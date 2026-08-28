Diputados excluyen al sector público de las jornadas 4x3 en Costa Rica: reforma de 12 horas quedaría solo para empresas privadas

La reforma permitiría jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días, seguidas de tres días de descanso, para determinados sectores privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los empleados del sector público de Costa Rica quedarían fuera de la aplicación de las denominadas jornadas 4x3, que permitirían trabajar hasta 12 horas diarias durante cuatro días de la semana, a cambio de tres días consecutivos de descanso, si finalmente la reforma logra convertirse en ley.

Los diputados aprobaron una moción de fondo que incorpora de manera expresa la exclusión de los funcionarios públicos dentro de la iniciativa que reforma el Código de Trabajo, con lo que este tipo de jornada excepcional se concentraría en determinadas actividades del sector privado.

La decisión recibió respaldo de legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

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El cambio ocurre en medio de una prolongada discusión legislativa alrededor de un proyecto que busca flexibilizar los horarios laborales en empresas que mantienen ciclos productivos continuos durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

¿Cómo funcionarían las jornadas 4x3?

La propuesta busca habilitar jornadas excepcionales en las cuales un trabajador pueda laborar durante 12 horas al día durante cuatro días, para posteriormente contar con tres días de descanso.

El objetivo planteado por sus impulsores es que esta modalidad pueda ser utilizada por empresas privadas cuyos procesos productivos requieren mantenerse activos permanentemente.

Según el diputado oficialista Juan Manuel Quesada, la intención de la reforma es ofrecer mejores condiciones para sectores empresariales que operan bajo ciclos continuos, favorecer la atracción de inversión y generar nuevas oportunidades laborales.

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“Mientras algunos siguen buscando excusas para frenar un proyecto que Costa Rica espera desde hace más de 20 años, nosotros seguimos avanzando, poniendo reglas claras y protegiendo a los trabajadores. Las 4x3 son para atraer inversión y generar empleo”, señaló.

La iniciativa ha generado durante su trámite una amplia confrontación entre quienes defienden una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo y sectores que cuestionan las consecuencias que jornadas de 12 horas podrían tener sobre las condiciones laborales.

La reciente modificación deja claro, al menos en el texto que continúa bajo discusión, que los funcionarios del Estado no estarían sujetos a esta modalidad.

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El diputado Juan Manuel Quesada, de Pueblo Soberano, defendió la reforma como una herramienta para atraer inversión y generar empleo. Crédito: ANEP

Todavía quedan más de 2,000 solicitudes pendientes

Pese al avance conseguido con la moción, la iniciativa todavía enfrenta un extenso camino legislativo antes de llegar a una votación definitiva.

Previo a la decisión sobre el sector público, el plenario legislativo rechazó 131 solicitudes destinadas a reabrir la discusión de diferentes apartados del proyecto.

Sin embargo, todavía permanecen pendientes 2,071 solicitudes similares, que deberán ser conocidas antes de que el expediente pueda quedar listo para una eventual votación final.

La cantidad de recursos pendientes refleja la intensa discusión que ha acompañado el proyecto dentro de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa avanza bajo un procedimiento abreviado aprobado por el Congreso anterior, mecanismo que establece reglas especiales para el desarrollo del debate y busca limitar la extensión de la discusión parlamentaria.

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Antes de que el proyecto pueda ser sometido a votación final, los legisladores todavía deben resolver 2,071 solicitudes relacionadas con su discusión.

Proyecto volvió a una de sus versiones anteriores

La discusión legislativa también ha provocado cambios recientes en el contenido de la propuesta.

Días antes, diputados de Pueblo Soberano y la legisladora Abril Gordienko, del PUSC, revirtieron dos modificaciones que habían sido incorporadas previamente por Liberación Nacional.

Una de las modificaciones eliminadas establecía la posibilidad de que los propios trabajadores decidieran mediante una votación secreta si la empresa en la que laboraban podía implementar las jornadas excepcionales de 12 horas.

Ese mecanismo ya no forma parte del texto después de la votación realizada por los legisladores.

Según lo señalado durante la discusión parlamentaria, la eliminación de esa consulta a los trabajadores había sido solicitada por representantes del sector empresarial.

La propuesta, por tanto, continúa evolucionando conforme los diputados analizan las múltiples mociones y solicitudes pendientes.

El debate sobre las jornadas 4x3 se ha prolongado durante años en Costa Rica y ha enfrentado posiciones contrapuestas entre organizaciones sindicales, sectores empresariales y agrupaciones políticas.

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Sus defensores sostienen que la reforma permitiría al país adaptarse a sectores económicos que necesitan producción continua, mejorar su competitividad y atraer inversión extranjera.

Por otro lado, sus detractores han cuestionado especialmente la extensión de las jornadas hasta 12 horas diarias y sus posibles efectos sobre el descanso, la vida familiar y las condiciones de los trabajadores.