Brutal homicidio en Merlo: cuatro vecinos de la víctima bajo sospecha

Cuatro personas permanecen bajo custodia policial tras ser aprehendidas por su presunta vinculación con un ataque contra un jubilado en la localidad de Merlo.

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Un hombre de 74 años fue asesinado tras un violento ataque en su casa del partido bonaerense de Merlo, en lo que la fiscalía interviniente calificó como un homicidio con alevosía.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron a los cuatro sospechosos —todos vecinos de la víctima— entrar y salir del domicilio, lo que permitió su identificación y detención en pocas horas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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La víctima, Ángel Rosendo Leguizamón, fue hallada sin vida en el dormitorio de su casa de la calle Isarra al 5400, entre José Miranda y avenida Echeverry. Un amigo llegó a visitarlo y encontró la puerta de entrada abierta y el interior de la vivienda completamente revuelto.

Al ingresar, descubrió el cuerpo con un cable alrededor del cuello y llamó de inmediato al 911. Los primeros efectivos de la subcomisaría del Barrio Matera que llegaron al lugar constataron que se trataba de un homicidio; el médico de la ambulancia determinó que la muerte se había producido entre seis y ocho horas antes.

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El examen del cuerpo reveló la magnitud de la violencia ejercida: recibió golpes en distintas partes del cuerpo, fue asfixiada con un cable y sufrió heridas de arma blanca en la zona intercostal. Tenía además sus piernas atadas con un cable y presentaba lesiones defensivas en las manos y los brazos, lo que indicó que estuvo consciente y maniatado durante parte del ataque.

El personal de la Policía Científica secuestró en el lugar dos cuchillos de cocina que se presume fueron utilizados en la agresión.

Todo apunta a un robo. En principio, a simple vista, faltaba el celular del hombre asesinado. Por otro lado, las fuentes indicaron que la cerradura de la vivienda no presentaba signos de violación, lo que sugiere que Leguizamón conocía a quienes lo agredieron o les abrió la puerta voluntariamente. La hipótesis que maneja la fiscalía es que le exigieron dinero mientras le infligían las heridas.

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El fiscal Martín Schebes, de la UFI N° 4 de Morón, trabajó en la escena junto a las instructoras Paula Salvo y Lorena Stratta. A partir de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, los investigadores pudieron establecer que cuatro personas ingresaron y salieron del domicilio de la víctima. Todos residían en viviendas linderas.

Tras una serie de allanamientos de urgencia, la justicia detuvo a Víctor Rubén Morganti (42), Ludmila Alejandra Montiel (26), María Rosa Morganti (60) y Sergio Leonel Sánchez (38) en domicilios de las calles Isarra al 5400 y Miranda al 100. En los procedimientos se secuestraron tres teléfonos celulares, las prendas de vestir que habrían utilizado al ingresar a la vivienda y dos cuchillas cuya relación con el crimen se encuentra en proceso de verificación pericial.

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Los cuatro imputados enfrentan cargos por homicidio agravado por alevosía, delito que prevé pena de prisión perpetua. La investigación continúa abierta: resta determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.