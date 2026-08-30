Economía

El consumo mostró signos de recuperación, pero analistas advierten que aún no hay cambio de tendencia

La demanda en registró una leve mejora el mes pasado, aunque la pérdida de poder adquisitivo y la cautela de los hogares limitan cualquier señal de reactivación sostenida

El ingreso real del asalariado registrado se ubicó en junio de 2026 un 10,9% por debajo de noviembre de 2023 (Foto: Reuters)
El ingreso real del asalariado registrado se ubicó en junio de 2026 un 10,9% por debajo de noviembre de 2023 (Foto: Reuters)
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El consumo aumentó levemente en algunos de los principales indicadores privados, pero persisten señales de fragilidad. La pérdida de poder adquisitivo, el mayor cuidado de las familias al momento de comprar y el escenario que anticipan las consultoras sugieren que el repunte todavía no alcanza para esperar un cambio de tendencia.

En contexto, según la consultora Equilibra, el ingreso disponible de 14,5 millones de personas -que surge de descontar los gastos fijos- cayó 0,5% mensual en junio y 6,9% interanual, quedando 16,9% por debajo del nivel promedio de enero-septiembre de 2023. Por grupos, se observó un retroceso únicamente entre los asalariados privados, con una retracción del 1,4% en relación a mayo y del 6,6% interanual. En contraposición, los trabajadores del sector público y los jubilados tuvieron una recuperación.

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En tanto, el ingreso real registrado -deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la canasta actualizada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18- descendió 0,2% mensual y 4,1% interanual. De esta forma, se ubicó 10,9% por debajo de 2023. Si se calcula utilizando los ponderadores de la ENGHo de 2004/05, la caída se atenúa al 8,5 por ciento.

El ingreso disponible de 14,5 millones de personas cayó 0,5% mensual en junio y 6,9% interanual. REUTERS/Agustin Marcarian
El ingreso disponible de 14,5 millones de personas cayó 0,5% mensual en junio y 6,9% interanual. REUTERS/Agustin Marcarian

Aun así, en julio, el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que mide rubros como indumentaria y calzado, transporte y vehículos, recreación y cultura, alquileres y servicios, registró un incremento interanual del 2%, al tiempo que subió 0,9% en la medición desestacionalizada respecto de junio.

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“El comportamiento puede vincularse a que coincidió con el tramo final del Mundial, en el que la selección argentina de fútbol compitió hasta el último partido, lo que incentivó eventos, reuniones sociales y consumo de forma excepcional respecto al mismo mes de años anteriores”, resaltó la entidad.

El consumo masivo retrocedió 2,6% interanual en julio, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año anotó una baja de 2,9%. En la comparación mensual, en cambio, mostró una mejora de 4,2 por ciento (Scentia)

Según Scentia, el consumo masivo retrocedió 2,6% interanual en julio, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año anotó una baja de 2,9%. En la comparación mensual, en cambio, mostró una mejora de 4,2%. Esa evolución fue común a todos los canales.

Un informe de Worldpanel by Numerator resaltó que las ventas en este segmento cayeron 3,7% interanual en volumen durante el segundo trimestre. El ajuste fue generalizado: en promedio, solo 3 de cada 10 categorías por rubro lograron resistir el declive. Entre los productos con mejor desempeño se encuentran cremas corporales, jugos listos, aguas no saborizadas y yogures.

La consultora destacó que las compras “urgentes” y de reposición ganan terreno. La frecuencia con la que las personas asisten a los comercios se mantiene firme, con un avance del 1,1%, aunque con canastas más reducidas y mayor control del desembolso en cada visita, lo que refleja una dinámica marcada por la cautela, donde los consumidores reacomodan sus elecciones en función de las posibilidades de su presupuesto.

Un hombre de espaldas observa estantes en el pasillo de un supermercado junto a carros de compra metálicos vacíos.
Las compras urgentes y de reposición ganan terreno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto también impulsa los formatos de productos pequeños, que sumaron más de dos puntos porcentuales de participación en almacenes, kioscos y autoservicios en los últimos dos años. En esta línea, de acuerdo a NielsenIQ, el 34% de las ventas en supermercados se realiza con promociones.

Qué se espera en los próximos meses

Hacia adelante, la CAC proyectó: “La continuación del sendero desinflacionario puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares y, por ende, su capacidad de consumo”.

Damián Graziano, director comercial para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de NielsenIQ, comentó: “Habrá que considerar el efecto de la base de comparación. Durante el segundo semestre de 2025, el consumo masivo comenzó a recuperarse, por lo que los datos de lo que resta del año se medirán contra niveles más elevados. Esto hace que lograr variaciones positivas sea cada vez más desafiante”.

El 34% de las ventas en supermercados se realiza con promociones (NielsenIQ)

“En ese contexto, es posible que veamos una estabilización, más que el inicio de una etapa de expansión sostenida. Por eso, de momento, no esperamos una aceleración significativa de la demanda”, agregó el especialista.

Esteban Cagnoli, director general de Worldpanel by Numerator, apuntó: “Es muy difícil prever cómo evolucionará el consumo masivo en los próximos meses, dado que la incertidumbre sigue predominando. La expectativa es que se mantenga relativamente estable, con un leve crecimiento interanual”.

Podría contribuir a la reactivación de la demanda una pauta salarial más laxa por parte del Gobierno. Una medida en esa dirección es el establecimiento de un salario mínimo garantizado que la Secretaría de Trabajo busca impulsar para los nuevos convenios colectivos. El monto previsto para agosto sería de $1.070.000. La cartera que conduce Julio Cordero ya notificó a los gremios cuyos acuerdos contemplan sueldos inferiores a ese nivel.

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