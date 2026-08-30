Descubre quién accede a tu cuenta de Google y cómo cerrar sesiones en dispositivos no autorizados

Cómo ver en qué dispositivos está abierta tu cuenta de Google y cerrar sesiones sospechosas

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La seguridad de tu cuenta de Google es fundamental en la vida digital actual, donde un solo acceso no autorizado puede exponer correos, archivos, contactos y datos personales. Por eso, saber exactamente en qué dispositivos has iniciado sesión y cómo cerrar sesiones sospechosas es clave para proteger tu privacidad y evitar riesgos innecesarios.

Hoy, con el auge del teletrabajo, el uso compartido de computadoras y la sincronización automática de apps, es fácil perder el control sobre dónde está activa tu cuenta. Aquí te explicamos cómo descubrir quién accede a tu Google y cómo revocar el acceso a dispositivos no autorizados paso a paso.

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Así puedes revisar y cerrar sesiones desconocidas en tu cuenta de Google desde cualquier lugar - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo ver los dispositivos conectados a tu cuenta de Google

Google facilita la revisión de dispositivos conectados desde la página (google.com/devices). Este panel te permite ver todos los dispositivos, teléfonos, computadoras, tablets, en los que tu cuenta ha estado activa durante las últimas semanas.

Pasos para revisar los dispositivos:

Accede a tu Cuenta de Google. Ve a la sección Seguridad y acceso. En el panel Tus dispositivos, selecciona Administrar todos los dispositivos. Aparecerá una lista con todos los dispositivos y sesiones recientes, incluyendo la ubicación, el tipo de dispositivo y la última hora de actividad.

Si ves dispositivos o ubicaciones que no reconoces, es posible que alguien más esté usando tu cuenta.

¿Por qué importa saber quién accede a tu cuenta de Google?

Cada vez que inicias sesión en un nuevo dispositivo, navegador o aplicación, se crea una sesión vinculada a tu cuenta de Google. Si olvidas cerrar la sesión en un ordenador público, prestas tu teléfono o pierdes un dispositivo, alguien podría acceder a tu correo, tus archivos de Drive o tus fotos de Google sin tu permiso.

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Además, los ciberdelincuentes pueden intentar ingresar a tu cuenta desde ubicaciones remotas si logran obtener tu contraseña. Revisar regularmente los dispositivos y sesiones activas es fundamental para detectar accesos sospechosos y cerrar cualquier puerta abierta a tu información.

¿Qué es una sesión y por qué aparecen duplicadas?

Una sesión es el periodo en el que tu cuenta de Google está activa en un navegador, aplicación o servicio en un dispositivo específico. A veces verás varias sesiones con el mismo nombre de dispositivo porque:

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Google: guía para identificar dispositivos conectados y salir de tu cuenta en los que no reconoces - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Has iniciado sesión varias veces en el mismo equipo .

Usaste diferentes navegadores o apps.

Accediste en modo incógnito o privado.

Otorgaste acceso a apps de terceros.

Revisa los detalles y, si tienes dudas, cierra todas las sesiones relacionadas para asegurarte de que nadie más pueda acceder.

Cómo cerrar la sesión en dispositivos no autorizados

Si detectas un dispositivo desconocido o uno que ya no usas, es importante cerrar la sesión de inmediato:

Desde el panel de Tus dispositivos, selecciona el dispositivo sospechoso. Haz clic en Salir o Quitar acceso. Confirma la acción para revocar el acceso.

Repite el proceso para cada sesión sospechosa. Así, tu cuenta quedará protegida y cualquier intento de acceso requerirá la contraseña nuevamente.

Qué hacer si ves actividad sospechosa

Si detectas un dispositivo nuevo, una ubicación extraña o una hora de uso que no recuerdas, sigue estos pasos:

El hábito que evita sustos, revisar el panel de dispositivos de Google una vez al mes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambia tu contraseña de Google inmediatamente.

Revisa los permisos de apps de terceros vinculadas a tu cuenta y revoca el acceso a las que no reconozcas .

Habilita la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de seguridad.

Consulta el historial de actividad y busca accesos inusuales.

Recuerda que a veces puedes ver ubicaciones cercanas (como aeropuertos o ciudades donde viajaste) o sesiones creadas por la sincronización automática de apps, lo que puede causar confusión. Si tienes dudas, es mejor cerrar todas las sesiones desconocidas.

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Consejos para mantener tu cuenta segura

Usa contraseñas robustas y únicas que no reutilices en otros servicios.

Activa la verificación en dos pasos.

No dejes la sesión abierta en computadoras públicas o de otras personas.

Revisa tu panel de dispositivos al menos una vez al mes.

Controlar quién accede a tu cuenta de Google es una responsabilidad clave en la era digital. Unos minutos de revisión pueden evitar fraudes, pérdidas de información o accesos no autorizados. Mantener tus sesiones bajo control es una forma efectiva de proteger tu identidad y tu información más valiosa en la nube.