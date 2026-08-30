Racing visitará a Independiente Rivadavia con el objetivo de volver a ganar en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Jugadores de Independiente Rivadavia y Racing Club celebran anotaciones durante sus respectivos encuentros de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Racing Club visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza con la urgencia de cortar una racha de cinco partidos sin victorias en el Torneo Clausura 2026, en un duelo que también pone en juego aspiraciones bien distintas: mientras la Academia intenta no alejarse más de los puestos de copas internacionales, la Lepra defiende su condición de líder en la tabla anual que otorga el título de Campeón de Liga.

El partido, válido por la séptima fecha del Clausura, se disputará a las 21:30 en el Estadio Bautista Gargantini, con transmisión de TNT Sports. Los de Juan Pablo Vojvoda acumulan dos empates y tres derrotas en el certamen desde el último triunfo, una sequía que los mantiene lejos de la clasificación a la Copa Sudamericana.

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Maravilla Martínez estará disponible. El delantero había sido suspendido por tres fechas tras su expulsión ante Argentinos Juniors, donde golpeó con el codo a Kevin Gutiérrez y le provocó un corte con sangre. El Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó el artículo 13 del Código Disciplinario, pero luego redujo la pena de tres a dos partidos. El delantero ya cumplió esas dos fechas ante Banfield y Boca, por lo que estará disponible desde el arranque en Mendoza, donde ingresará en lugar de Elías Torres.

La otra modificación en la defensa de Racing tiene origen en una lesión: Nacho Rodríguez deberá afrontar aproximadamente un mes de recuperación, lo que deja vacante el lateral izquierdo. Alfonso “Pacha” Espino aparece como el candidato para cubrir ese puesto. Vojvoda analiza mantener el resto de la formación que utilizó ante Boca, con la que quedó conforme en varios aspectos del rendimiento colectivo.

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Del lado mendocino, Alfredo Berti llega al encuentro con la confianza que dejó la Copa Argentina: el miércoles pasado, Independiente Rivadavia venció 2-0 a Aldosivi en los octavos de final y avanzó a los cuartos, donde se medirá con Atlético Tucumán. El club defiende además el título de la edición 2025 del torneo. En el Clausura, la Lepra arrastra un rendimiento irregular —un solo triunfo en los últimos cuatro partidos—, aunque su posición en la tabla anual la mantiene en la pelea por el campeonato junto a Argentinos Juniors, con 42 puntos cada uno al cabo de la sexta fecha.

El antecedente más reciente entre ambos equipos data del 26 de febrero de 2026, cuando el partido terminó 1-1 en Avellaneda. Conechny y Tute Fernández fueron los autores de los goles en ese encuentro.

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Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

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Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Leonel Pérez; Gastón Lodico, Matko Miljevic, Ulises Ortegoza; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Estadio: Bautista Gargantini.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Hora: 21:30

TV: TNT Sports.