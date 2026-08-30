La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

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*El gol de Matías Rey para el 2-1 de Los Leones

El Mundial de hockey quedará grabado en los libros dorados del deporte argentino: Las Leonas consiguieron su tercera estrella en la rama femenina y Los Leones igualaron su mejor resultado histórico con la medalla de bronce tras vencer por 2-1 a Países Bajos. El gol que selló la victoria para el combinado albiceleste fue obra de Matías Rey, uno de los estandartes del equipo en los últimos años y hermano del entrenador. El capitán de 41 años jugó su sexta Copa del Mundo y definió en el último minuto el tercer podio mundialista de la selección masculina si se cuenta también La Haya 2014, antesala del oro olímpico de Río 2016.

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El tanto de la victoria llegó cuando el partido estaba 1-1 y parecía encaminarse a los penales australianos. A falta de menos de dos minutos, Rey capturó un rebote tras un córner corto y conectó un remate al ángulo tras un disparo previo de Tomás Domene, para resolver un duelo que hasta ese momento había sido de margen mínimo. Fue el primer y único gol que marcó en la presente edición del certamen.

La escena tuvo además una dimensión singular dentro del seleccionado argentino: el autor del gol es hermano de Lucas Rey, el entrenador del equipo. La conquista fue seguida de inmediato por la reacción del técnico, que además compartió años de cancha con el capitán.

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La medalla de bronce representó la segunda vez que Argentina terminó tercera en una Copa del Mundo de hockey masculino, después de la obtenida en La Haya en 2014. Ese recorrido ubica a Rey dentro de todos los hitos principales de la etapa más exitosa del equipo, porque también integró la formación que ganó el oro olímpico en Río 2016.

Lucas y Matías Rey, los hemanos que ganaron la dorada en Río 2016 y comandaron a Los Leones en el Mundial 2026 (@m_rey22)

La carrera internacional de Matías Rey comenzó el 22 de julio de 2006, cuando debutó ante Países Bajos en el Champions Trophy. Ese mismo año disputó su primer Mundial y, desde entonces, superó los 325 partidos internacionales y 23 goles con la camiseta argentina. Su presencia atravesó seis Copas del Mundo. En 2010 estuvo en la edición de India, en la que Argentina terminó séptima; en 2014 integró el plantel que consiguió el bronce; y en las dos ediciones siguientes el equipo finalizó en el séptimo y el noveno puesto.

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Antes de viajar a Bélgica y Países Bajos, el capitán había explicado a la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos por qué seguía en la selección: “Representar a Argentina siempre es muy bueno. Sigo estando porque el equipo hace que queramos continuar”. Ese recorrido convierte a Rey en una figura inseparable de Los Leones. Su vigencia de dos décadas en el equipo y su participación en momentos decisivos para los logros de Los Leones lo ubican a uno de los referentes del hockey masculino en los últimos años.

*El compacto del triunfo de Argentina por 2-1 sobre Países Bajos

El encuentro por el tercer puesto tuvo un primer tiempo equilibrado entre argentinos y neerlandeses. Argentina se mostró firme en defensa e intentó avanzar, mientras que Países Bajos dispuso de su primer córner corto en el segundo cuarto, a los cuatro minutos, aunque la jugada fue bien resuelta por el equipo albiceleste.

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La mejor versión ofensiva de Argentina apareció en el tercer cuarto. Tomás Domene avisó primero tras un pase de Facundo Zárate y, a los 10 minutos de ese parcial, repitió la secuencia con desenlace distinto: recibió otra habilitación y desvió la bocha para marcar el 1-0. En el último cuarto, Países Bajos empujó en busca del empate y lo consiguió por medio de Floris Middendorp, también en una acción de córner corto. El 1-1 instaló un cierre abierto, con los dos equipos todavía con opciones.

La respuesta argentina fue inmediata en términos competitivos, aunque llegó sobre el final. Tras un despeje en un córner corto, la bocha le quedó a Rey, que sacó el remate para sellar el 2-1 definitivo. En los segundos finales, el conjunto neerlandés generó varias situaciones para igualarlo otra vez, pero la defensa argentina sostuvo la ventaja. Así, el seleccionado dirigido por Lucas Rey se repuso de la derrota 2-1 ante Alemania en semifinales y volvió a subirse al podio mundialista.

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