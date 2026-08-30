Crimen y Justicia

Brutal homicidio en Merlo: cuatro vecinos de la víctima bajo sospecha

El cuerpo de Ángel Rosendo Leguizamón, de 74 años, fue hallado por un amigo. Las cámaras de seguridad registraron a los detenidos

Collage de cuatro fotografías policiales que muestran a dos hombres y dos mujeres de pie frente a un fondo institucional
Cuatro personas permanecen bajo custodia policial tras ser aprehendidas por su presunta vinculación con un ataque contra un jubilado en la localidad de Merlo.
Guardar

Un hombre de 74 años fue asesinado tras un violento ataque en su casa del partido bonaerense de Merlo, en lo que la fiscalía interviniente calificó como un homicidio con alevosía.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron a los cuatro sospechosos —todos vecinos de la víctima— entrar y salir del domicilio, lo que permitió su identificación y detención en pocas horas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

PUBLICIDAD

La víctima, Ángel Rosendo Leguizamón, fue hallada sin vida en el dormitorio de su casa de la calle Isarra al 5400, entre José Miranda y avenida Echeverry. Un amigo llegó a visitarlo y encontró la puerta de entrada abierta y el interior de la vivienda completamente revuelto.

Al ingresar, descubrió el cuerpo con un cable alrededor del cuello y llamó de inmediato al 911. Los primeros efectivos de la subcomisaría del Barrio Matera que llegaron al lugar constataron que se trataba de un homicidio; el médico de la ambulancia determinó que la muerte se había producido entre seis y ocho horas antes.

PUBLICIDAD

El examen del cuerpo reveló la magnitud de la violencia ejercida: recibió golpes en distintas partes del cuerpo, fue asfixiada con un cable y sufrió heridas de arma blanca en la zona intercostal. Tenía además sus piernas atadas con un cable y presentaba lesiones defensivas en las manos y los brazos, lo que indicó que estuvo consciente y maniatado durante parte del ataque.

El personal de la Policía Científica secuestró en el lugar dos cuchillos de cocina que se presume fueron utilizados en la agresión.

Todo apunta a un robo. En principio, a simple vista, faltaba el celular del hombre asesinado. Por otro lado, las fuentes indicaron que la cerradura de la vivienda no presentaba signos de violación, lo que sugiere que Leguizamón conocía a quienes lo agredieron o les abrió la puerta voluntariamente. La hipótesis que maneja la fiscalía es que le exigieron dinero mientras le infligían las heridas.

El fiscal Martín Schebes, de la UFI N° 4 de Morón, trabajó en la escena junto a las instructoras Paula Salvo y Lorena Stratta. A partir de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, los investigadores pudieron establecer que cuatro personas ingresaron y salieron del domicilio de la víctima. Todos residían en viviendas linderas.

Tras una serie de allanamientos de urgencia, la justicia detuvo a Víctor Rubén Morganti (42), Ludmila Alejandra Montiel (26), María Rosa Morganti (60) y Sergio Leonel Sánchez (38) en domicilios de las calles Isarra al 5400 y Miranda al 100. En los procedimientos se secuestraron tres teléfonos celulares, las prendas de vestir que habrían utilizado al ingresar a la vivienda y dos cuchillas cuya relación con el crimen se encuentra en proceso de verificación pericial.

Los cuatro imputados enfrentan cargos por homicidio agravado por alevosía, delito que prevé pena de prisión perpetua. La investigación continúa abierta: resta determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

Temas Relacionados

HomicidiosMerloRobosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre fue asesinado durante una pelea en Hurlingham: detuvieron a dos hermanos

La víctima, de 30 años, recibió una puñalada a la altura del corazón. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad

Un hombre fue asesinado durante una pelea en Hurlingham: detuvieron a dos hermanos

“Nadie diga nada”: atraparon a un ladrón con 18 antecedentes tras un robo en el barrio porteño de Colegiales

El último golpe fue en una librería. Intentó camuflarse como cliente en una panadería para no ser atrapado por la Policía

“Nadie diga nada”: atraparon a un ladrón con 18 antecedentes tras un robo en el barrio porteño de Colegiales

Cayó una banda de narcomenudeo en Córdoba: hay 9 detenidos

El procedimiento dejó nueve arrestados y nueve puntos de venta desarticulados en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina. La causa que también expuso la modalidad de delivery para vender droga

Cayó una banda de narcomenudeo en Córdoba: hay 9 detenidos

Una joven desapareció durante 22 horas en Río Gallegos y la encontraron herida: intentan reconstruir qué sucedió

La joven de 22 años fue vista por última vez al salir de un boliche durante la madrugada del domingo y apareció herida en una cantera del barrio Los Lolos. La Justicia analiza cámaras, teléfonos y testimonios

Una joven desapareció durante 22 horas en Río Gallegos y la encontraron herida: intentan reconstruir qué sucedió

Cayó un menor de 15 años acusado de haber participado en el robo a un galpón de Mar del Plata

La Policía lo identificó tras revisar las cámaras de seguridad luego del asalto a un hombre de 42 años. Además, recuperaron el dinero, las herramientas, las tarjetas, un celular y una camioneta utilizada en la fuga

Cayó un menor de 15 años acusado de haber participado en el robo a un galpón de Mar del Plata

DEPORTES

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate jugará ante Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

Racing visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El argentino Marco Morelli logró su cuarto podio en Moto3 y se afianzó como uno de los mejores del campeonato

TELESHOW

Wanda Nara le preguntó a la inteligencia artificial cuántas veces la engañó Maxi López: “Yo ya me olvidé”

Wanda Nara le preguntó a la inteligencia artificial cuántas veces la engañó Maxi López: “Yo ya me olvidé”

La furia de Wanda Nara al escuchar las anécdotas sexuales de Maxi López en Rusia: “Estabas casada conmigo”

La confesión íntima de Ingrid Grudke y el sorpresivo consejo de Julieta Poggio: “Por las dudas”

Quiero ser una estrella: un día dentro de Popstars, la fábrica que parió a Bandana y hace soñar a una nueva generación

Luis Machín cuenta el desafío emocional de interpretar a Ricardo Barreda: “Soñé que lo mataba a escopetazos”

INFOBAE AMÉRICA

"¿Cuántos días llevas sin agua?": Cuba contada desde la vida cotidiana

"¿Cuántos días llevas sin agua?": Cuba contada desde la vida cotidiana

Ucrania golpeó la mayor refinería de la Rusia europea y podría agravar la escasez de combustible que ya sufre el país

El Tribunal Supremo Electoral y Migración de Guatemala firman un convenio para validar datos de migrantes

Modelo de atención integral disminuye 74 % la mortalidad por VIH en República Dominicana

Lluvias llegan a Honduras, pero racionamientos de agua podrían superar los 11 días