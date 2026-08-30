Deportes

Racing visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia llega al Estadio Bautista Gargantini sin ganar desde hace cinco fechas en el Clausura, mientras la Lepra pelea por el título anual con 42 puntos en la tabla general

Fotografía dividida con futbolistas de Independiente Rivadavia a la izquierda y de Racing Club a la derecha celebrando.
Jugadores de Independiente Rivadavia y Racing Club celebran anotaciones durante sus respectivos encuentros de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Racing Club visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza con la urgencia de cortar una racha de cinco partidos sin victorias en el Torneo Clausura 2026, en un duelo que también pone en juego aspiraciones bien distintas: mientras la Academia intenta no alejarse más de los puestos de copas internacionales, la Lepra defiende su condición de líder en la tabla anual que otorga el título de Campeón de Liga.

El partido, válido por la séptima fecha del Clausura, se disputará a las 21:30 en el Estadio Bautista Gargantini, con transmisión de TNT Sports. Los de Juan Pablo Vojvoda acumulan dos empates y tres derrotas en el certamen desde el último triunfo, una sequía que los mantiene lejos de la clasificación a la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Maravilla Martínez estará disponible. El delantero había sido suspendido por tres fechas tras su expulsión ante Argentinos Juniors, donde golpeó con el codo a Kevin Gutiérrez y le provocó un corte con sangre. El Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó el artículo 13 del Código Disciplinario, pero luego redujo la pena de tres a dos partidos. El delantero ya cumplió esas dos fechas ante Banfield y Boca, por lo que estará disponible desde el arranque en Mendoza, donde ingresará en lugar de Elías Torres.

La otra modificación en la defensa de Racing tiene origen en una lesión: Nacho Rodríguez deberá afrontar aproximadamente un mes de recuperación, lo que deja vacante el lateral izquierdo. Alfonso “Pacha” Espino aparece como el candidato para cubrir ese puesto. Vojvoda analiza mantener el resto de la formación que utilizó ante Boca, con la que quedó conforme en varios aspectos del rendimiento colectivo.

PUBLICIDAD

Del lado mendocino, Alfredo Berti llega al encuentro con la confianza que dejó la Copa Argentina: el miércoles pasado, Independiente Rivadavia venció 2-0 a Aldosivi en los octavos de final y avanzó a los cuartos, donde se medirá con Atlético Tucumán. El club defiende además el título de la edición 2025 del torneo. En el Clausura, la Lepra arrastra un rendimiento irregular —un solo triunfo en los últimos cuatro partidos—, aunque su posición en la tabla anual la mantiene en la pelea por el campeonato junto a Argentinos Juniors, con 42 puntos cada uno al cabo de la sexta fecha.

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 26 de febrero de 2026, cuando el partido terminó 1-1 en Avellaneda. Conechny y Tute Fernández fueron los autores de los goles en ese encuentro.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Leonel Pérez; Gastón Lodico, Matko Miljevic, Ulises Ortegoza; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Estadio: Bautista Gargantini.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Hora: 21:30

TV: TNT Sports.

Temas Relacionados

Racing ClubIndependiente RivadaviaLiga ProfesionalAdrián Maravilla MartínezTorneo Clausura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La decisión que tomó Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en medio de los rumores de su salida al Barcelona

El delantero argentino volvió a sumarse a los entrenamientos bajo del Colchonero tras ausentarse varias jornadas por una indisposición

La decisión que tomó Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en medio de los rumores de su salida al Barcelona

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate visita a Banfield por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Tras la eliminación en Copa Sudamericana y la salida de Coudet, el Millonario está obligado a ganar en el Florencio Sola para acomodarse en la tabla. Transmite ESPN Premium desde las 15

Con el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate visita a Banfield por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

La brutal pelea por el título de los pesados entre una promesa y un boxeador de 34 años que tuvo un dramático final

Moses Itauma,de 21 años, recibió oxígeno y fue evacuado después del cierre del combate por el título vacante de la FIB

La brutal pelea por el título de los pesados entre una promesa y un boxeador de 34 años que tuvo un dramático final

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

El combinado argentino se impuso 2-1 sobre Países Bajos gracias a la anotación de Matías Rey, que disputó su sexta Copa del Mundo, jugó su último partido y es hermano del entrenador

La historia detrás del espectacular gol de Los Leones para ganar la medalla de bronce en el Mundial de hockey

Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

El arquero argentino fue titular en el conjunto de Stanford Bridge en el triunfo por 4-3 ante Brighton

Lluvia de aplausos y grandes atajadas: así fue el debut de Dibu Martínez tras firmar con el Chelsea en la Premier League

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Final explicado de “Susurran tu nombre”, la nueva película de Robert De Niro en Netflix

Así fue el último adiós a Dolly Parton: un funeral íntimo y una sepultura junto a su esposo Carl Dean

Se reveló la conversación telefónica que mantuvieron los hijos de Rob Reiner tras su asesinato: “Entré en estado de shock”

Olivia Rodrigo cumplió su sueño y cantó “Landslide” junto a Stevie Nicks en el festival Daisy Chain Fields

Así es la rutina de ejercicio de Dick Van Dyke a sus 100 años

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Ecuador fijó por primera vez cuotas anuales para la captura de tiburones

El gobierno de Ecuador fijó por primera vez cuotas anuales para la captura de tiburones

Plagas e inundaciones por El Niño: productores de banana en alerta en Costa Rica

La ONU reclama a Honduras una ley para buscar a los desaparecidos y esclarecer su destino

Crecen los comercios de capital chino en República Dominicana y generan presión sobre la economía local

Cámara de Comercio panameña pide al presidente Mulino vetar proyecto que extiende beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad