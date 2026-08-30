Plagas e inundaciones por El Niño: productores de banana en alerta en Costa Rica

Los productores de banana en Costa Rica enfrentan incertidumbre por el impacto de El Niño sobre los cultivos del Caribe. REUTERS/Jaime Saldarriaga

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Los productores de banana en Costa Rica enfrentan días de incertidumbre ante los efectos que El Niño está generando sobre sus cultivos. El aumento de lluvias e infestaciones por plagas como la sigatoka negra podría alterar la producción y las exportaciones del sector bananero local. Las condiciones meteorológicas de los últimos meses han puesto a prueba la resiliencia de uno de los principales motores agrícolas del Caribe costarricense.

El fenómeno de El Niño ha provocado un incremento de entre 10% y 15% en las precipitaciones de la vertiente del Caribe, acompañado de temperaturas superiores a lo habitual, con registros de entre 0.5° y 1° Celsius (0,9 a 1,8 grados Fahrenheit) adicionales en la región. Sectores como Sarapiquí, Talamanca, Limón, Valle de La Estrella, Matina, Guácimo y Pococí figuran entre los más impactados. En estos territorios, el exceso de agua ha causado inundaciones que, en algunas fincas, han persistido hasta 36 horas, limitando la capacidad de absorción de los suelos y afectando el desarrollo normal de las plantas.

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El Niño elevó entre 10% y 15% las lluvias en el Caribe costarricense y sumó temperaturas de entre 0,5 y 1 grado Celsius por encima de lo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de altas temperaturas y humedad favorece la propagación de la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), una enfermedad que coloniza las hojas del banano y reduce su capacidad de fotosíntesis. Cuando la infección alcanza niveles severos, los racimos pueden madurar prematuramente y perder las condiciones necesarias para su exportación. Este panorama obliga a los productores a intensificar las labores fitosanitarias para evitar una caída significativa en la calidad del fruto.

El impacto de las lluvias también se traduce en problemas logísticos. Los derrumbes y deslizamientos en carreteras, como la ruta 32, dificultan el acceso de los trabajadores a las fincas y el traslado de la fruta hacia los puertos de exportación. En comunidades cercanas a las plantaciones, las emergencias han obligado a realizar evacuaciones preventivas y habilitar albergues temporales para familias y trabajadores afectados por la crecida de los cuerpos de agua.

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Lluvias en Costa Rica: Severas inundaciones y derrumbes dejan comunidades incomunicadas en la Zona Norte y Limón

Para enfrentar este escenario, los productores han reforzado el mantenimiento de los sistemas de drenaje y la rehabilitación de diques, sobre todo en áreas bajas y próximas a ríos. Además, se han implementado paquetes nutricionales diseñados para fortalecer las plantas y se ha incrementado el control de la sigatoka negra mediante técnicas de deshoja y aplicación de fungicidas.

De acuerdo con técnicos del sector bananero, el banano es un cultivo con cierta capacidad de adaptación ante condiciones extremas, pero la persistencia de lluvias superiores a lo normal puede limitar la producción a corto y mediano plazo. Un dato que ilustra la magnitud del reto se registró entre el 15 y 16 de agosto, cuando zonas como Matina, Guácimo y Siquirres acumularon hasta 280 milímetros de lluvia en solo dos días, superando la cantidad mensual recomendada para este tipo de cultivo.

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La sigatoka negra se expande con la alta humedad y el calor, reduce la fotosíntesis del banano y compromete la calidad de exportación.

Las cifras de exportación reflejan que hasta junio el sector mantenía un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, el comportamiento del clima durante el segundo semestre será clave para determinar si la tendencia positiva podrá sostenerse o si comenzará a observarse una disminución en los rendimientos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería participa junto a la Corporación Bananera Nacional en acciones para atender daños en las comunidades y fincas. El trabajo conjunto busca minimizar el impacto social y económico de las emergencias, así como mantener la continuidad en la producción y exportación de uno de los principales productos agrícolas costarricenses.

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El futuro inmediato de los productores de banana en Costa Rica depende de la evolución de las condiciones climáticas y de la capacidad de respuesta frente a los desafíos que plantea El Niño en el Caribe. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar la magnitud de los daños y el posible impacto en la cadena de exportación, en un contexto donde el sector agrícola regional vuelve a estar bajo presión por factores climáticos globales.