República Dominicana

Crecen los comercios de capital chino en República Dominicana y generan presión sobre la economía local

El aumento de establecimientos de origen asiático transforma el panorama del comercio minorista, introduce nuevos desafíos fiscales y plantea interrogantes sobre la competencia en el mercado interno

Puesto de mercado con una mesa llena de cajas, juguetes de plástico, ropa apilada, dispositivos electrónicos y utensilios domésticos. Se ven etiquetas en chino.
Los comercios de origen chino en República Dominicana transformaron el sector minorista y consolidaron una tendencia del mercado local. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El avance de comercios de origen chino en República Dominicana ha transformado el sector minorista, impulsando una expansión que ahora capta la atención de autoridades fiscales y aduaneras. El fenómeno del capital de origen chino se consolida como una de las tendencias más notorias del mercado local, al registrar más de 2,000 empresas en el país en la última década y reflejar cambios en los hábitos de consumo, la competencia empresarial, pero también en la recaudación tributaria.

De acuerdo con registros oficiales, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabiliza 2,070 empresas con inversión china entre 2016 y 2026. De esas, 1,300 permanecen activas y 770 inactivas. El Distrito Nacional concentra la mayor presencia, con 639 compañías activas y 542 suspendidas, lo que pone de relieve una estructura empresarial compleja y diversa tras la fachada de grandes tiendas visibles en avenidas principales.

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Solo en 2025 se inscribieron 265 empresas, mientras que en lo que va de 2026 la cifra alcanza 132, según datos publicados por Diario Libre.

La DGII registró 2,070 empresas con inversión china entre 2016 y 2026, de las cuales 1,300 siguen activas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
La DGII registró 2,070 empresas con inversión china entre 2016 y 2026, de las cuales 1,300 siguen activas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El incremento de estas empresas ha arrastrado consigo nuevos desafíos en materia de control fiscal y aduanal. Los reportes de la DGII muestran que la falta de emisión de comprobantes fiscales figura entre las principales infracciones, representando cerca del 26 % del monto total de las multas impuestas. A esto se suma la ausencia de impresoras fiscales, una irregularidad directamente ligada a la facturación. Ambas categorías juntas constituyen casi un tercio de las sanciones económicas aplicadas en el sector.

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Además de estos problemas, la autoridad tributaria ha registrado deficiencias en la declaración de inventarios y en el movimiento real de operaciones. Existe una categoría de “otros incumplimientos” que concentra el mayor monto de multas, aunque las autoridades no precisan públicamente cuáles infracciones abarca, citando normas de confidencialidad tributaria.

Las acciones fiscalizadoras se han intensificado en los últimos años. Entre 2018 y 2026, la DGII realizó 261 fiscalizaciones internas a 159 contribuyentes de origen chino, determinando deudas tributarias superiores a 73,500 millones de pesos dominicanos. Los años 2024 y 2023 destacaron por las mayores recaudaciones, con 23,000 millones y 18,000 millones respectivamente. En el mismo periodo, se ejecutaron 57 auditorías externas que sumaron determinaciones por unos 10,000 millones, lo que refleja una vigilancia creciente sobre la actividad de estas empresas.

Ropa importada
El Distrito Nacional concentra la mayor presencia de empresas de capital chino en República Dominicana. (Foto: Shutterstock)

El área aduanera también enfrenta retos. Las denuncias de subvaluación de mercancías se han incrementado, pues comerciantes locales alegan que así se abaratan costos de entrada y se facilita la oferta de precios difíciles de igualar para los negocios dominicanos. Aunque la Dirección General de Aduanas ha intensificado las revisiones a estos establecimientos, aún no dispone de un sistema público que permita rastrear una operación comercial desde la importación hasta la venta al consumidor final.

El impacto en el comercio local es visible. Diversos sectores, como ferreteros e industriales, señalan que los comercios de capital chino ofrecen precios más bajos debido a menores cargas fiscales, laborales o de importación. Esta diferencia ha motivado denuncias sobre la comercialización de productos falsificados, lo que afecta tanto a empresas que venden mercancía legítima como a los consumidores, que podrían enfrentar riesgos al adquirir estos bienes. La competencia también ha repercutido en las pequeñas y medianas industrias, especialmente en el ámbito de calzado y textiles, cuyos representantes mencionan dificultades para acceder a financiamiento formal y sostenerse frente al auge de estos comercios.

Personas de pie y apoyadas en una acera frente a tiendas chinas con rejas metálicas en el centro de Santo Domingo, República Dominicana.
La DGII intensificó las fiscalizaciones a contribuyentes de origen chino y determinó deudas tributarias por más de 73,500 millones de pesos dominicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión laboral añade otra capa de complejidad. Operativos recientes han detectado empleados extranjeros sin documentación regular, y algunas empresas han sido sancionadas por incumplimientos relacionados con la contratación de mano de obra extranjera. Uno de los casos más notorios se registró en la avenida Duarte, donde la intervención de las autoridades migratorias derivó en un proceso legal contra el propietario de un comercio chino por presunta obstrucción y agresión.

Pese a las controversias, el atractivo comercial de estas tiendas se mantiene firme entre los consumidores dominicanos. La variedad de productos, la posibilidad de acceder a artículos de uso cotidiano en un solo lugar y los precios competitivos han convertido a los comercios de capital chino en un destino preferido tanto para compradores finales como para minoristas locales que buscan abastecerse. La ausencia de información integral sobre el flujo de mercancías y el cumplimiento normativo sigue siendo un reto para las autoridades y actores económicos.

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