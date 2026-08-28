Sociedad

Video de un impresionante choque en Coghlan con una camioneta que iba de contramano

La colisión ocurrió a la medianoche en el cruce de avenida Balbín y Ugarte. Intentó un sobrepaso, invadió el carril contrario y chocó de frente con dos vehículos

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que la camioneta impactó con un automóvil y, luego, con otro vehículo. Ya liberaron la zona para el tránsito

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Una impresionante triple colisión sacudió esta medianoche la tranquilidad del barrio porteño de Coghlan cuando una camioneta embistió de frente a un auto, como así también parcialmente a otro vehículo.

Toma de cámara de seguridad nocturna que muestra una acera y una calle con vehículos en movimiento y un automóvil estacionado
La camioneta Ecosport cruzó en contramano y embestirá a un Volkswagen Gol blanco como así también otro que venía en el carril siguiente (Captura de video)

El grave incidente vial se registró sobre la avenida Ricardo Balbín al 2700, a la altura de Ugarte, después que una camioneta Ford Ecosport gris intentó un sobrepaso por izquierda, invadió el carril contrario y chocó de frente con otro auto, un Volkswagen Gol blanco que circulaba en sentido opuesto como así también a otro vehículo que también circulaba en sentido opuesto.

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Este era un vehículo de aplicación que llevaba a dos pasajeras. Por la violencia del impacto, la conductora, de 38 años, sufrió un traumatismo en la pelvis de carácter quirúrgico y quedó internada en el Hospital Pirovano.

Por su parte, una de las pasajeras -de 32 años- presentó politraumatismos y fue derivada al mismo hospital. El ocupante del tercer vehículo involucrado no sufrió lesiones.

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Un automóvil blanco con la parte frontal destruida junto a otros vehículos dañados en una calle de noche
Así quedaron los vehículos que colisionaron ayer por la medianoche en Coghlan (@mibelgrano)

El conductor de 56 años, acusado de la mala maniobra que desencadenó el choque, también resultó herido y fue trasladado al citado nosocomio porteño. El tránsito ya fue liberado en la zona del siniestro.

Otros accidentes de tránsito

Un peatón fue embestido en la Avenida Belgrano, a la altura de Quintino Bocayuva, en el barrio porteño de Almagro, mientras que, en Núñez, chocaron un auto y una moto en el cruce de avenida Libertador y Crisólogo Larralde.

Por su parte en el interior del país, precisamente en Playa Unión, provincia de Chubut, dos motociclistas resultaron heridos ayer por la noche tras un choque en la intersección de Centenario (segunda fila) y Ramón Lista, donde intervinieron los Bomberos de Rawson.

Un automóvil rojo elevado sobre tacos y una motocicleta dañada caída sobre el asfalto junto a herramientas de rescate en la noche
La motocicleta quedó debajo de la camioneta y sus ocupantes debieron ser rescatados con heridas (Gentileza Diario Jornada)

El siniestro involucró a una Renault Duster y dos motocicletas. Uno de los rodados menores quedó debajo del vehículo y los bomberos lo retiraron con un equipo neumático especial. Al lugar acudieron dos móviles del cuartel a cargo del Suboficial Mayor Matías Vallejos. También trabajaron efectivos de la Policía de Playa Unión y personal de Salud del Hospital Santa Teresita, que trasladó a los dos heridos al nosocomio local.

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