Una argentina está presa desde hace casi un mes en Texas por un caso de migración: estaba por casarse

Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos

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Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que reside desde hace 13 años en Aspen, en el estado norteamericano de Colorado, permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, tras haber sido arrestada el 1 de agosto en el aeropuerto internacional de Miami, cuando intentaba regresar a su hogar luego de un reencuentro familiar en Florida.

Pavlovsky vivía en Aspen junto a su pareja, el estadounidense Cody Kosinski. Según relató Kosinski a Aspen Daily News, la detención se produjo de forma sorpresiva, en un episodio que definió como traumático. La rodearon agentes de civil en una puerta de embarque, mientras se disponía a regresar a Aspen.

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Tras reducirla y ponerla bajo custodia, la fuerza antimigración trasladaron primero al centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida. Posteriormente, fue enviada al Centro de Transición de Broward.

A la personal trainer luego la embarcaron en un avión rumbo al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas. Allí permanece, a la espera de una audiencia judicial el 1 de septiembre.

Ernestina Pavlovsky, la argentina detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos, posa junto a su pareja Cody Kosinski y su perro.

Su entorno la describe como una persona acogedora, genuina y generosa. Tina, además, es aficionada al esquí y el snowboard, apasionada por el cine y devota de su perro Moksha.

Kosinski la definió como alguien “amigable con cualquier persona que se cruza y tiene una risa que puede alegrar a cualquiera. “Es magnética. Es como el sol. Entra a un lugar y todo el lugar se ilumina”, señaló Lee.

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Pavlovsky ingresó a Estados Unidos con una visa de turista, pero su proceso de regularización migratoria quedó inconcluso tras un divorcio. No posee antecedentes penales y cuenta con el respaldo de un importante número de vecinos de Aspen, que reunieron cerca de USD 50.000 mediante una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de su defensa legal.

Una mujer sostiene un gran balón de ejercicio sobre su cabeza durante una sesión de entrenamiento de fuerza en un gimnasio.

A pesar de esos esfuerzos, un juez le denegó la libertad bajo fianza por considerar falta de vínculos suficientes con el país, lo que fue considerado como un mayor riesgo de fuga.

Al momento de su arresto, Pavlovsky y Kosinski planeaban casarse y el inicio del proceso migratorio. No había visitado Argentina en años por temor a que no se le permitiera regresar a Estados Unidos. Su entorno recalca que no se ocultaba, sino que la tramitación de su estatus migratorio solo estaba pendiente.

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