Bill Gates felicita a Roger Federer por el Salón de la fama: “sigues siendo el mejor compañero que he tenido”

Bill Gates felicitó a Roger Federer por su ingreso al Salón de la Fama del Tenis Internacional con un mensaje publicado en Instagram. (REUTERS/Mike Hutchings)

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Bill Gates envió un mensaje a Roger Federer por ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional, en una muestra más del cariño que hay entre ambas figuras, que desde hace tiempo han sido cercanos, incluso jugando partidos de exhibición.

“Sigue siendo el mejor compañero de tenis que he tenido. Felicitaciones, Roger Federer, por tu ingreso al Salón de la Fama del Tenis”, fue el mensaje de Gates al tenista en su cuenta de Instagra,

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Federer llega al Salón de la Fama y Gates lo felicita

La ceremonia de ingreso de Roger Federer al Salón de la Fama del Tenis Internacional marcó un nuevo hito en la extensa carrera del suizo. Dueño de 20 títulos de Grand Slam y 310 semanas liderando el ranking mundial, Federer consolidó así su legado dentro de la historia del tenis.

Al llamarlo “el mejor compañero de tenis que he tenido”, Gates hizo referencia a la complicidad construida a lo largo de varios eventos benéficos donde ambos compartieron la cancha.

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Bill Gates definió a Roger Federer como el mejor compañero de tenis que ha tenido por los partidos benéficos que compartieron. (Instagram: thisisbillgates)

Cómo ha sido la relación de Federer y Gates

La historia compartida entre Gates y Federer incluye momentos memorables en el tenis, aunque el empresario estadounidense nunca fue un profesional del deporte. Su papel en encuentros como el “Match in Africa” resultó clave para captar la atención pública y recaudar fondos destinados a la educación de niños en África subsahariana.

El 7 de febrero de 2020, ambos formaron pareja en el Cape Town Stadium de Sudáfrica, enfrentando a Rafael Nadal y al comediante Trevor Noah. El partido, que terminó 6-3 a favor de Federer y Gates, fue apenas un detalle en una jornada cuyo propósito central era el beneficio de la Fundación Roger Federer. El evento recaudó más de 3,5 millones de dólares y batió el récord mundial de asistencia a un partido de tenis con 51.954 espectadores.

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Esta no fue la única vez que compartieron la cancha. En 2017, la dupla jugó en Seattle el “Match for Africa 4”, enfrentando a John Isner y Mike McCready. Al año siguiente, volvieron a unirse en San José para otro partido benéfico, esta vez contra Jack Sock y Savannah Guthrie. En todas las ocasiones, la recaudación tuvo como destino programas educativos para niños en situación de vulnerabilidad.

El evento en el Cape Town Stadium reunió a 51.954 espectadores y recaudó más de 3,5 millones de dólares para la Fundación Roger Federer. (REUTERS/Mike Hutchings)

La participación de Gates en estos eventos no solo sirvió para aportar recursos, sino también para visibilizar la causa y sumar aliados en la lucha por la equidad educativa. Su presencia como figura de la tecnología, junto al prestigio deportivo de Federer, creó una sinergia singular que atrajo a donantes y medios de todo el mundo.

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Federer y Gates: consejos, admiración y el “juego interno” del éxito

Aunque sus trayectorias parecen opuestas, Federer y Gates han encontrado puntos en común en su visión sobre el éxito y la superación personal. Uno de los momentos más reveladores se produjo cuando Federer compartió con Gates un consejo relacionado con el “juego interno”, esa lucha mental que define tanto a atletas como a empresarios.

Gates relató en su blog que Federer le enseñó la importancia de mantener la calma y la serenidad frente a la presión. Esta capacidad para controlar los nervios y la auto-duda fue, según el propio Federer, clave en su carrera deportiva.

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Roger Federer ingresará al Salón de la Fama del Tenis Internacional el 29 de agosto en Newport, en otro hito de su carrera. (REUTERS/Brian Snyder)

Gates, quien reconoce haber tomado lecciones del tenis para su vida profesional, se refirió a la influencia del libro “The Inner Game of Tennis” y a cómo el dominio de la mente es fundamental para cualquier tarea exigente.

La reflexión de Federer sobre la necesidad de “entrar en la zona”, de dejar fluir el juego sin sobrepensar cada movimiento, fue adoptada por Gates como una lección aplicable a los desafíos empresariales. Según el empresario, una mente en calma es capaz de analizar problemas, tomar mejores decisiones y alcanzar un rendimiento superior, tanto en los negocios como en la vida cotidiana.

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