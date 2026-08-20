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PlayStation Store rebaja más de 4.000 artículos hasta un 75%: Mortal Kombat, Call of Duty y más

Otros títulos que se encuentran en descuento son Diablo, UFC 6 Ultimate Edition, Overcooked, entre otros

PlayStation Store ofrece hasta 75% de descuento en juegos y contenido descargable. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation Store ofrece hasta 75% de descuento en juegos y contenido descargable. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
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PlayStation Store ofrece descuentos de hasta el 75% en artículos como juegos, paquetes descargables y niveles, entre otros. Algunos de los títulos incluidos son Mortal Kombat, Diablo, Call of Duty y Dragon Ball, entre otros.

Para acceder a estas ofertas, basta con ingresar a la tienda de PlayStation hasta el 26 de agosto, fecha en la que culmina esta temporada de descuentos.

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Qué artículos están en descuento en PlayStation Store

Entre las ofertas destacadas figura Overcooked! 2, con 75% de descuento: pasó de US$24.99 a US$6.24. También aparece Tom Clancy’s The Division 2 con 75% menos, de US$29.99 a US$7.49, y Mortal Kombat X, con 75% de descuento, de US$19.99 a US$4.99.

Pantallazo de tienda online con once carátulas de videojuegos, incluyendo Far Cry 5, The Division 2 y Star Wars, precios en dólares y descuentos
Las ofertas están disponibles en la tienda de PlayStation hasta el 26 de agosto. (PlayStation)

En la lista se observan rebajas más profundas en títulos puntuales: Far Cry 5 tiene 85% de descuento y quedó en US$8.99 (antes US$59.99), mientras que Assassin’s Creed Origins también figura con 85% menos, a US$8.99 (antes US$59.99).

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En la misma saga, Assassin’s Creed Odyssey aparece con 80% de descuento, de US$59.99 a US$11.99.

Además de juegos completos, la promoción incluye paquetes y ediciones: Anno 117: Pax Romana – Gold Edition tiene 30% de descuento (de US$89.99 a US$62.99) y ICARUS: Console Edition figura con 30% menos (de US$39.99 a US$27.99).

Una cuadrícula presenta portadas de once videojuegos con sus títulos, las plataformas PlayStation 4 y 5, precios de venta y descuentos porcentuales aplicados
Overcooked! 2 tiene 75% de descuento: bajó de US$24.99 a US$6.24. (PlayStation)

En deportes, UFC 6 Ultimate Edition aparece con 15% de descuento, de US$99.99 a US$84.99.

El catálogo también muestra ofertas en franquicias conocidas y contenidos adicionales. Por ejemplo, Battlefield 1 tiene 70% de descuento (de US$19.99 a US$5.99).

En la línea de DRAGON BALL Z: KAKAROT, aparece la DAIMA Edition con 50% de descuento, de US$49.99 a US$24.99, junto con complementos y pases con rebajas que van del 30% al 50%, según el contenido.

Por su parte, TEKKEN 8 figura con 40% de descuento (de US$39.99 a US$23.99). Aparecen títulos como The Outlast Trials con 70% de descuento (de US$39.99 a US$11.99) y The Forest con 70% de descuento (de US$19.99 a US$5.99).

Además de los juegos base, PlayStation Store incluye complementos y paquetes en oferta.

Una interfaz de tienda digital con doce portadas de videojuegos para PlayStation 4 y 5, mostrando títulos, precios y porcentajes de descuento
Algunos títulos tienen rebajas mayores.(PlayStation)

En Mortal Kombat X Pack XL se ve un 85% de descuento: bajó de US$24.99 a US$3.74. En el caso de Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles aparece un 65% de descuento y quedó en US$34.99 (antes US$99.99).

También se listan ediciones premium y mejoras como Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition tiene 30% de descuento (de US$69.99 a US$48.99).

En la saga de Ubisoft, Digital Deluxe Edition de Assassin’s Creed figura con 50% de descuento, de US$89.99 a US$44.99.

Sony confirmó los juegos mensuales de PlayStation Plus de agosto de 2026. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Sony confirmó los juegos mensuales de PlayStation Plus de agosto de 2026. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Cuáles son los juegos mensuales de PlayStation Plus

Los juegos mensuales de PlayStation Plus de agosto de 2026 ya fueron confirmados por Sony e incluyen tres títulos que podrán reclamarse sin costo adicional con la suscripción activa.

La alineación de este mes suma propuestas de acción, cooperativo y terror, con opciones para PS5 y PS4.

Los juegos disponibles son Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis. Los tres títulos estarán habilitados para descarga para todos los suscriptores hasta el lunes 1 de septiembre.

La selección incluye acción, cooperativo y terror para PS5 y PS4. REUTERS/Issei Kato/File Photo
La selección incluye acción, cooperativo y terror para PS5 y PS4. REUTERS/Issei Kato/File Photo

En el caso de Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS5 y PS4), la propuesta combina supervivencia y acción en un mundo posapocalíptico marcado por un virus, con modo cooperativo de hasta cuatro jugadores.

En tanto, Big Walk (PS5) se enfoca en una experiencia cooperativa multijugador basada en el trabajo en equipo y la comunicación, dentro de un mundo abierto con acertijos y desafíos grupales.

Por su parte, Signalis (PS4) ofrece un enfoque de terror psicológico y supervivencia “de corte clásico”, con una atmósfera retrotecnológica y surreal.

Además de los juegos,los suscriptores también podrán reclamar un paquete de contenido para MARVEL Tōkon: Fighting Souls con avatares y poses para la pantalla de resultados.

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