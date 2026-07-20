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Una computadora cuántica crea medicamentos para enfermedades complejas y poco estudiadas

El equipo danés conecta una máquina de Orca Computing con un sistema generativo y logra diseñar péptidos que se enlazan a proteínas específicas

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La IA generativa gana precisión en el descubrimiento de medicamentos con apoyo de una computadora cuántica - REUTERS/Yves Herman/Ilustración
La IA generativa gana precisión en el descubrimiento de medicamentos con apoyo de una computadora cuántica - REUTERS/Yves Herman/Ilustración

El uso de computadoras cuánticas, un avance que hasta hace poco parecía muy lejano, ya está generando resultados concretos en el desarrollo de nuevos medicamentos. Un equipo de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) logró demostrar recientemente que estas máquinas pueden acelerar y mejorar la precisión de los modelos de inteligencia artificial generativa para el descubrimiento de fármacos.

Este avance marca un punto de inflexión en la investigación biomédica y abre la puerta a una nueva era en el diseño de terapias personalizadas para enfermedades complejas y poco estudiadas. En un contexto donde la investigación farmacéutica enfrenta retos de diversidad genética y recursos limitados, esta tecnología puede transformar radicalmente la velocidad y el alcance de los nuevos tratamientos.

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IA y computación cuántica: una alianza para la medicina

Un médico de espaldas mira una pantalla de computadora con imágenes de cerebro y símbolos de inteligencia artificial; un estetoscopio y papeles están en el escritorio.
La computación cuántica acelera el diseño de péptidos terapéuticos cuando faltan datos biomédicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la DTU utilizó una computadora cuántica desarrollada por la startup británica Orca Computing. Conectada a un modelo de IA generativa, la máquina permitió predecir y crear péptidos (cadenas cortas de aminoácidos) capaces de unirse a proteínas específicas del organismo. Este paso es esencial en el desarrollo de vacunas y terapias dirigidas, ya que la unión selectiva garantiza que los tratamientos sean efectivos y seguros.

La gran diferencia con los métodos clásicos radica en la capacidad de la computadora cuántica para explorar un espacio de posibilidades mucho mayor, generando soluciones novedosas incluso cuando los datos de entrenamiento son limitados o parciales. Tras sintetizar los péptidos en el laboratorio, las pruebas demostraron que los modelos híbridos producían compuestos más eficaces que los generados solo por IA tradicional, especialmente en poblaciones genéticas poco estudiadas.

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Uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial en biomedicina es la falta de datos representativos de toda la diversidad humana. La mayoría de las investigaciones se basan en información genética de poblaciones occidentales, lo que limita la eficacia de los medicamentos en otros grupos. La integración de la computación cuántica permite ampliar el abanico de posibilidades y diseñar tratamientos más inclusivos.

El equipo danés, liderado por Timothy Patrick Jenkins, utilizó recursos y tiempo libre para demostrar la utilidad de la tecnología. Jenkins destacó durante una conversación con Wired, que aunque la computación cuántica aún es incipiente y enfrenta desafíos técnicos, este experimento sirve como prueba de concepto para convencer a la comunidad científica de que la utilidad práctica ya es una realidad.

Limitaciones y próximos pasos

Mujer con bata de laboratorio y guantes azules sentada frente a dos monitores que muestran un cerebro y células. Un microscopio y equipos de laboratorio visibles.
La medicina se reconfigura con IA, computación cuántica y materiales inteligentes aplicados a fármacos y dispositivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el estudio representa un avance significativo, los investigadores reconocen que las computadoras cuánticas actuales todavía son limitadas en tamaño y capacidad. Por ahora, no reemplazan a los superordenadores clásicos en tareas de alta complejidad, pero sí ofrecen ventajas en situaciones donde los datos escasean y la diversidad es clave.

El equipo de la DTU planea aplicar este flujo de trabajo a modelos más avanzados y proteínas de mayor tamaño, con el objetivo de acelerar el desarrollo de inmunoterapias y vacunas personalizadas. También exploran el uso de computación cuántica en el diseño de antídotos sintéticos, por ejemplo, para venenos de serpiente.

Otros avances recientes: implantes cardiovasculares inteligentes

La revolución tecnológica en la medicina no se limita a la computación cuántica. Recientemente, investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania desarrollaron CaroFlex, un implante elástico e impreso en 3D para tratar la hipertensión resistente. Este dispositivo se adhiere directamente a la arteria carótida mediante hidrogel conductor, evitando la necesidad de puntos de sutura y reduciendo el riesgo de complicaciones.

CaroFlex detecta cambios de presión y emite impulsos eléctricos para regular la presión arterial, logrando resultados superiores a los implantes convencionales en pruebas animales. La combinación de materiales inteligentes, biotecnología e inteligencia artificial apunta a una medicina cada vez más personalizada, segura y accesible.

El desarrollo de medicamentos y dispositivos médicos está siendo transformado por la convergencia de inteligencia artificial, computación cuántica y materiales inteligentes. Estas innovaciones permiten crear soluciones adaptadas a cada paciente, optimizar recursos y acelerar la llegada de terapias a quienes más lo necesitan.

A medida que la tecnología evoluciona, se abre la puerta a una medicina verdaderamente personalizada, donde la diversidad genética y las necesidades individuales reciben la atención que merecen. La colaboración entre disciplinas y la experimentación con nuevas tecnologías serán clave para enfrentar los desafíos de la salud global en los próximos años.

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