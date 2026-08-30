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La brutal pelea por el título de los pesados entre una promesa y un boxeador de 34 años que tuvo un dramático final

Moses Itauma,de 21 años, recibió oxígeno y fue evacuado después del cierre del combate por el título vacante de la FIB

Moses Itauma sufrió un terrible nocaut y fue retirado en camilla
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Filip Hrgovic se convirtió en el primer campeón mundial de peso pesado de Croacia tras vencer por nocaut técnico a Moses Itauma en el noveno asalto, en una velada que dejó imágenes de tensión y resistencia en el O2 Arena de Londres. El combate, seguido de cerca por medios británicos, tuvo un desenlace que paralizó a los asistentes: Itauma, de 21 años, abandonó el ring en camilla y fue trasladado a un hospital tras el desenlace del pleito.

La pelea, que puso en disputa el cinturón vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que dejó Usyk, presentó un duelo de fuerzas opuestas. Hrgovic, de 34 años, llegaba con una sólida trayectoria olímpica y un único revés profesional ante el británico Daniel Dubois. Itauma, considerado la promesa del peso pesado británico, se presentaba invicto y como favorito local, tras no haber superado nunca el sexto asalto en sus primeras 14 peleas.

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La expectativa giraba en torno al joven de Chatham, quien salió decidido y logró derribar a Hrgovic en el segundo asalto, aunque solo por unos instantes. El croata, conocido por su resistencia, absorbió los ataques iniciales y permaneció en pie. “Estaba perdiendo cada asalto. Me superaron boxísticamente. Y no sé de dónde saqué energía. Miren, la quijada es importante”, reconoció Hrgovic en declaraciones brindadas por AP, después del combate al referirse a la presión sufrida en los rounds iniciales.

Moses Itauma fue retirado en camilla tras caer ante Hrgovic

A medida que avanzaban los asaltos, el ritmo decayó. Itauma insistía en el ataque, pero la resistencia de Hrgovic y la fatiga comenzaron a inclinar la balanza. El octavo asalto mostró a ambos contendientes exhaustos, con Itauma acusando el cansancio y una lesión en la pierna, según reveló el promotor Frank Warren en declaraciones recogidas por talkSPORT. Esta merma física condicionó la movilidad del británico en los compases decisivos.

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En el noveno asalto, la esquina de Itauma, liderada por Ben Davison, lanzó la toalla para detener el castigo cuando su boxeador ya no respondía y estaba acorralado contra las cuerdas. “Es un boxeador increíble. Quiero agradecerle que aceptara este combate y me diera la oportunidad de convertirme en una nueva superestrella de la división de peso pesado”, expresó Hrgovic en declaraciones recogidas por ESPN. Al mismo tiempo, reconoció el potencial de su rival: “Yo soy el presente y él es, sin duda, el futuro”.

La esquina de Itauma arrojó la toalla en el noveno asalto (Reuters)
La esquina de Itauma arrojó la toalla en el noveno asalto (Reuters)

La escena del desenlace generó preocupación en la arena. Itauma fue atendido de inmediato por el equipo médico, asistido con oxígeno y evacuado en camilla. Según reportó GB News, el protocolo se aplicó con rigor y, tras varias horas de observación, los exámenes médicos descartaron cualquier daño neurológico de gravedad. La promotora Queensberry Promotions confirmó que Itauma recibió el alta hospitalaria y se recupera en su hogar.

Tras la victoria, Hrgovic hizo un balance de su actuación y la de su rival. “Es el mejor con el que he estado en el ring. Pero necesita más experiencia. Se quedó sin gasolina”, afirmó el nuevo campeón croata, quien mejoró su récord a 22 victorias y una derrota. El púgil aprovechó la ocasión para mirar hacia el futuro: “Quiero la unificación. Frank Sanchez esperará”, en referencia a su deseo de enfrentar a Daniel Dubois, actual campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y Agit Kabayel, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ambos presentes en el O2 Arena.

La promoción previa se había volcado sobre Itauma, con la mayoría de los anuncios, carteles y menciones publicitarias centradas en su figura y su potencial para conquistar la categoría, según detalló The Sun. Hrgovic, relegado a un segundo plano mediático, alimentó la tensión con declaraciones desafiantes durante la semana y en la conferencia de prensa, donde calificó al británico de “un niño” y anticipó que una victoria tan temprana en su carrera podría perjudicarlo. “Creo que puede arruinar a alguien que no está preparado para ese tipo de fama o de dinero. Puede arruinarte el alma”, declaró Hrgovic.

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