Tecno

Así se verían Las Guerreras K-pop como Power Rangers

El proceso requiere seleccionar imágenes en alta resolución de la película de Netflix y la serie de los 90s, redactar prompts descriptivos y usar plataformas como Gemini

Imagen dividida con tres heroínas animadas a la izquierda y seis integrantes de los Power Rangers a la derecha
Las dos producciones están enfocadas en un público juvenil tratan temas de amistad. (Fotocomposición Infobae)
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La posibilidad de fusionar dos producciones como Las Guerreras K-pop, la exitosa película de Netflix, y Power Rangers, la icónica serie de los años noventa, despierta el interés de los aficionados a la cultura pop y los superhéroes.

Recrear a Las Guerreras K-pop como Power Rangers requiere una serie de pasos claros, accesibles y seguros, que permiten generar ilustraciones sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni de incurrir en riesgos digitales.

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El proceso puede realizarse a través de plataformas de inteligencia artificial (IA) legales como Gemini, el sistema desarrollado por Google, que combina sencillez de uso y protección para los usuarios.

Las fotos de referencia se pueden extraer de fragmentos disponibles de cada producción en Netflix. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Las fotos de referencia se pueden extraer de fragmentos disponibles de cada producción en Netflix. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Cómo elegir las imágenes de referencia ideales para la ilustración hecha con IA

El primer paso exige identificar y reunir imágenes de Las Guerreras K-pop y de Power Rangers que cumplan ciertos criterios de calidad. Las mejores referencias son aquellas que presentan rostros, vestimenta y posturas en alta resolución y sin marcas de agua.

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La selección de imágenes debe centrarse en archivos compatibles, como JPG o PNG, para asegurar que las plataformas digitales puedan procesarlas correctamente.

Además, conviene que cada imagen represente un aspecto reconocible: uniformes, cascos, poses de acción o detalles de escenografía, en el caso de los Power Rangers, y peinados, atuendos y expresiones propias del mundo K-pop para Las Guerreras.

Tres figuras vestidas como Power Rangers de color amarillo, rojo y rosa posan ante un fondo anaranjado iluminado
Así se ve una representación de Gemini de Las Guerreras K-pop como Power Rangers. (Fotocomposición Infobae)

Una vez elegidas las imágenes, el usuario debe crear una carpeta en su dispositivo para almacenar únicamente los archivos seleccionados para el proyecto. Este método previene la pérdida de material relevante y facilita el proceso de carga de referencias en la plataforma de inteligencia artificial.

Qué ventajas ofrece Gemini frente a otras plataformas de inteligencia artificial

Entre las alternativas disponibles, Gemini destaca por su capacidad para procesar simultáneamente imágenes y texto en una sola instrucción. Acceder a la plataforma requiere una cuenta activa de Google y el ingreso al chat correspondiente, donde se habilita la función para adjuntar archivos desde el dispositivo.

El usuario puede trabajar tanto en la versión web como en la aplicación, lo que amplía el rango de posibilidades. En ambos casos, la combinación de imágenes y descripciones escritas potencia la calidad del resultado, permitiendo ajustes inmediatos según las necesidades del proyecto.

Gemini es compatible con múltiples dispositivos. (Foto: Europa Press)
Gemini es compatible con múltiples dispositivos. (Foto: Europa Press)

Cómo redactar un prompt efectivo y evitar marcas protegidas por derechos de autor

La redacción del prompt o instrucción es un momento clave del proceso. La mayoría de plataformas digitales restringen el uso de nombres protegidos por derechos de autor, por lo que conviene emplear descripciones indirectas pero precisas.

Un ejemplo de prompt eficaz sería: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con peinados llamativos y trajes coloridos, en poses de acción inspiradas en un grupo de héroes de los años noventa, situadas en un ambiente futurista. Es clave que tengan un traje y cascos de diferentes colores cada una”.

Este tipo de indicación ayuda a la inteligencia artificial a captar la esencia visual tanto de Las Guerreras K-pop como de Power Rangers, sin hacer referencias literales que puedan ser bloqueadas o generar inconvenientes legales. Si el resultado inicial no refleja la fusión buscada, se sugiere ajustar el prompt o seleccionar nuevas imágenes de referencia.

Medidas de Meta contra adicción a redes sociales
En caso de publicar la ilustración en redes sociales se debe decir que se trata de una creación hecha con IA. (Foto: Europa Press)

Qué hacer una vez generada la imagen final por la IA

Al obtener la imagen definitiva, el siguiente paso es descargar el archivo en el dispositivo y, si se planea compartirlo en redes sociales, agregar una leyenda que aclare su origen.

Un dato importante es que se debe incluir la frase: “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”, lo que evita confusiones con contenido oficial y respeta los derechos de autor.

Asimismo, el uso de aplicaciones pirata o no autorizadas debe evitarse en todo momento. El software ilegal expone al usuario a riesgos de malware, pérdida de datos personales y posibles sanciones legales.

Optar por plataformas reconocidas como Gemini garantiza la protección de los derechos de autor y contribuye a mantener la calidad y legitimidad del trabajo realizado.

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