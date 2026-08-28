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Panamá logra traer de vuelta a 17 ciudadanos desde Rusia y Ucrania

Los testimonios describen promesas salariales, retención de pasaportes y presión para combatir, mientras la Fiscalía investiga a tres sospechosos por posibles delitos de trata de personas con fines laborales.

Cancillería confirmó el retorno de 17 panameños, de los cuales 11 llegaron desde Rusia y seis desde Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)
Cancillería confirmó el retorno de 17 panameños, de los cuales 11 llegaron desde Rusia y seis desde Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)
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Diecisiete ciudadanos panameños han regresado sanos y salvos desde países relacionados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Del total, 11 retornaron desde territorio ruso y seis desde Ucrania, mediante gestiones diplomáticas y consulares coordinadas por Panamá.

La cifra representa el resultado más concreto de las acciones emprendidas para identificar, asistir y desvincular a los nacionales incorporados a fuerzas militares. La Cancillería mantiene contactos para conocer la situación de otros panameños y procurar su retorno seguro cuando jurídicamente sea posible.

El conflicto también ha dejado al menos dos panameños muertos, ambos originarios de Colón. Los fallecidos fueron identificados como Michael Alexander Navas, de 31 años, vinculado al ejército ucraniano, y Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, quien se habría incorporado a las fuerzas rusas.

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Navas habría muerto tras ser alcanzado por un dron cuando intentaba evacuar heridos en el frente de batalla.

Las ofertas circulaban principalmente mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, con promesas económicas que podían alcanzar hasta $9.000 mensuales. REUTERS/Hollie Adams/Ilustración
Las ofertas circulaban principalmente mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, con promesas económicas que podían alcanzar hasta $9.000 mensuales. REUTERS/Hollie Adams/Ilustración

Las gestiones del Gobierno incluyen cuatro reuniones de alto nivel con representantes de Rusia y dos encuentros con representantes diplomáticos de Ucrania. En esas conversaciones, Panamá solicitó facilitar la desvinculación de sus ciudadanos y organizar su salida de manera segura y ordenada.

El canciller Javier Martínez-Acha también remitió comunicaciones diplomáticas a las autoridades rusas y ucranianas, apelando a consideraciones humanitarias y a las relaciones bilaterales. El objetivo es facilitar la asistencia y protección de los connacionales que buscan abandonar cualquier compromiso con fuerzas militares.

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La Embajada de Panamá en Rusia y la misión diplomática en Polonia, concurrente para Ucrania, mantienen gestiones permanentes para localizar a los panameños, facilitar el contacto con sus familiares y ofrecer asistencia consular de acuerdo con las circunstancias particulares y la legislación de cada país.

La Cancillería aseguró que ha mantenido comunicación abierta con las familias de los involucrados, a quienes brinda información sobre las acciones que puede realizar el Estado. Las posibilidades de intervención, precisó, dependen del marco jurídico y de los compromisos firmados por cada ciudadano en el extranjero.

Ilustración en acuarela de un soldado agachado con uniforme militar y bandera de Panamá en medio de edificios destruidos, humo y explosiones.
Dos repatriados denunciaron que les retiraron sus teléfonos y pasaportes después de llegar a Ucrania, además de presionarlos para participar en misiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres repatriados desde Ucrania denunciaron que viajaron atraídos por ofertas de hasta $9.000 mensuales y promesas de no combatir, pero al llegar les retiraron teléfonos y pasaportes. También aseguraron que firmaron contratos en ucraniano y fueron presionados para participar en misiones militares.

Los testimonios indican que la captación se realizaba por TikTok, Instagram y WhatsApp, mediante propuestas dirigidas a personas con necesidades económicas. Los traslados, pasaportes y boletos eran gestionados parcialmente por terceros, mientras las condiciones ofrecidas cambiaban después de ingresar al territorio ucraniano.

En Panamá, tres personas quedaron detenidas provisionalmente por su presunta participación en el reclutamiento y traslado de nacionales. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y se desarrollan por la posible comisión de trata de personas con fines de explotación laboral.

Entre los investigados figuran Mario Alberto Irwonds Brooks, taxista de 70 años, y Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, veterano del conflicto ucraniano. Ambos han negado actuar como reclutadores y sostienen que solamente ayudaron o transportaron a personas que habían expresado interés en viajar voluntariamente.

Tres personas permanecen bajo detención provisional por su presunta participación en la captación y traslado de panameños hacia zonas de combate. Tomada de la PN
Tres personas permanecen bajo detención provisional por su presunta participación en la captación y traslado de panameños hacia zonas de combate. Tomada de la PN

El tercer imputado es un panameño de 23 años, detenido en Tocumen cuando regresaba de Colombia. Una alerta silenciosa de Interpol permitió identificarlo en el aeropuerto, y posteriormente un juez ordenó su detención provisional por su presunta vinculación con la estructura investigada por captar ciudadanos panameños.

La Cancillería reiteró su llamado a no viajar para incorporarse a fuerzas militares relacionadas con la guerra. Advirtió que estas decisiones representan graves riesgos para la vida y pueden generar obstáculos jurídicos que limitan o complican considerablemente la asistencia consular panameña.

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