Guatemala

El guatemalteco Lester Martínez retuvo el título interino supermediano con un nocaut técnico y ahora busca enfrentarse a Canelo o a Mbilli

La definición llegó a los 2:23 del décimo asalto en el USC Galen Center de Los Ángeles, tras una caída de Luka Plantić y la detención del árbitro cuando intentó continuar

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano.
Lester Martínez retuvo el título interino supermediano del CMB al vencer por nocaut técnico a Luka Plantić en el décimo asalto en Los Ángeles. (Captura de pantalla)
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El guatemalteco Lester Martínez retuvo el título interino supermediano del CMB tras vencer por nocaut técnico al croata LukaPlantić en el décimo asalto, un resultado que lo acerca a una pelea por el campeonato mundial absoluto de las 168 libras.

La victoria llegó el sábado a los 2:23 del décimo round en el USC Galen Center de Los Ángeles, donde Martínez derribó a su rival y forzó la detención del árbitro después de que el croata intentara seguir. Fue la primera derrota profesional de Plantić, que llegaba al combate con 13 victorias.

La estadística del combate marcó la diferencia. Martínez conectó alrededor de 210 golpes de 700 lanzados, para una efectividad del 40%, mientras Plantić apenas acertó 110 de 585, con un 12%.

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Con ese triunfo, el boxeador guatemalteco mejoró su registro a 21 victorias, cero derrotas y un empate, con 17 nocauts. Antes de la pelea, su marca era de 20 triunfos, 16 por la vía rápida, además de una igualdad desde su debut profesional en 2019.

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano.
Lester Martínez retuvo el título interino supermediano del CMB al vencer por nocaut técnico a Luka Plantić en el décimo asalto en Los Ángeles. (Captura de pantalla)

Martínez cambió la pelea a partir de los asaltos medios

El combate comenzó parejo y con un mejor arranque del croata, que mostró velocidad en los primeros rounds. Plantić cerró el primer asalto con mayor dominio y obligó al guatemalteco a ajustar su estrategia.

A partir de los rounds centrales, Martínez tomó el control con golpes más precisos y una ofensiva más constante. El sexto asalto ya manejaba el ritmo de la pelea y en el séptimo su rival empezó a mostrar desgaste.

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En el octavo round, Plantić se tambaleó tras recibir castigo y Martínez que amplió su superioridad. En ese tramo el guatemalteco ya conectaba el 30% de sus golpes, contra el 17% del croata, antes de elevar esa diferencia en la recta final.

El décimo asalto resolvió la pelea. Martínez derribó a Plantić con un golpe potente, el croata logró reincorporarse, pero ya no pudo responder con solvencia, incluso, tras recibir uno de los fuerte golpes del guatemalteco ya no pudo levantar los brazos con coherencia, por lo que el árbitro detuvo el combate.

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano.
Luka Plantić sufrió su primera derrota profesional ante Lester Martínez después de llegar al combate con 13 victorias. (Captura de pantalla)

El triunfo deja a Martínez a la espera de Canelo Álvarez o Christian Mbilli

Tras defender el cinturón, Martínez dijo que ya cumplió con la defensa pendiente y que ahora apunta lo más alto, por lo que tras la resolución del panorama en la división, buscará enfrentarse ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez o ante el francés Cristian Mbilli

“Ya cumplimos con una defensa que nos pusieron, porque eran dos. Estamos a la espera entre Canelo y Mbilli, porque ya estamos aptos para eso. Cualquiera de los dos conviene y quiero demostrar que yo también quiero”, expresó al finalizar la contienda.

Antes de subir al ring, el propio boxeador había anticipado el objetivo mayor. “En esta pelea se van a dar cuenta de que estoy listo para pelear contra el campeón absoluto”, aseguró minutos antes del combate.

Con su récord actualizado a 21 victorias 0 derrotas y 1 empate con 17 nocauts Lester Martínez se consolida como uno de los boxeadores más fuertes de la división supermediana.

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano.
Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano. (Captura de pantalla)

El próximo movimiento en la categoría depende del combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli, programado para el 31 de octubre en Arabia Saudita, y que el ganador apunta a convertirse en el siguiente rival del guatemalteco.

No olvidó sus orígenes

Con la voz entrecortada y con evidente euforia emocional, Martínez no sólo agradeció a los presentes en el cuadrilátero, sino que también celebró su victoria con sus padres.

“¡Mamá, papá, hoy defendimos lo nuestro! Y Guatemala, a celebrar”, dijo después de conservar el cinturón interino.

También agradeció el respaldo recibido durante la velada en Los Ángeles. “Estoy contento por las buenas vibras y el apoyo. Se demuestra ese apoyo, y eso es lo que todos los atletas necesitamos”, afirmó. Luego añadió: “Escucho el ruido que hay aquí y todo el ruido que hay en Guatemala. Me siento muy feliz”.

En las gradas, el respaldo guatemalteco fue visible desde antes del primer campanazo. Entre los asistentes se encontraban los medallistas olímpicos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, quienes asistieron al USC Galen Center para acompañar al boxeador nacional en la defensa del título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

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