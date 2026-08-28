Presupuesto vial: la inversión nacional cayó con fuerza y crecen las transferencias de rutas a las provincias

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En un contexto de recorte del gasto público y cambios en la ejecución presupuestaria, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió sobre una fuerte caída de la inversión en vialidad. Según el estudio, el presupuesto ejecutado en esa área tocó su nivel más bajo de las últimas décadas en términos reales.

En los últimos tres años, esa partida registró una baja real del 79%, una vez descontada la inflación, según explicó a Infobae Al Amanecer Alejandro Gaggero, coordinador del programa Justicia Distributiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El recorte no fue uniforme: Buenos Aires y Chubut sufrieron una reducción del 85%, mientras que Santa Fe y Córdoba quedaron cerca del 70%.

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Gaggero señaló que el presupuesto destinado a vialidad nacional fue el más bajo al menos desde 1995, año en que comienza la serie histórica relevada por ACIJ. La caída, explicó, alcanza tanto al mantenimiento de las rutas existentes como a la construcción de nuevas.

Una ruta nacional en Santa Fe muestra el deterioro de su superficie con múltiples baches llenos de agua, reflejando la urgencia por el mantenimiento vial en la provincia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorte vial golpea de forma desigual a las provincias

La reducción de fondos nacionales se dio en todas las provincias, aunque con distinta intensidad. El coordinador de ACIJ también advirtió sobre el traspaso de rutas nacionales a las provincias. Según explicó, ya hubo casos en Santa Fe y Río Negro, en un contexto en el que los gobernadores reclaman por el mantenimiento que no llega desde la Nación.

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“Lo que se está transfiriendo son rutas que son muy sensibles, que generan problemas, incluso políticos en las provincias”, dijo Gaggero.

Según planteó, no todas las jurisdicciones están en condiciones de asumir ese costo. Las provincias que aceptaron esas transferencias son, en general, las que pueden hacerse cargo de rutas estratégicas o de alto impacto local, mientras que otras enfrentan mayores restricciones fiscales.

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Solo el 25% de los fondos del impuesto a los combustibles llega a rutas

Una parte importante del gasto en vialidad se financia con recursos del impuesto a los combustibles, un tributo de asignación específica. Sin embargo, Gaggero sostuvo que solo se ejecuta el 25% de lo que debería destinarse a rutas.

El Peaje Avellaneda presenta un flujo constante de vehículos transitando por sus múltiples cabinas de cobro y carriles de TelePASE bajo un cielo despejado.

“Lo que se ve cuando uno analiza los números es que el grueso, el 75%, se ha destinado a otros fines, básicamente a no gastarse y acumularse en inversiones financieras”, afirmó. Según explicó, ese mecanismo permite sostener recursos sin ejecutar, en lugar de destinarlos a obras y mantenimiento vial.

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La respuesta del Gobierno nacional frente a esta situación incluye la privatización de corredores viales. Gaggero señaló que esa política se concentra en el mantenimiento de rutas existentes y no en la construcción de nuevas trazas. “Esto es una privatización que apunta solo al mantenimiento de las rutas, no a la construcción de nuevas”, dijo.

El deterioro de la red vial encarece la economía y preocupa por la seguridad

La caída de la inversión impacta sobre la actividad económica, de acuerdo con Gaggero. Argentina transporta buena parte de lo que produce y exporta a través de rutas, por lo que el deterioro de la red implica mayores costos logísticos. “Eso obviamente atenta contra la competitividad del país”, afirmó.

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Gaggero también vinculó el deterioro vial con la seguridad. Según dijo, alrededor de la mitad de las muertes por accidentes viales en Argentina se produce en rutas. “Cuando uno ve las estadísticas, alrededor de la mitad de esas muertes en Argentina se produce en rutas”, sostuvo.

Aunque señaló que todavía no se produjo un aumento significativo en la cantidad de muertos en rutas entre 2024 y 2025, advirtió que desde distintos sectores ya se viene marcando el riesgo de que la falta de inversión empiece a influir en los accidentes.

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Para seguir el detalle de las partidas, ACIJ dispone de su Monitor Presupuestario, una herramienta que permite consultar la evolución del gasto destinado a obras y mantenimiento vial.

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