópticas marcan el fin de la infraestructura dedicada a la fabricación masiva de videojuegos en disco.

Este cambio genera preocupación entre usuarios, coleccionistas y defensores de la preservación digital. El riesgo de perder acceso a los títulos por bloqueos de cuentas, cambios en la política de licencias o el cierre de servidores impulsa campañas de protesta como #PSBlackout y la petición “No maten al disco”, que ya supera las 345.000 firmas.

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La saga supera cientos de millones de copias vendidas y su nueva entrega apunta a romper marcas, pero el entusiasmo convive con un reclamo creciente por preservar acceso a juegos, ante ediciones sin disco real y plataformas que controlan licencias y cuentas

Los analistas señalan que la decisión responde a motivos logísticos y de reducción de costos, pero la reacción de la comunidad refleja una fractura entre el rumbo de la industria y las expectativas de los jugadores.

GTA 6: récords, reservas y el futuro de la saga

El primer tráiler de GTA 6 suma millones de visualizaciones en YouTube y ha sido protagonista de debates en la prensa especializada. Rockstar anunció que el juego llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con reservas digitales y una edición física que, aunque disponible, incluirá únicamente un código de descarga.

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El paquete Vintage Vice City, un extra para quienes reserven anticipadamente, refuerza la estrategia centrada en el contenido digital.

La saga Grand Theft Auto ha vendido más de 470 millones de copias desde su debut y la expectativa por la sexta entrega no deja de crecer. El propio Rubius, tras probar el juego, expresó: “Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia”. Su experiencia, sin embargo, refleja el pulso actual de la comunidad gamer: entusiasmo por los avances tecnológicos y una defensa cada vez más activa del derecho a conservar el acceso a su colección, sea en formato físico o digital.

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