No limpiar los filtros del aire acondicionado: el error que aumenta su consumo un 15%

Cualquier usuario se puede encargar de higiene del aire acondicionado, sin necesidad de asistencia técnica. (Foto: Repsol)

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La manipulación de un aire acondicionado puede implicar varios errores que afectan tanto el rendimiento del electrodoméstico como el gasto energético en el hogar. Entre las prácticas habituales que pasan desapercibidas, una de las más costosas es ignorar el mantenimiento de los filtros.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, este descuido puede provocar un aumento del consumo eléctrico de hasta un 15%. Más allá de la limpieza de los filtros, existen otros hábitos erróneos que pueden comprometer el funcionamiento óptimo del sistema.

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El uso impulsivo del aparato, dejar de lado alternativas de bajo consumo o perder el aislamiento térmico del hogar, representan fallas frecuentes en el uso cotidiano del aire acondicionado.

Por qué no limpiar los filtros del aire acondicionado afecta el consumo energético

De acuerdo con la OCU, mantener limpios los filtros del aire acondicionado es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Un filtro obstruido dificulta la circulación del aire, lo que obliga al aparato a trabajar más para alcanzar la temperatura deseada.

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La acumulación de polvo y suciedad en los filtros obliga al aparato a trabajar con más esfuerzo y eleva el gasto energético hasta un 15%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, el consumo energético puede incrementarse entre un 5% y un 15%, según datos de la OCU. Este aumento, aunque parezca pequeño, se traduce en un gran impacto en la factura eléctrica al final del verano.

La OCU sugiere efectuar una revisión y limpieza antes de que comience la temporada de altas temperaturas, del mismo modo que se revisa la caldera antes del invierno.

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Qué pasa si se olvida utilizar ventiladores para la climatización

El uso del ventilador suele subestimarse en los días de mayor calor. Según la OCU, recurrir de inmediato al aire acondicionado sin considerar esta alternativa implica mayores gastos innecesarios.

Los ventiladores, solos o en combinación con el aire acondicionado, ofrecen una alternativa económica y eficiente para refrescar el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ventilador de torre o pedestal puede funcionar durante diez horas diarias a lo largo de todo el verano por menos de 15 euros, una cifra menor en comparación con los cerca de 300 euros que puede requerir el uso de un aire acondicionado en el mismo periodo.

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Además, los ventiladores colaboran en la distribución del aire frío generado por el aire acondicionado, mejorando la sensación térmica y permitiendo establecer una temperatura de consigna más elevada. Esta combinación puede traducirse en un gran ahorro de energía.

Por ejemplo, un ventilador de techo ayuda a desplazar el aire frío hacia las zonas más bajas de la habitación, optimizando el rendimiento del aparato principal y reduciendo el consumo global.

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Puertas y ventanas sin un correcto sellado pueden reducir la eficiencia del aire acondicionado y aumentar el consumo eléctrico de forma innecesaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles consecuencias tiene dejar escapar el frío del hogar

No asegurar el aislamiento adecuado de puertas y ventanas representa una de las causas más habituales de pérdida de eficiencia en la climatización. La OCU enfatiza la importancia de mantener cerrados todos los accesos al exterior y revisar el ajuste de las aberturas.

Las fugas de aire frío obligan al aparato a operar durante más tiempo y con mayor potencia, lo que incrementa el consumo energético de manera innecesaria. La instalación de burletes puede ser una medida efectiva para limitar este problema, porque mejora el sellado sin requerir grandes inversiones.

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Como solución provisional, la OCU sugiere la utilización de toallas para bloquear corrientes de aire en puertas y ventanas que no ajustan bien. Aunque se trata de una medida temporal, resulta efectiva y económica para evitar la fuga de aire frío hasta que se puedan realizar arreglos definitivos.

Ajustar el aire acondicionado por debajo de 20°C no acelera el enfriamiento, pero sí incrementa el consumo y el costo mensual. (Foto: Eduardo Parra / Europa Press)

Qué pasa si la temperatura del aire acondicionado es muy baja

Configurar el aire acondicionado a una temperatura extremadamente baja no acelera el proceso de enfriamiento. Según la OCU, fijar el termostato por debajo de 20°C solo provoca que el electrodoméstico consuma más energía para mantener esa temperatura, sin reducir el tiempo necesario para refrescar la habitación.

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Asimismo, el aparato tarda lo mismo en llegar a 24°C que a 20°C, pero el esfuerzo adicional para alcanzar y sostener la temperatura más baja incrementa el gasto eléctrico. Ante esto, la OCU sugiere mantener una diferencia de aproximadamente 8°C entre el interior y el exterior.

Si la temperatura exterior se sitúa en 32°C, ajustar el aire acondicionado a 24°C es suficiente para garantizar el confort sin disparar el consumo. Cada grado de enfriamiento adicional implica un 7% más de gasto, lo que repercute directamente en la factura mensual.

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