Tecno

IA en el quirófano: así fue la primera operación cerebral en vivo asistida por inteligencia artificial

El algoritmo, entrenado con cientos de grabaciones quirúrgicas, procesó imágenes en vivo desde un endoscopio y destacó zonas seguras y de riesgo en una segunda pantalla

Siluetas de cirujanos con equipos de robótica médica frente a un fondo azul con el texto Inteligencia Artificial en Medicina.
La primera operación cerebral transmitida en directo con asistencia de IA identifica nervios y vasos al instante - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inteligencia artificial ha dado un paso decisivo en la medicina con la primera operación cerebral transmitida en vivo y asistida por algoritmos capaces de analizar imágenes en tiempo real.

Este avance, realizado en el University College London Hospital, permitió a los neurocirujanos extirpar con éxito un tumor cerebral gracias a la guía de una herramienta de IA que identificó vasos y nervios críticos durante la intervención. El caso marca un hito en la cirugía de alta precisión y abre nuevas posibilidades para la integración de sistemas inteligentes en el quirófano.

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Más allá del impacto clínico, la operación demuestra el potencial de la IA para aumentar la seguridad del paciente y transformar la formación y la práctica médica a nivel global.

Bandeja metálica con fórceps, tijeras, bisturís, portaagujas con hilo de sutura, jeringas, gasas y dos recipientes pequeños.
Un paciente con tumor pituitario se convierte en pionero de la neurocirugía asistida por inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paciente pionero y una cirugía de alto riesgo

Rhys Hibbert, ciudadano británico de 48 años, fue el primer paciente sometido a una cirugía cerebral con la asistencia en tiempo real de un sistema de IA. Hibbert tenía un tumor benigno de 11 milímetros en la glándula pituitaria, una estructura delicada situada cerca de arterias y nervios ópticos. La presión del tumor había comenzado a afectar su visión periférica y a provocar fatiga y mareos.

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Ante la posibilidad de perder la visión, Hibbert aceptó participar en el procedimiento experimental. La cirugía consistió en insertar un endoscopio por la nariz hasta la base del cráneo, donde el tumor se ocultaba tras capas de hueso y tejido. La anatomía variable de cada paciente y la proximidad de vasos sanguíneos vitales hacían indispensable una guía precisa para evitar daños irreversibles.

Así funciona la IA en el quirófano

De acuerdo con lo registrado en un articulo de la BBC, la innovación clave fue la integración del sistema de IA desarrollado por investigadores de UCL y financiado por el Instituto Nacional para la Investigación en Salud y por Google. El algoritmo, alimentado por cientos de videos quirúrgicos, “aprendió” a reconocer vasos y nervios a partir del análisis minucioso de casos previos.

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
La IA quirúrgica mejora la identificación de estructuras ocultas y apunta a elevar la resección sin secuelas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la intervención, la IA procesó la transmisión de video en vivo, rastreó los instrumentos quirúrgicos y marcó en una segunda pantalla las zonas de mayor seguridad y las áreas de riesgo.

A diferencia de otras herramientas experimentales, este sistema opera en tiempo real y actúa como un par de ojos experto adicional, apoyando pero no reemplazando el criterio del cirujano.

El profesor Hani Marcus, uno de los responsables de la operación, destacó que la IA está entrenada en más operaciones de las que un neurocirujano realiza en toda su vida y puede aportar recomendaciones basadas en un aprendizaje profundo y colectivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En el caso presentado, la intervención permitió retirar gran parte del tumor y preservar la visión con recuperación rápida, mientras expertos advierten que la adopción debe incluir transparencia, auditoría y salvaguardas éticas para evitar dependencia ciega de modelos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios, riesgos y el futuro de la IA quirúrgica

El uso de inteligencia artificial en el quirófano mejora la capacidad de identificar estructuras ocultas o poco visibles, reduce la probabilidad de complicaciones y puede aumentar el porcentaje de resección tumoral sin afectar funciones vitales. En el caso de Hibbert, la intervención permitió extirpar la mayor parte del tumor y preservar la visión, con una recuperación rápida y sin secuelas graves.

Los expertos subrayan que la IA quirúrgica debe implementarse con rigor y salvaguardas éticas. Los algoritmos deben ser transparentes, auditables y estar sujetos a la supervisión permanente de los profesionales de la salud. La ambición a largo plazo es desarrollar asistentes inteligentes que actúen como un “ChatGPT quirúrgico”, capaz de ofrecer asesoría oportuna y personalizada a cirujanos de todo el mundo.

El avance logrado con la IA en cirugía cerebral se suma a una ola de innovaciones en medicina personalizada y tecnología sanitaria. Desde implantes cardiovasculares impresos en 3D y materiales inteligentes para reducir la invasividad, hasta tabletas de microbioma sintético para combatir la desnutrición, la convergencia entre biotecnología, inteligencia artificial y nuevos materiales redefine el estándar de los tratamientos médicos.

La operación de Hibbert no solo le devolvió la visión y la calidad de vida, sino que abre la puerta a una nueva era en la que la inteligencia artificial será un apoyo habitual en los quirófanos del mundo. La clave será garantizar que esta tecnología se utilice bajo los más altos estándares de seguridad, ética y supervisión clínica.

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